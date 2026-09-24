Drone detectate lângă granița României. Avioane F-18 spaniole, ridicate de la sol

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi dimineață un mesaj RO-Alert, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe drone care zburau pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două avioane F-18 spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației.

Alerta aeriană a fost instituită după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone care evoluau în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei.

În urma detectării acestora, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au activat procedurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 04:41, oamenii din zonă au primit un mesaj RO-Alert.

Pentru supravegherea situației din apropierea frontierei, două aeronave F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. Avioanele, aflate în serviciul de luptă de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în timpul alertei, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Situația a fost monitorizată timp de aproximativ o oră, iar alerta aeriană a încetat la ora 05:44, a anunțat MApN. În aceeași noapte, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat o activitate aeriană intensă în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zone aflate în apropierea graniței cu România.

Autoritățile ucrainene au semnalat în repetate rânduri grupuri de drone de atac care veneau din direcția Mării Negre și se îndreptau spre regiunea Odesa. La ora 03:57, Forțele Aeriene ucrainene au raportat drone de atac venite dinspre Marea Neagră și care se deplasau către sudul regiunii Odesa, în zona Tatarbunar, aflată în apropiere de Chilia Veche.

Incidentul de joi dimineață vine după o altă alertă aeriană în nordul județului Tulcea.

Marți, 22 septembrie, la ora 23:35, populația din zonă a primit un mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone, după ce sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Radarele MApN au identificat atunci o țintă aeriană care evolua în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul ucrainean. După detectarea țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 22 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în nord-estul localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

În timpul alertei de marți seară, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană.

Cele două avioane au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea și au fost trimise pentru monitorizarea situației din apropierea frontierei cu Ucraina.