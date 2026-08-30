Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut duminică o întâlnire cu o delegație a Congresului Statelor Unite, în cadrul unei vizite la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”. Discuțiile s-au concentrat asupra securității din regiunea Mării Negre, a cooperării militare româno-americane și a consolidării capacității de descurajare a NATO.

Delegația americană a fost condusă de Mike Rogers, reprezentant republican din Alabama și președinte al Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și Eric Sorensen, reprezentant democrat din Illinois și membru al aceleiași comisii.

După întâlnire, Nicușor Dan a transmis că baza de la Mihail Kogălniceanu reprezintă un element important al cooperării dintre România și Statele Unite în domeniul apărării.

„A fost o plăcere să îi întâlnesc pe congresmanul Mike Rogers și pe congresmanul Eric Sorensen la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu – centrul prezenței militare americane în România și o expresie concretă a cooperării noastre în domeniul apărării și securității”, a scris președintele pe platforma X.

Potrivit acestuia, discuțiile au evidențiat rolul strategic pe care Marea Neagră îl are pentru securitatea întregului spațiu transatlantic. Oficialii au analizat, de asemenea, necesitatea consolidării apărării colective și a rezilienței în fața amenințărilor actuale.

Șeful statului a afirmat că România este pregătită să contribuie mai mult la propria securitate și să își respecte angajamentele asumate în domeniul apărării.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și alte componente ale relației bilaterale. Nicușor Dan a menționat cooperarea economică și dezvoltarea industriei de apărare, dar și proiectele din domeniul energiei, infrastructurii, mineralelor critice și tehnologiilor emergente.

Președintele consideră că extinderea prezenței americane în România, atât din punct de vedere militar, cât și economic, trebuie să rămână o prioritate pentru cele două state și pentru securitatea regiunii Mării Negre.

În timpul vizitei, Nicușor Dan a luat masa la popota bazei împreună cu membrii delegației americane și ministrul Apărării, Radu Miruță. Președintele a discutat informal cu militarii americani aflați la bază și a făcut fotografii alături de aceștia, momente surprinse în imaginile publicate de Administrația Prezidențială.