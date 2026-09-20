Nicușor Dan vrea mai multe investiții în regiunea Carpaților

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, după participarea la primul Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, că România este pregătită să atragă investiții și să contribuie la dezvoltarea unei piețe regionale bazate pe conectivitate și cooperare.

Șeful statului a indicat Portul Constanța, infrastructura rutieră aflată în dezvoltare, industria de apărare, tehnologia și energia nucleară printre domeniile cu potențial pentru economia românească.

Nicușor Dan a explicat că reuniunea desfășurată în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk a avut și o componentă economică importantă. Summitul a reunit cele opt state situate de-a lungul Munților Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

Inițiativa urmărește consolidarea cooperării regionale, inclusiv în domeniile infrastructurii, energiei, investițiilor și schimburilor economice.

Potrivit președintelui, una dintre temele discutate a fost posibilitatea construirii unei piețe regionale comune, bazată pe încredere și pe o mai bună conectare între state.

„Am pus accent pe oportunitatea construirii unei piețe regionale comune, bazată pe încredere reciprocă și conectivitate. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiții, beneficiind de poziția strategică a Portului Constanța, infrastructura rutieră în plină dezvoltare, dar și un potențial uriaș în domenii de vârf precum industria de apărare, tehnologia și energia nucleară”, a transmis Nicușor Dan.

Înaintea participării la forumul economic, președintele s-a întâlnit cu membri ai comunității românești din Transcarpatia. El a afirmat că discuțiile au vizat nevoile comunității de la fața locului și păstrarea identității naționale.

„I-am asigurat că protejarea drepturilor lor este o prioritate absolută a statului român”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a legat dezvoltarea relațiilor economice regionale de responsabilitatea României față de comunitățile românești din afara granițelor.

„Continuăm să construim parteneriate economice solide în regiune, fără a uita de datoria morală față de românii din afara granițelor”, a transmis președintele.

Administrația Prezidențială a precizat că Inițiativa pentru Integrare Carpatică urmărește valorificarea potențialului economic al regiunii, creșterea atractivității pentru investiții și consolidarea cooperării dintre statele participante.