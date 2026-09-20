Naționala României de volei masculin, în sferturile de finală

Naționala României de volei masculin s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-0, duminică, la Sofia, anunță Federația Română de Volei.

Tricolorii au avut nevoie de trei seturi pentru a trece de adversara lor, însă partida a fost departe de a fi una ușoară, mai ales în actul al treilea.

România a început foarte bine meciul și a reușit să își construiască avantajul încă din primul set. Tricolorii au gestionat bine momentele importante și s-au impus cu 25-22, intrând în avantaj după primul act.

Setul secund a fost mai echilibrat. Ucraina a avut un început mai bun și a reușit să se desprindă la 12-9. România nu a cedat însă și a revenit treptat în joc, egalând la 15-15. De la 18-18, tricolorii au accelerat și au reușit să se desprindă în final. România a închis setul la 25-21 și a făcut 2-0 la general.

Al treilea set a fost cel mai spectaculos și mai tensionat al întâlnirii. Ucrainenii au avut mai multe șanse de a câștiga actul și au beneficiat de mingi de set, în timp ce România a ratat, la rândul său, mai multe mingi de meci.

Tricolorii au rezistat presiunii și au reușit să gestioneze excelent finalul dramatic. După un schimb prelungit de puncte, România s-a impus cu 30-28, încheind partida fără set pierdut și obținând calificarea în sferturile de finală.

Echipa de volei masculin a României a terminat pe locul al treilea Grupa D, disputată la Cluj-Napoca, după ce a obținut trei victorii. Tricolorii au trecut de Elveția, Turcia și Franța. În ultimul meci din grupă, România a reușit una dintre cele mai importante reveniri, învingând Franța, campioana olimpică, cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0 la seturi.

Ucraina a încheiat pe locul secund Grupa B, cu patru victorii împotriva Israelului, Macedoniei de Nord, Bulgariei și Portugaliei. Singurul eșec al ucrainenilor în faza grupelor a venit în partida cu Polonia, liderul clasamentului mondial.

Prin victoria de la Sofia, România continuă parcursul la Campionatul European și își asigură prezența între cele mai bune opt echipe ale competiției.