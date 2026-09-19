Rusia a ajuns la aproximativ 1.516.430 de pierderi de personal militar de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, potrivit bilanțului publicat sâmbătă, 19 septembrie, de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. Cifra include 1.520 de pierderi raportate în ultimele 24 de ore.

Bilanțul ucrainean include militari ruși uciși, răniți sau dispăruți, astfel că nu trebuie interpretat drept numărul soldaților ruși decedați.

Datele sunt prezentate de autoritățile de la Kiev ca estimări ale pierderilor de război și sunt actualizate zilnic. Statul Major ucrainean precizează că propriile pierderi nu sunt publicate, invocând secretul operațional.

Pe lângă pierderile de personal, Statul Major ucrainean estimează că forțele ruse au pierdut, de la începutul invaziei, 12.352 de tancuri și 25.357 de vehicule blindate de luptă.

Bilanțul publicat pentru 19 septembrie mai include 50.011 sisteme de artilerie, 2.143 de sisteme de lansare multiplă a rachetelor și 1.657 de sisteme de apărare aeriană.

În ceea ce privește aviația, Ucraina raportează pierderea a 442 de avioane și 356 de elicoptere. De asemenea, bilanțul indică 35 de nave și ambarcațiuni și două submarine.

O categorie importantă în bilanțul actual îl reprezintă dronele. Ucraina estimează că Rusia a pierdut 524.132 de drone operațional-tactice, dintre care 1.816 au fost raportate în ultima perioadă de 24 de ore.

Statul Major ucrainean mai indică 150.922 de vehicule și autocisterne pierdute, precum și 2.672 de sisteme robotice terestre și 4.703 unități de tehnică specială. Datele sunt prezentate ca fiind în curs de actualizare.

În terminologia militară, „casualties” sau pierderile de personal nu reprezintă exclusiv militarii uciși. Categoria poate include persoane ucise, rănite și dispărute sau scoase temporar din luptă.

O estimare independentă publicată de Center for Strategic and International Studies (CSIS) în ianuarie 2026 arăta că Rusia înregistrase aproximativ 1,2 milioane de victime militare între februarie 2022 și decembrie 2025, dintre care între 275.000 și 325.000 de militari ar fi fost uciși.

Pentru aceeași perioadă, CSIS estima că Ucraina a avut între 500.000 și 600.000 de victime militare, inclusiv morți, răniți și dispăruți, dintre care între 100.000 și 140.000 ar fi fost uciși în luptă.

Prin urmare, cifrele publicate de Kiev și estimările independente folosesc metodologii și perioade de referință diferite. Ele nu pot fi comparate mecanic, însă ambele indică amploarea pierderilor provocate de războiul de uzură.

În analiza publicată în ianuarie 2026, CSIS estima că pierderile militare rusești erau de aproximativ 2-2,5 ori mai mari decât cele ucrainene în perioada analizată.

Un raport ulterior al aceluiași institut, publicat în iulie 2026, a revizuit estimarea pentru Rusia la aproximativ 1,4 milioane de victime militare între februarie 2022 și iunie 2026, dintre care între 400.000 și 450.000 de decese.

CSIS a subliniat însă că evaluarea pierderilor în timpul unui război este dificilă și imprecisă. Datele disponibile sunt incomplete, iar părțile implicate în conflict au interese diferite în raportarea pierderilor adversarului.

Raportul din iulie nota, de asemenea, că Rusia ar fi înregistrat în 2026 un ritm lunar al pierderilor de aproximativ 30.000-34.000 de militari, în timp ce recrutarea era estimată la aproximativ 27.000 de persoa