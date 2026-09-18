International

Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Apărarea aeriană a intervenit la Kiev, explozii și răniți în Odesa

Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Apărarea aeriană a intervenit la Kiev, explozii și răniți în OdesaExplozii Kiev / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Capitala Ucrainei, Kiev, s-a aflat din nou sub bătaia rachetelor rusești în cursul zilei de vineri. Până în acest moment, autoritățile locale nu au raportat existența unor victime sau pagube materiale majore în urma bombardamentelor, conform datelor transmise de agenția de presă Reuters.

Primarul Vitali Klitschko a comunicat pe aplicația Telegram că sistemele de apărare antiaeriană ale capitalei au acționat prompt pentru interceptarea rachetelor inamice. În același timp, martorii aflați la fața locului au confirmat că au auzit mai multe explozii puternice în diferite zone din Kiev. Alerta de atac aerian a fost menținută de autoritățile militare timp de aproximativ 40 de minute, după care a fost revocată.

Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Apărarea aeriană a intervenit la Kiev, explozii și răniți în Odesa

Situația a fost considerabil mai gravă în sudul țării, unde orașul portuar Odesa a fost vizat de o altă serie de lovituri. Guvernatorul regional Oleh Kiper a precizat că forțele ruse au executat două atacuri succesive asupra zonei centrale a orașului. Cel de-al doilea atac a fost lansat chiar în momentele în care echipele de intervenție și salvatorii acordau primul ajutor la locul primelor impacturi.

Kiev

Kiev. Sursa foto: x.com

În urma acestor bombardamente din Odesa, zece persoane au suferit răni. Totodată, exploziile au provocat avarii substanțiale unei clădiri administrative și au distrus mai multe vehicule parcate în zonă.

Probleme mari la Kursk

Altfel, o dronă a lovit joi turnul de răcire al unui reactor aparținând centralei nucleare din regiunea rusă Kursk. Anunțul a fost făcut vineri de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe platforma X, citând informațiile primite de la fața locului, conform France Presse.

Reprezentanții agenției cu sediul la Viena au precizat că reactorul vizat se afla în funcțiune în momentul producerii incidentului. Cu toate acestea, regimul de operare nu a fost perturbat și nu s-a declanșat niciun incendiu în urma impactului.

Pentru moment, nicio autoritate din Rusia sau Ucraina nu a oferit comentarii oficiale cu privire la datele furnizate de AIEA.

Stiri calde

23:11 - Rapid – FC Argeș, 3-1. Seară perfectă pentru giuleșteni și patronul echipei. Andrei Șucu a marcat primul gol

22:59 - Castelul Bran, alături de Versailles și Buckingham într-un clasament european. Obiectivul din Transilvania, magnet pe...

22:39 - Emmanuel Macron convoacă summit G7 pe tema energiei. Franța caută soluții contra scumpirii carburanților

22:30 - Atacuri masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Apărarea aeriană a intervenit la Kiev, explozii și răniți în Odesa

22:20 - Nicuşor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia. Drepturile românilor din Ucraina, pe agenda discuţiilor cu Vol...

22:11 - România, pas spre reluarea exporturilor de ovine și caprine. Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune

HAI România!

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât în Statele Unite”

Gheorghe Piperea, despre avalanșa de scumpiri și politicile UE: „Energia a ajuns să fie de trei ori mai scumpă decât ...

Siegfried Mureșan, în fața negocierilor pentru formarea Guvernului. Gheorghe Piperea: „Este o desemnare neserioasă”

Siegfried Mureșan, în fața negocierilor pentru formarea Guvernului. Gheorghe Piperea: „Este o desemnare neserioasă”

Ce preț vor avea banii europeni în următorii ani?

Ce preț vor avea banii europeni în următorii ani?

Proiecte speciale