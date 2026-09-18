Capitala Ucrainei, Kiev, s-a aflat din nou sub bătaia rachetelor rusești în cursul zilei de vineri. Până în acest moment, autoritățile locale nu au raportat existența unor victime sau pagube materiale majore în urma bombardamentelor, conform datelor transmise de agenția de presă Reuters.

Primarul Vitali Klitschko a comunicat pe aplicația Telegram că sistemele de apărare antiaeriană ale capitalei au acționat prompt pentru interceptarea rachetelor inamice. În același timp, martorii aflați la fața locului au confirmat că au auzit mai multe explozii puternice în diferite zone din Kiev. Alerta de atac aerian a fost menținută de autoritățile militare timp de aproximativ 40 de minute, după care a fost revocată.

Situația a fost considerabil mai gravă în sudul țării, unde orașul portuar Odesa a fost vizat de o altă serie de lovituri. Guvernatorul regional Oleh Kiper a precizat că forțele ruse au executat două atacuri succesive asupra zonei centrale a orașului. Cel de-al doilea atac a fost lansat chiar în momentele în care echipele de intervenție și salvatorii acordau primul ajutor la locul primelor impacturi.

În urma acestor bombardamente din Odesa, zece persoane au suferit răni. Totodată, exploziile au provocat avarii substanțiale unei clădiri administrative și au distrus mai multe vehicule parcate în zonă.

Altfel, o dronă a lovit joi turnul de răcire al unui reactor aparținând centralei nucleare din regiunea rusă Kursk. Anunțul a fost făcut vineri de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) pe platforma X, citând informațiile primite de la fața locului, conform France Presse.

Reprezentanții agenției cu sediul la Viena au precizat că reactorul vizat se afla în funcțiune în momentul producerii incidentului. Cu toate acestea, regimul de operare nu a fost perturbat și nu s-a declanșat niciun incendiu în urma impactului.

Pentru moment, nicio autoritate din Rusia sau Ucraina nu a oferit comentarii oficiale cu privire la datele furnizate de AIEA.