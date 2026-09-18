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Nicuşor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia. Drepturile românilor din Ucraina, pe agenda discuţiilor cu Volodimir Zelenski

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia. Drepturile românilor din Ucraina, pe agenda discuţiilor cu Volodimir ZelenskiNicusor Dan. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, vineri, la Polianîţia, cu reprezentanții comunității românești din regiunea ucraineană Transcarpatia. Discuțiile au vizat problemele comunității, proiectele pe care aceasta dorește să le dezvolte și legătura cu România. Întâlnirea a avut loc în timpul vizitei președintelui român în Ucraina, unde a participat la primul Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică.

Nicuşor Dan spune că drepturile românilor sunt o prioritate

Șeful statului a transmis că discuția cu reprezentanții comunității românești a fost una directă și necesară pentru identificarea problemelor existente la nivel local.

„A fost o bucurie să mă întâlnesc astăzi la Polianîţia cu reprezentanţii comunităţii de români din Transcarpatia. A fost o discuţie sinceră şi necesară, pentru a afla problemele de la faţa locului, proiectele şi priorităţile pe care comunitatea doreşte să le promoveze pentru a păstra o legătură cât mai apropiată cu România. I-am asigurat pe cei prezenţi la întâlnire că apărarea drepturilor şi intereselor comunităţilor de români este o prioritate majoră şi că reprezintă aspectul crucial al misiunii pe care ambasadele şi consulatele României le au peste hotare”, a scris, vineri seară, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit președintelui, soluționarea problemelor semnalate de comunitate presupune inclusiv asigurarea unei finanțări adecvate și adoptarea unor reforme legislative.

Nicusor Dan

Nicusor Dan. Sursa foto: Facebook

Nicuşor Dan discută cu Zelenski despre drepturile românilor

Președintele României a mai transmis că subiectul drepturilor comunității românești este abordat constant în discuțiile sale cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Totodată, am subliniat că discut de fiecare dată cu Preşedintele Zelenski pe temele privind drepturile comunităţii şi comunicăm de fiecare dată ferm aşteptările pe care le avem, la toate nivelurile de dialog diplomatic”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a participat la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică

Nicuşor Dan a participat vineri la primul Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, desfășurat în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Volodimir Zelenski. La reuniune au participat reprezentanți ai statelor din regiunea carpatică, iar noua inițiativă urmărește dezvoltarea cooperării regionale, inclusiv în domenii precum infrastructura, energia, securitatea și cooperarea transfrontalieră.

La finalul summitului, participanții au susținut instituirea Inițiativei pentru Integrare Carpatică drept platformă pentru coordonarea acțiunilor comune ale statelor, regiunilor și autorităților locale din zona carpatică.

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