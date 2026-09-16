Politica

Zelenski dezvăluie cum l-au vânat rușii în Republica Moldova

Zelenski dezvăluie cum l-au vânat rușii în Republica MoldovaZelenski. Sursa foto: X.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu difuzat marți de CBS, că drone rusești au pătruns de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova în timp ce se afla în această țară, la bordul avionului prezidențial, în timpul unor călătorii către și dinspre alte destinații.

Vânat de ruși în Republica Moldova

Volodimir Zelenski a explicat că avionul său a trecut prin aeroportul din Chișinău în timpul deplasărilor sale în străinătate și la întoarcerea în Ucraina.

„În Republica Moldova, avionul meu prezidențial se afla acolo și de aceea au atacat Republica Moldova, spațiul aerian al țării. Poate că nu au vrut să mă atace personal…”, a declarat Zelenski pentru CBS, potrivit Reuters.

„Când ne-am întors acasă, din nou prin Chișinău, au făcut același lucru”, a adăugat președintele ucrainean.

Avionul lui Zelenski, aproape de o dronă

Premierul norvegian Jonas Gahr Store a declarat că avionul lui Zelenski a fost „la un pas de a fi lovit” de o dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce președintele ucrainean pleca spre Oslo, pe 9 septembrie.

„Aceasta este realitatea în care trăiește”, a spus oficialul norvegian.

În aceeași zi, autoritățile de la Chișinău au închis temporar spațiul aerian al Republicii Moldova, după o alertă privind prezența unor drone. Un purtător de cuvânt al Guvernului moldovean a declarat ulterior că plecarea avionului lui Zelenski spre Norvegia a fost întârziată din acest motiv.

Potrivit autorităților moldovene, pe 9 septembrie, două drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării. Una dintre ele a ajuns într-un câmp situat la nord de Chișinău și a provocat un incendiu, în timp ce cealaltă a pătruns în spațiul aerian al României.

drona

drona / sursa foto: dreamstime.com

Zelenski vorbește despre un al doilea incident

Președintele ucrainean nu menționase anterior un al doilea incident, despre care afirmă că ar fi avut loc la întoarcerea sa în Ucraina, câteva zile mai târziu. Nu este clar în ce zi se afla din nou în tranzit prin Republica Moldova, după deplasarea sa în Canada.

Autoritățile moldovene au anunțat că, luni, 14 septembrie, două drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Fiecare ar fi rămas aproximativ 10 minute, într-un interval de aproximativ o oră înainte de prânz, potrivit informațiilor oficiale.

Zelenski a comentat și un alt incident recent, în care o dronă rusă a lovit duminică un tren de călători în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia. Nu au fost raportate victime.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson, fostul director al CIA David Petraeus și alți diplomați europeni călătoriseră pe aceeași rută.

„Poate că nu știau că se aflau acolo niște americani sau, dimpotrivă, poate că știau, pentru că eu nu am încredere în ei. Cred că știau”, a declarat Zelenski pentru CBS News. „Europenii, americanii, întreaga delegație se aflau în acest tren, iar ei au atacat”, a adăugat el.

În ultimele luni, mai multe drone, unele dintre ele atribuite Rusiei, au pătruns în spațiul aerian al unor state europene. Marți, avioane de luptă ale NATO au doborât o dronă în spațiul aerian al Lituaniei.

Stiri calde

10:38 - Prințul Harry, din nou în fața camerelor, la Londra. Unde a mers fără Meghan

10:30 - Rețelele sociale, sub noi reguli în UE. Ce restricții sunt pregătite pentru copii

10:30 - Haine vechi

10:21 - Alin Tișe, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Șanse puține să treacă”. Mesaj pentru PNL: „Nu ca să salveze țara ...

10:13 - Povestea filmului cu care Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Oscar

10:04 - Nominalizarea Siegfried Mureșan, văzută de Mihai Fifor: „Chiar ne-am pierdut mințile? Nu ca prim-ministru ar veni. Ci...

09:56 - Germania rămâne fără consulate generale în Rusia. Ultimii diplomați pleacă din Sankt Petersburg

09:48 - Jocul ielelor la Cotroceni

HAI România!

Haine vechi

Haine vechi

Când a fost România democrație? Dan Andronic readuce în discuție istoria regimurilor politice

Când a fost România democrație? Dan Andronic readuce în discuție istoria regimurilor politice

România, o corabie în derivă în eterna mizerie a politicii românești

România, o corabie în derivă în eterna mizerie a politicii românești

Proiecte speciale