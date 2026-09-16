Zelenski dezvăluie cum l-au vânat rușii în Republica Moldova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu difuzat marți de CBS, că drone rusești au pătruns de două ori în spațiul aerian al Republicii Moldova în timp ce se afla în această țară, la bordul avionului prezidențial, în timpul unor călătorii către și dinspre alte destinații.

Volodimir Zelenski a explicat că avionul său a trecut prin aeroportul din Chișinău în timpul deplasărilor sale în străinătate și la întoarcerea în Ucraina.

„În Republica Moldova, avionul meu prezidențial se afla acolo și de aceea au atacat Republica Moldova, spațiul aerian al țării. Poate că nu au vrut să mă atace personal…”, a declarat Zelenski pentru CBS, potrivit Reuters.

„Când ne-am întors acasă, din nou prin Chișinău, au făcut același lucru”, a adăugat președintele ucrainean.

Premierul norvegian Jonas Gahr Store a declarat că avionul lui Zelenski a fost „la un pas de a fi lovit” de o dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce președintele ucrainean pleca spre Oslo, pe 9 septembrie.

„Aceasta este realitatea în care trăiește”, a spus oficialul norvegian.

În aceeași zi, autoritățile de la Chișinău au închis temporar spațiul aerian al Republicii Moldova, după o alertă privind prezența unor drone. Un purtător de cuvânt al Guvernului moldovean a declarat ulterior că plecarea avionului lui Zelenski spre Norvegia a fost întârziată din acest motiv.

Potrivit autorităților moldovene, pe 9 septembrie, două drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării. Una dintre ele a ajuns într-un câmp situat la nord de Chișinău și a provocat un incendiu, în timp ce cealaltă a pătruns în spațiul aerian al României.

Președintele ucrainean nu menționase anterior un al doilea incident, despre care afirmă că ar fi avut loc la întoarcerea sa în Ucraina, câteva zile mai târziu. Nu este clar în ce zi se afla din nou în tranzit prin Republica Moldova, după deplasarea sa în Canada.

Autoritățile moldovene au anunțat că, luni, 14 septembrie, două drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Fiecare ar fi rămas aproximativ 10 minute, într-un interval de aproximativ o oră înainte de prânz, potrivit informațiilor oficiale.

Zelenski a comentat și un alt incident recent, în care o dronă rusă a lovit duminică un tren de călători în apropierea frontierei dintre Ucraina și Polonia. Nu au fost raportate victime.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson, fostul director al CIA David Petraeus și alți diplomați europeni călătoriseră pe aceeași rută.

„Poate că nu știau că se aflau acolo niște americani sau, dimpotrivă, poate că știau, pentru că eu nu am încredere în ei. Cred că știau”, a declarat Zelenski pentru CBS News. „Europenii, americanii, întreaga delegație se aflau în acest tren, iar ei au atacat”, a adăugat el.

În ultimele luni, mai multe drone, unele dintre ele atribuite Rusiei, au pătruns în spațiul aerian al unor state europene. Marți, avioane de luptă ale NATO au doborât o dronă în spațiul aerian al Lituaniei.