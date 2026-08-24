Volodimir Zelenski a transmis, duminică, 24 august, un mesaj ferm cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: țara sa își dorește încheierea războiului, însă nu va accepta o pace obținută prin capitulare sau prin cedarea teritoriilor pe care încă le controlează, potrivit agenției Reuters.

Președintele ucrainean a vorbit la Kiev, în fața Mănăstirii Sfântul Mihail, într-un cadru simbolic, cu echipamente militare rusești distruse în apropiere. Declarația vine într-un moment în care negocierile de pace rămân blocate, iar presiunile asupra Ucrainei pentru găsirea unei soluții la război continuă.

Zelenski a reafirmat că Ucraina nu intenționează să renunțe la zonele din Donbas aflate încă sub control ucrainean. Cedarea acestora reprezintă una dintre cererile majore ale Moscovei în contextul negocierilor care nu au produs până acum un acord.

Mesajul liderului de la Kiev este clar: Ucraina este dispusă să discute despre pace, însă nu acceptă o soluție care ar presupune capitularea în fața Rusiei sau renunțarea la independența și suveranitatea țării.

Declarația a fost făcută în ziua în care Ucraina marchează 35 de ani de la declararea independenței față de Uniunea Sovietică.

Președintele ucrainean a cerut aliaților occidentali să continue și să intensifice sprijinul pentru Ucraina. Printre solicitările sale se numără mai mult ajutor militar și creșterea presiunii economice asupra Moscovei prin noi sancțiuni.

Zelenski a transmis că războiul nu poate fi încheiat doar prin presiuni asupra Kievului, ci că este nevoie de o poziție mai fermă a comunității internaționale față de Rusia.

În acest context, la Kiev au ajuns mai mulți lideri internaționali pentru ceremoniile dedicate Zilei Independenței și pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei.

Mesajul lui Zelenski vine pe fondul continuării luptelor de-a lungul unui front de aproximativ 1.200 de kilometri. În paralel, atacurile aeriene și confruntările terestre continuă, în timp ce eforturile diplomatice pentru obținerea unui acord de pace nu au reușit până acum să producă rezultate concrete.

Poziția exprimată de Zelenski arată că problema teritoriilor rămâne unul dintre cele mai dificile obstacole în orice posibilă negociere între Kiev și Moscova. Pentru Ucraina, renunțarea la teritorii ar putea însemna acceptarea unor condiții considerate inacceptabile de autoritățile de la Kiev