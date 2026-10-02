Podul de la Sud de Kiev, lovit din nou. Traficul a fost închis

Podul de la Sud de Kiev a fost lovit din nou de atacuri aeriene rusești vineri, 2 octombrie, a anunțat primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, pe Telegram, potrivit Reuters. Atacul are loc la o zi după ce drone rusești au lovit același obiectiv și o școală din capitală, provocând incendii și perturbând transportul peste Nipru.

Autoritățile din Kiev au închis circulația în ambele direcții pe Podul Sudic și pe Podul Paton, iar transportul a fost redirecționat către rute alternative. Noile lovituri au loc într-un moment în care Rusia continuă atacurile aeriene asupra Ucrainei, în timp ce Kievul își intensifică, la rândul său, atacurile cu drone asupra unor obiective din Rusia.

Potrivit lui Vitali Klitschko, atacurile de vineri au provocat noi pagube în zona Podului Sudic. Primarul a anunțat, de asemenea, că un incendiu a izbucnit la etajele superioare ale unui bloc de locuințe din Kiev.

Un alt obiectiv din oraș a fost avariat, iar autoritățile au impus restricții de circulație pentru a permite intervenția și pentru a reduce riscurile asociate atacurilor.

Loviturile de vineri vin după atacurile de joi, când drone rusești au lovit o școală din Kiev și Podul Sudic. În cazul școlii, elevii se aflau în adăposturi, astfel că nu au fost raportate victime în rândul acestora.

Podul Sudic traversează râul Nipru și reprezintă una dintre legăturile importante dintre cele două maluri ale Kievului. Închiderea sa afectează circulația rutieră și obligă autoritățile să folosească alte artere pentru transport.

Autoritățile din Kiev au anunțat închiderea circulației în ambele sensuri și pe Podul Paton. Decizia intervine în contextul atacurilor și al măsurilor de siguranță adoptate în capitală.

Podul Paton este o infrastructură importantă pentru traversarea Niprului. Autoritățile locale au precizat anterior că structura poate fi exploatată cu respectarea anumitor restricții și că lucrările de întreținere și monitorizare continuă.

🇷🇺🇺🇦 A further Russian Geran strike targeted the Southern Bridge (Yuzhny Most) in Kiev, Ukraine, occurring a few hours ago. The initial footage shows the bridge burning from within a metro train. pic.twitter.com/m4e1gNnWaI — Sputnik🛰️ (@SputniksWorld) October 1, 2026

În perioada 26 septembrie – 2 octombrie, pe Podul Paton erau programate și lucrări care impuneau restricții parțiale de circulație, potrivit administrației municipale.

În paralel cu atacurile rusești asupra Kievului, autoritățile ruse au raportat atacuri cu drone ucrainene asupra unor obiective industriale din Volgograd.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale și citate de Reuters, atacurile au provocat un incendiu la obiective industriale și au rănit o persoană după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe. Volgograd găzduiește, între altele, o importantă rafinărie de petrol.

Atacurile asupra infrastructurii energetice rusești au devenit în ultimele luni o componentă importantă a strategiei militare ucrainene. Kievul urmărește să afecteze capacitatea Rusiei de a produce și distribui combustibili și alte resurse utilizate în economia de război.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat recent că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au afectat economia Rusiei, estimând impactul la aproximativ 1% din PIB. Moscova a raportat, de asemenea, probleme pe piața combustibililor și cozi la unele benzinării.

Atacurile asupra Kievului și obiectivelor energetice din Rusia arată că infrastructura civilă, transporturile și sectorul energetic rămân printre principalele zone afectate de campania aeriană desfășurată de ambele părți.

Pentru Kiev, lovirea repetată a unor obiective de infrastructură complică transportul prin oraș și pune presiune suplimentară asupra autorităților înaintea sezonului rece. În același timp, atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere din Rusia urmăresc să reducă disponibilitatea unor resurse importante pentru economia rusă.