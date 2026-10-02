Ucraina a folosit pentru prima dată în luptă racheta balistică tactică FP-7, a anunțat președintele Volodimir Zelenski la 1 octombrie, în aceeași zi în care le-a prezentat ambasadorilor statelor UE acreditați la Kiev evoluția programelor ucrainene de rachete și apărare antibalistică, potrivit agenției Reuters.

Zelenski nu a precizat unde a fost utilizată racheta și nici care a fost ținta. Anunțul marchează însă trecerea FP-7 de la etapa de testare la prima utilizare în condiții de luptă, în contextul în care Ucraina încearcă să-și extindă capacitatea proprie de producție de rachete și să reducă deficitul față de arsenalul Rusiei.

Președintele ucrainean a anunțat utilizarea FP-7 într-un mesaj publicat pe Telegram.

„Rachetă balistică tactică ucraineană FP-7. Prima utilizare în luptă. Mulțumim pentru rezultat. Următorul pas – producția”, a transmis Zelenski, potrivit Reuters.

Președintele nu a oferit detalii despre operațiune, astfel că informațiile disponibile public nu permit stabilirea locului în care a fost lansată racheta sau a obiectivului vizat.

Reuters relatează că analiștii militari ucraineni descriu FP-7 drept o rachetă cu rază scurtă de acțiune, de aproximativ 200 de kilometri. Sistemul este produs de compania ucraineană Fire Point.

Fire Point afirmă că FP-7 este dezvoltat și în rolul de interceptor balistic în cadrul programului european de apărare antirachetă FREYJA, lansat în 2026. Ucraina lucrează împreună cu mai multe companii europene la dezvoltarea unei arhitecturi de apărare împotriva rachetelor balistice.

În septembrie, Zelenski s-a întâlnit la Oslo cu reprezentanți ai unor companii de apărare din țările partenere, printre care Fire Point, Kongsberg, Saab, Diehl Defence, HENSOLDT, Thales și Leonardo. Discuțiile au vizat implementarea programului FREYJA și următorii pași pentru dezvoltarea sistemului.

Potrivit administrației prezidențiale ucrainene, Kievul consideră că poate dezvolta atât interceptorul, cât și lansatorul, însă contribuțiile financiare și industriale ale partenerilor sunt esențiale pentru continuarea programului.

La întâlnirea de la Kiev cu ambasadorii statelor membre UE, Zelenski a legat dezvoltarea apărării antibalistice de problema finanțării.

Președintele ucrainean le-a cerut reprezentanților europeni să sprijine direcționarea a 20 de miliarde de euro din fondurile neutilizate ale programului SAFE către proiecte de apărare realizate împreună cu Ucraina.

Zelenski a afirmat că finanțarea sistemului antibalistic este una dintre problemele-cheie și că este necesară, de asemenea, pentru producția de interceptori destinați combaterii dronelor rusești echipate cu motoare cu reacție.

„Vedeți și dumneavoastră aceste atacuri masive. Armata noastră are nevoie critică de mijloace pentru protejarea oamenilor, precum și pentru protejarea infrastructurii critice, a podurilor, grădinițelor, școlilor, universităților, centrelor logistice, operatorilor de telefonie mobilă și centrelor de date”, a declarat Zelenski, potrivit administrației prezidențiale ucrainene.

Discuțiile cu ambasadorii au avut loc în contextul pregătirilor Ucrainei pentru sezonul rece și al preocupărilor privind capacitatea țării de a-și proteja infrastructura în fața atacurilor rusești.

Programul FREYJA este una dintre direcțiile prin care Ucraina și partenerii săi europeni încearcă să dezvolte capacități suplimentare de apărare împotriva rachetelor balistice.

În septembrie, Zelenski declara că Ucraina și Franța continuă să lucreze la programul comun FREYJA și că sunt așteptate primele rezultate. Kievul urmărește, de asemenea, dezvoltarea și producția în Ucraina a unor sisteme de apărare antiaeriană și a rachetelor aferente.

În paralel, Ucraina încearcă să-și extindă producția internă de rachete balistice. Reuters notează că producția ucraineană de rachete rămâne mult în urma celei rusești, iar dezvoltarea unor sisteme proprii este considerată de Kiev o componentă importantă a capacității sale de apărare.

Anunțul privind prima utilizare în luptă nu oferă, deocamdată, suficiente informații pentru evaluarea performanței operaționale a FP-7. Nu au fost prezentate public detalii despre țintă, distanța de lansare, rezultatul loviturii sau numărul de rachete utilizate.

Elementul confirmat este că Ucraina a trecut la prima utilizare în luptă a sistemului și că autoritățile de la Kiev indică producția drept următoarea etapă.

În același timp, dezvoltarea FP-7 este legată de un obiectiv mai amplu: crearea unei capacități ucrainene și europene de apărare împotriva rachetelor balistice, într-un moment în care Kievul solicită noi resurse financiare și militare din partea partenerilor europeni.