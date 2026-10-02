Prințul Harry, apariție surpriză la Londra. Meghan a lipsit de la gală

Prințul Harry a apărut joi seară, 1 octombrie, la gala „United for Freedom”, organizată la Imperial War Museum din Londra, într-un eveniment caritabil dedicat sprijinului pentru Ucraina, potrivit Daily Express.

Ducele de Sussex a participat singur la gala în ținută de seară și a susținut un discurs despre reziliența ucrainenilor și despre experiențele sale din timpul vizitelor în această țară.

Apariția a fost considerată una surpriză deoarece participarea sa nu fusese prezentată public ca un eveniment regal oficial. Meghan Markle nu a fost prezentă la gala de la Londra. Înaintea evenimentului existaseră informații potrivit cărora ea ar fi putut participa, însă nu a existat o confirmare oficială că urma să fie prezentă.

În timpul discursului, Prințul Harry a vorbit despre oamenii pe care i-a întâlnit în Ucraina și despre efectele războiului asupra civililor și veteranilor.

„Am văzut ceva în Ucraina care face imposibil să privesc în altă parte”, a spus Harry în fața invitaților, potrivit relatărilor despre eveniment. El a povestit că a întâlnit persoane care și-au pierdut membre, case sau persoane dragi, dar care au continuat să își reconstruiască viețile.

Ducele de Sussex a făcut referire și la membrii comunității Invictus din Ucraina. Este vorba despre militari și veterani care au suferit răni grave, dar care continuă să participe la competiții, să lucreze și să își construiască un nou parcurs după traumatismele suferite.

Harry a legat această experiență de ideea de reziliență națională și a transmis că aceasta nu ar trebui să devină un motiv pentru ca suferința celor afectați de război să fie trecută cu vederea.

„United for Freedom” a fost o gală caritabilă cu ținută black-tie, organizată la Imperial War Museum din Londra. Potrivit informațiilor publicate înainte și după eveniment, aproximativ 120 de persoane au fost așteptate la cină, iar participarea a fost asociată unei contribuții de aproximativ 1.000 de lire sterline de persoană.

Fondurile obținute în urma evenimentului sunt destinate unor organizații care sprijină persoanele afectate de războiul din Ucraina. Printre beneficiari se află Superhumans Center, organizație care oferă servicii medicale, intervenții chirurgicale, recuperare și proteze pentru persoanele rănite în conflict.

Seara a inclus și o licitație caritabilă. Printre obiectele oferite s-a aflat o copie semnată de Harry a autobiografiei sale, „Spare”, precum și alte experiențe și obiecte puse la dispoziție pentru strângerea de fonduri.

Apariția de la gala din Londra a venit în aceeași zi în care Harry a participat, prin videoconferință, la o reuniune a Comitetului Militar al NATO.

Prince Harry arrives to headline the exclusive 'United For Freedom' charity gala in support of Ukraine at London's Imperial War Museum 🇺🇦 The black-tie event is raising vital funds for war-rehabilitation charities, featuring a high-profile live auction with a luxury week-long… pic.twitter.com/YSqnGssSpF — Kings Guard Tours (@KingsGuardTours) October 1, 2026

În intervenția sa, Ducele de Sussex a vorbit despre perioada petrecută în armata britanică și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat după încheierea serviciului militar. Harry a servit timp de aproximativ zece ani și a participat la două misiuni în Afganistan înainte de a părăsi armata în 2015.

El a explicat că, după retragerea din armată, a simțit că a pierdut o parte din sentimentul de scop și identitate pe care îl avea în timpul serviciului. Experiența a contribuit ulterior la dezvoltarea activității sale dedicate veteranilor și la extinderea proiectelor Invictus.

Prezența la gala din Londra se înscrie într-o serie de apariții publice ale lui Harry în Marea Britanie. În ultimele săptămâni, acesta a participat la mai multe evenimente asociate activității sale caritabile și sprijinului pentru veterani.

În aprilie, Harry a călătorit din nou în Ucraina și a ajuns la Kiev cu trenul, după ce a trecut prin Polonia. În timpul vizitei, el a vorbit despre importanța menținerii atenției internaționale asupra situației din această țară și asupra persoanelor afectate de război.

În acest context, participarea la gala „United for Freedom” reprezintă o continuare a implicării sale publice în cauze legate de veterani, recuperare și sprijinirea persoanelor afectate de conflict.

Deși înaintea galei au existat speculații privind o posibilă apariție a lui Meghan Markle, aceasta nu a fost prezentă la evenimentul de la Imperial War Museum.

Informațiile publicate anterior evenimentului indicau doar posibilitatea participării sale, fără o confirmare oficială. Prin urmare, absența ei de la gala din 1 octombrie nu este însoțită, în informațiile publice disponibile, de o explicație oficială privind motivul.