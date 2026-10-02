Fosta mare jucătoare de tenis Simona Halep a anunțat vineri că reziliază contractul de imagine cu AnimaWings, la câteva zile după ce compania aeriană a inițiat procedura de reorganizare judiciară. Halep spune că a aflat din spațiul public despre problemele operatorului și că a așteptat clarificări înainte de a-și face publică poziția.

Decizia vine la aproximativ patru luni după ce Simona Halep devenise ambasador al brandului AnimaWings. Parteneriatul fusese prezentat în luna mai ca o colaborare pe termen lung, într-o perioadă în care compania aeriană românească se afla într-un proces de extindere a flotei și a rețelei de zboruri.

În mesajul publicat pe Instagram, Simona Halep precizează că nu a avut nicio implicare în conducerea companiei sau în deciziile sale comerciale și financiare.

„Am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat”, a transmisfostul lider mondial. Ea spune că a intrat în parteneriat „cu bună-credință”, pe baza informațiilor și contextului prezentate la momentul semnării colaborării.

Halep a mai precizat că a decis să rezilieze contractul și că regretă situația în care au ajuns pasagerii afectați de problemele companiei.

„Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc”, a transmis ea.

Fosta jucătoare de tenis a afirmat, de asemenea, că până în prezent nu a beneficiat financiar în urma parteneriatului cu AnimaWings.

AnimaWings a anunțat pe 19 mai 2026 că Simona Halep devine imaginea companiei. La acel moment, operatorul aerian vorbea despre o perioadă de expansiune, cu o flotă de opt aeronave și peste 50 de rute programate pentru sezonul de vară.

Halep declara atunci că a ales să susțină un brand românesc în care credea și că experiențele sale cu zborurile AnimaWings îi ofereau încredere în potențialul companiei.

La mai puțin de cinci luni distanță, situația operatorului s-a schimbat semnificativ.

Pe 30 septembrie, AnimaWings a anunțat inițierea procedurii de reorganizare judiciară. Compania a explicat că decizia a venit după probleme tehnice repetate care au afectat disponibilitatea aeronavelor și, implicit, activitatea operațională, comercială și financiară.

Operatorul a început anterior să retragă treptat din operare cele șase aeronave Airbus A220-300 din flota sa. Compania a rămas astfel cu două aeronave Airbus A320 disponibile pentru operare, ceea ce a redus capacitatea de zbor și a dus la modificări ale programului.

AnimaWings a invocat, pe lângă problemele tehnice, un context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor asociate petrolului.

Compania a precizat că reorganizarea judiciară urmărește accesarea cadrului legal necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității.

Problemele operaționale au avut deja consecințe pentru pasageri. Au fost raportate anulări sau modificări ale unor curse, inclusiv pe rute interne și internaționale. Potrivit informațiilor publicate de Radio România, compania anunțase că unele zboruri ar putea fi reprogramate sau anulate în perioada următoare.

Ulterior, AnimaWings a anunțat suspendarea temporară a zborurilor în perioada 2-24 octombrie 2026, cu intenția declarată de reluare a operațiunilor începând din 25 octombrie, odată cu sezonul aviatic de iarnă, pe baza unui program revizuit.

Pentru pasagerii afectați de anulări, compania a indicat soluții precum rambursarea sumelor achitate sau variante alternative de călătorie, în funcție de situația rezervării.

În mesajul de vineri, Simona Halep a subliniat că își selectează cu atenție colaborările comerciale și că nu își asociază numele cu branduri în care nu crede.

„Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenții”, a transmis ea.

Rezilierea contractului vine într-un moment în care AnimaWings încearcă să își stabilizeze operațiunile și să își restructureze obligațiile în cadrul procedurii de reorganizare judiciară.