Simona Halep împlinește 35 de ani, duminică, 27 septembrie 2026. Născută la Constanța în 1991, fosta jucătoare de tenis a fost prima româncă ajunsă pe locul 1 în clasamentul WTA, poziție pe care a ocupat-o timp de 64 de săptămâni. Halep a încheiat două sezoane pe prima poziție mondială, în 2017 și 2018, și și-a încheiat cariera cu 24 de titluri la simplu și două trofee de Grand Slam, la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Simona Halep s-a născut la 27 septembrie 1991, la Constanța. A început să joace tenis la vârsta de 4 ani și jumătate, iar în 2006 a debutat în circuitul ITF în România. Ulterior, a urmat studiile de licență și master la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Ovidius.

În 2008, a intrat în competițiile internaționale de junioare. În acel an, a ajuns în semifinalele turneului de juniori de la Australian Open și a câștigat turneul ITF de 10.000 de dolari de la București și Trofeo Bonfiglio.

Cu patru luni înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, Halep a urcat pe primul loc în clasamentul mondial al junioarelor, la Roland Garros.

În 2010, a intrat în Top 100 WTA, iar în 2011 a ajuns în Top 50. A încheiat sezonul 2012 pe locul 47 mondial. COSR notează că primul său succes important la junioare a venit în 2008, la Roland Garros.

Anul 2013 a adus o schimbare importantă în parcursul profesional al Simonei Halep. Jucătoarea română a câștigat șase titluri într-un singur sezon, performanță care nu mai fusese realizată din 1986, când reușise același lucru Steffi Graf.

Halep a terminat anul pe locul 11 în clasamentul WTA și a primit, în noiembrie 2013, premiul WTA pentru cea mai mare ascensiune a sezonului, „Most Improved Player of the Year”. WTA consemnează cele șase titluri câștigate în acel sezon în palmaresul sportivei.

În debutul sezonului 2014, Halep a ajuns în sferturile de finală la Australian Open, prima sa performanță de acest fel la un turneu de Grand Slam. Rezultatul a dus-o pe locul 10 WTA, devenind a treia jucătoare română ajunsă în Top 10, după Irina Spîrlea și Virginia Ruzici.

În martie 2014, a urcat pe locul 5 mondial, depășind clasarea Irinei Spîrlea, care ocupase locul 7 în 1997.

În 2014, Simona Halep a jucat prima finală de Grand Slam din carieră, la Roland Garros. Pe 7 iunie, a fost învinsă de Maria Șarapova, după ce și-a adjudecat al doilea set.

Calificarea în finala de la Paris i-a adus locul 3 WTA. Halep a devenit astfel a treia jucătoare română ajunsă în finala de la Roland Garros, după Florența Mihai și Virginia Ruzici.

În același an, a câștigat BRD Bucharest Open, primul turneu WTA organizat în România, iar în august a urcat pe locul 2 mondial.

La Turneul Campioanelor de la Singapore, în octombrie 2014, Halep a obținut prima victorie din carieră împotriva Serenei Williams, atunci lider mondial. A ajuns până în finală, unde a fost învinsă de aceeași jucătoare.

În ianuarie 2015, Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român a decis să îi acorde titlul de „Sportivul anului” pentru rezultatele obținute în 2014. În clasamentul celor mai buni sportivi din Balcani realizat de agenția bulgară BTA, Halep a ocupat locul al treilea, după Novak Djokovic și Marin Cilic.

Halep a încheiat sezonul 2015 pe locul 2 mondial. În 2014 și 2015, a fost desemnată cea mai populară jucătoare din circuit, fiind sportiva cu cele mai multe accesări pe site-ul WTA.

În octombrie 2016, a primit premiul Diamond Aces, acordat în cadrul galei WTA de la Singapore pentru contribuția la promovarea tenisului pe teren și în afara acestuia. În decembrie 2016, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului la Gala Tenisului Românesc. A terminat sezonul pe locul 4 WTA.

La 9 octombrie 2017, Simona Halep a devenit prima româncă ajunsă lider al clasamentului mondial feminin. Cu două zile înainte, pe 7 octombrie, se calificase în finala turneului WTA de la Beijing. A încheiat sezonul 2017 pe primul loc. Data de 9 octombrie 2017 este consemnată atât de WTA, cât și de COSR.

În iunie 2018, Simona Halep a câștigat primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros. A încheiat din nou sezonul pe primul loc în clasamentul WTA și a fost desemnată jucătoarea anului în circuitul profesionist feminin.

În octombrie 2018, când ajunsese la 51 de săptămâni ca lider mondial, Halep a intrat în topul liderilor all-time ai clasamentului WTA, pe locul 10, la egalitate cu Victoria Azarenka.

În 2019, a câștigat al doilea trofeu de Grand Slam al carierei, la Wimbledon, după finala cu Serena Williams. A încheiat acel sezon pe locul 4 mondial, iar anul 2020 pe locul 2. WTA îi atribuie 24 de titluri la simplu și două trofee de Grand Slam.

În 2018, Simona Halep a primit Crucea Sfântului Apostol Andrei, cea mai înaltă distincție eparhială pentru mireni acordată de Arhiepiscopia Tomisului.

Tot în 2018, Universitatea de Vest din Timișoara i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum”. În același an, Universitatea Ovidius din Constanța i-a acordat titlul onorific de ambasador al instituției.

În 2019, Patriarhia Română i-a acordat „Crucea Patriarhală” pentru mireni. După câștigarea turneului de la Wimbledon, președintele Klaus Iohannis a decorat-o cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni.

În 2021, Simona Halep a suferit o accidentare la gamba stângă în timpul turneului de la Roma. Din cauza acesteia, nu și-a putut apăra titlul la Wimbledon și nu a participat la Roland Garros și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

A revenit la Montreal, în august, unde a fost eliminată în turul secund. La Cincinnati, s-a retras înaintea meciului din runda a doua, după ce a acuzat o „mică ruptură musculară” la aductorii piciorului drept.

În octombrie 2022, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a anunțat suspendarea provizorie a Simonei Halep, după un test pozitiv pentru roxadustat.

În septembrie 2023, ITIA a anunțat o suspendare de patru ani, în urma a două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis. Una dintre încălcări era legată de identificarea roxadustatului într-o probă recoltată la US Open 2022, iar cealaltă de neregularități constatate în pașaportul biologic al sportivei.

Simona Halep a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. TAS a redus ulterior suspendarea de la patru ani la nouă luni.

După aproximativ un an și jumătate de absență, Halep a revenit în competițiile profesioniste în martie 2024, la Miami Open, după ce a primit un wild card. A început competiția fără puncte în clasamentul WTA și a fost învinsă de Paula Badosa în primul tur.

Ulterior, a participat la turneul WTA 125 de la Hong Kong, iar în anul următor a evoluat la Transylvania Open.

În martie 2025, Simona Halep a primit Premiul de Excelență pentru întreaga carieră la Gala Sportului Românesc 2024. În iunie 2025, a anunțat că în anul următor urma să aibă loc meciul său de retragere.

Simona Halep și-a încheiat oficial cariera sportivă în cadrul unui eveniment organizat la 13 iunie 2026, la BT Arena din Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a VII-a ediții a Sports Festival.

La eveniment au participat personalități ale sportului românesc, printre care Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Virginia Ruzici. Au fost prezenți și foștii antrenori ai Simonei Halep, Darren Cahill și Daniel Dobre, arbitrul Kader Nuni, precum și jucătorii Elina Svitolina și Gaël Monfils.

Vicepreședintele Federației Române de Tenis, Daniel Dobre, i-a înmânat sportivei un trofeu special din partea forului național.

În fața publicului prezent la eveniment, Simona Halep a transmis un mesaj de recunoștință: „Mulțumesc României, aici m-am născut, aici am crescut (...) Vă mulțumesc din suflet pentru că nu v-ați îndoit de mine atunci când mi-a fost greu”.

La 35 de ani, Simona Halep are în palmares 24 de titluri la simplu, două trofee de Grand Slam și 64 de săptămâni petrecute pe primul loc al clasamentului WTA.