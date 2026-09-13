Elena Rîbakina câștigă US Open și devine noul lider mondial WTA, după o finală de foc cu Arina Sabalenka

Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina a cucerit titlul de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, impunându-se în finala de la New York în fața belarusei Arina Sabalenka cu scorul de 6-4, 5-7, 6-2. Pe lângă trofeul de la Flushing Meadows, Rîbakina și-a asigurat și poziția de lider în clasamentul mondial, detronând-o chiar pe adversara sa din ultimul act.

Partida, care a durat două ore și 21 de minute, a reprezentat o nouă confruntare de cel mai înalt nivel între cele mai puternice jucătoare din circuitul feminin actual.

Setul 1 (6-4): Începutul de meci a stat sub semnul agresivității controlate din partea Elenei Rîbakina. Serviciul precis și loviturile adânci i-au permis kazahei să își mențină avantajul tactic. Sabalenka a încercat să preia inițiativa prin forța caracteristică, dar Rîbakina a gestionat perfect momentele de presiune, reușind break-ul necesar pentru a închide prima manșă cu 6-4.

Setul 2 (5-7): Răspunsul Arinei Sabalenka a venit într-un set secund extrem de disputat, marcat de raliuri intense și răsturnări de situație. Dubla campioană en-titre de la New York și-a ridicat nivelul la retur, punând constant presiune pe serviciul adversarei. Echilibrul s-a rupt abia în prelungirile setului, când Sabalenka a forțat decisiv la 5-5, adjudecându-și manșa cu 7-5 și trimițând finala în setul al treilea.

Setul 3 (6-2): Manșa decisivă a adus o demonstrație de forță mentală și fizică din partea noii ocupante a locului 1 WTA. Rîbakina a anihilat elanul belarusei cu o serie de lovituri câștigătoare și un joc defensiv impenetrabil. Kazaha s-a desprins rapid pe tabelă, frustrând-o pe Sabalenka, care a cumulat erori neforțate în încercarea de a scurta punctele. Cu un categoric 6-2, Rîbakina a pus capăt confruntării, securizându-și titlul.

Victoria de la Flushing Meadows îi aduce Elenei Rîbakina (27 de ani) al treilea titlu de Mare Șlem din carieră. Palmaresul său impresionant include acum turneul de la Wimbledon (2022), Australian Open (obținut chiar la începutul acestui an, tot după o finală cu Sabalenka) și US Open.

De cealaltă parte, Arina Sabalenka a ratat ocazia de a câștiga al treilea trofeu consecutiv pe hardul american, după succesele obținute la edițiile din 2024 și 2025. Pentru jucătoarea din Belarus, acesta este al cincilea eșec suferit într-o finală de Grand Slam, din cele nouă disputate în carieră.

Rivalitatea dintre cele două rămâne una dintre cele mai captivante din istoria recentă a tenisului. Sabalenka menține un avantaj la nivelul întâlnirilor directe (10-8), incluzând și victoria din finala Australian Open 2023. Cu toate acestea, Rîbakina și-a luat revanșa în cele mai importante confruntări din acest sezon.

Dincolo de miza sportivă și de rocadă la vârful clasamentului mondial, finala de la New York a pus în joc și sume record.

Pentru câștigarea trofeului, Elena Rîbakina a fost recompensată cu un cec uriaș în valoare de 5,5 milioane de dolari.

Arina Sabalenka, în calitate de finalistă, a părăsit competiția cu un premiu de 2,8 milioane de dolari, confirmând statutul US Open drept cel mai bine plătit turneu din tenisul mondial.