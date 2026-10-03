Menținerea ratingului de țară al României în categoria recomandată investițiilor oferă autorităților un răgaz pentru a corecta dezechilibrele economice, însă nu reprezintă un motiv de relaxare, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu. Acesta consideră că principala problemă a țării nu este situația financiară, ci blocajul decizional și lipsa unui guvern care să pună în aplicare măsurile asumate în fața investitorilor.

Economistul atrage atenția că România trebuie să accelereze reducerea deficitului bugetar, să limiteze cheltuielile publice și să atragă fondurile europene disponibile. În opinia sa, autoritățile au la dispoziție un interval limitat pentru a demonstra că pot gestiona problemele economice, în condițiile în care următoarea evaluare a agențiilor de rating este așteptată în primăvara anului viitor.

„Este o gură de oxigen într-o mare de probleme cu care se confruntă România. Este un cartonaș galben pe care investitorii ni-l arată și care trebuie tradus printr-un răgaz pe care, încă o dată, agențiile de rating ni-l dau pentru a ne rezolva problemele legate de administrarea acestei țări”, a declarat Adrian Negrescu.

Consultantul economic susține că absența unui program de guvernare și a unei echipe guvernamentale capabile să asigure continuitatea angajamentelor asumate afectează încrederea investitorilor. România se împrumută cu echivalentul a aproximativ un miliard de euro pe săptămână, iar lipsa unor decizii poate îngreuna gestionarea finanțelor publice.

„Nu se pune problema financiară în acest moment. Marea problemă a României în momentul de față o reprezintă lipsa decizională, absența unui program de guvernare, a unei echipe guvernamentale care să confirme într-un fel sau altul parcursul pe care noi ni l-am asumat în fața investitorilor, cei care împrumută România cu echivalentul a 1 miliard de euro pe săptămână. De aceea este absolut esențial să se trezească clasa politică și în acest al 13-lea ceas, să înțeleagă că această confirmare a ratingului investițional nu este un moment în care să deschidem șampania, ci să ne punem pe muncă, să creionăm un program de guvernare și să luăm măsurile de restructurare necesare pentru a ne asuma trei lucruri esențiale”, a afirmat economistul.

Adrian Negrescu a identificat trei direcții pe care autoritățile ar trebui să le urmărească pentru a îmbunătăți situația economică: reducerea deficitului bugetar, diminuarea cheltuielilor publice și atragerea fondurilor europene disponibile.

„Cele trei lucruri esențiale sunt: reducerea deficitului bugetar, așa cum am convenit în acordul cu Comisia Europeană, doi - reducerea cheltuielilor publice și a datoriei statului, care crește de la o zi la alta, și trei - atragerea celor peste 20 de miliarde de euro din fonduri europene, fonduri de coeziune pe care noi le avem la dispoziție până anul viitor. Sunt fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027, 31 de miliarde de euro din care noi până acum n-am reușit performanța decât a lua 10 miliarde de euro”, a subliniat Negrescu.

Economistul consideră că utilizarea banilor europeni este esențială pentru susținerea economiei, în condițiile în care România trebuie să își reducă dezechilibrele bugetare și să limiteze creșterea datoriei publice.

Consultantul economic atrage atenția că menținerea ratingului actual nu garantează păstrarea acestuia la următoarele evaluări. Potrivit lui Negrescu, autoritățile trebuie să prezinte un program de guvernare clar, cu obiective măsurabile și termene concrete pentru reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea colectării veniturilor.

„Acest cartonaș galben pe care ni-l dă S&P este valabil doar până în primăvară. Să nu uităm că din luna februarie agențiile vor veni din nou la București, iar dacă noi nu vom avea la acel moment un program de guvernare coerent, termene și ținte clare, cu măsuri de restructurare a cheltuielilor publice și de optimizarea încasărilor din economie, mi-e teamă că ideea de ‘junk’ va deveni realitate”, a adăugat Adrian Negrescu.

Agenția Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul suveran al României la BBB-/A-3, menținând țara în categoria recomandată investițiilor, însă a păstrat perspectiva negativă. Evaluarea indică existența unor riscuri legate de aplicarea măsurilor de consolidare fiscală, în special în contextul prelungirii negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

S&P avertizează că întârzierea procesului politic ar putea îngreuna reducerea deficitului bugetar în 2027 și 2028. Totodată, agenția ia în calcul posibilitatea unei retrogradări dacă presiunile externe se intensifică, inclusiv în cazul unor dificultăți pe piața energiei, care ar putea afecta inflația, creșterea economică, balanța de plăți și situația finanțelor publice.

Pe de altă parte, perspectiva ratingului ar putea fi revizuită la stabilă dacă România reușește să reducă deficitele externe și fiscale și să oprească deteriorarea situației financiare a statului. Un plan politic credibil pe termen mediu, susținut eventual de un consens politic extins, precum și redresarea economiei ar putea contribui la îmbunătățirea evaluării.