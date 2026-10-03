Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii execută zboruri de antrenament la joasă altitudine și în regim supersonic pe întreg teritoriul României. Exercițiile au început pe 28 septembrie și se vor încheia luni, 5 octombrie, având ca obiectiv îmbunătățirea capacității personalului aeronautic de a face față diferitelor situații, anunță reprezentanții MApN.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), la antrenamente participă aeronave ale celor trei forțe aeriene, inclusiv tehnică militară aliată dislocată la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu.

„Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și ale Statelor Unite ale Americii (tehnica aliată, dislocată în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” Mihail Kogălniceanu) vor executa, în perioada 28.09.2026 – 05.10.2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic, pe tot întregul teritoriu al țării”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Exercițiile au ca scop pregătirea personalului aeronautic pentru gestionarea diferitelor situații și îmbunătățirea capacității operaționale a forțelor participante.

„Aceste exerciții au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație”, a mai informat MApN.

Reprezentanții ministerului au dat asigurări că zborurile se desfășoară cu respectarea normelor de siguranță aeriană și cu măsuri menite să limiteze disconfortul fonic pentru populație.

„Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației”, au mai transmis autoritățile.

Tot în luna octombrie, Ministerul Apărării Naționale va organiza un exercițiu de mobilizare în București și județul Ilfov. Acesta se va desfășura în perioada 5-12 octombrie, sub denumirea „MOBEX B-IF 26”, și va implica mii de rezerviști.

Participanții vor fi chemați la unitățile militare pentru o zi de instruire, în vederea verificării capacității de mobilizare și a pregătirii structurilor implicate.

O particularitate a exercițiului din acest an este participarea structurilor centrale ale ministerelor, care vor lua parte la activitățile de pregătire.

Aproximativ 20%-25% dintre participanți sunt cadre în rezervă ale Ministerului Apărării Naționale. La exercițiu vor lua parte și sute de rezerviști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Prin aceste activități, autoritățile urmăresc verificarea mecanismelor de mobilizare și a modului în care structurile militare și instituțiile statului pot răspunde unor situații care necesită activarea rezerviștilor.