Rezerviști cu probleme grave de sănătate, chemați la exerciții militare, acuză Avocatul Poporului

Mobilizarea rezerviștilor români ridică semne de întrebare legate de modul în care este pusă în aplicare, atrage atenția Avocatul Poporului. În paralel cu un amplu program de pregătire militară, Armata Română are în plan desfășurarea a peste 100 de exerciții, menite să crească nivelul de reacție al forțelor și să întărească postura de descurajare pe Flancul Estic al NATO. În acest calendar sunt incluse și exercițiile de tip MOBEX, care au ca obiectiv antrenarea și verificarea planurilor și procedurilor de mobilizare. Cu toate acestea, Avocatul Poporului atrage atenția asupra unei probleme majore care afectează aceste demersuri.

Exercițiile MOBEX au avut loc și în 2025, cu participarea a aproximativ 10.000 de persoane. Potrivit sursei, demersurile sunt afectate de o problemă majoră: nu există reglementări legale pentru evaluarea medicală a rezerviștilor convocați. Astfel, sunt chemați la exerciții și oameni cu probleme de sănătate grave, care nu pot îndeplini cerințele impuse.

„Un cetăţean din judeţul Sibiu, cadru militar în rezervă, a semnalat o situaţie delicată prin care trec mai mulţi rezervişti. Apare astfel un ‘vid legislativ’ care îi lasă pe aceştia fără un răspuns clar în privinţa stării lor medicale şi, implicit, a participării la convocările organizate de Ministerul Apărării Naţionale cu prilejul exercițiului de mobilizare a rezerviștilor ‘Mobex Sb-Ms 25’. În fapt, se precizează că, odată cu convocările transmise rezerviştilor, din judeţele Sibiu şi Mureş, au primit ordin de convocare şi rezervişti care au anumite afecţiuni medicale grave, care nu le mai permite să îndeplinească cerinţele prevăzute în exerciţiul de mobilizare la care sunt convocaţi”, a arătat Avocatul Poporului.

Bărbatul a încercat să-și clarifice situația la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu, însă fără succes.

Potrivit Avocatului Poporului, rezervistul din Sibiu a solicitat clarificări la Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin”, unde i s-a comunicat că, în prezent, nu mai pot fi efectuate evaluări pentru stabilirea aptitudinii militare a rezerviștilor, chiar și în cazul unor afecțiuni medicale evidente. Situația nu este una singulară, fiind semnalate și alte cazuri similare în rândul rezerviștilor cu probleme medicale grave, pentru care cadrul legal actual nu oferă soluții clare, mai arată sursa.

MApN-Centrul Militar Zonal Sibiu a explicat că aceste convocări se fac în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, exclusiv pentru clarificarea situaţiei militare, fără a presupune exerciţii sau aplicaţii de mai multe zile. Rezerviştii sunt chemați pentru o singură zi, doar pentru actualizarea evidențelor.

În privința evaluării medicale, Ministerul Apărării Naționale a arătat că, în cazul cadrelor militare aflate în activitate, starea de sănătate este verificată prin comisiile de expertiză medico-militară, în baza unui ordin al ministrului apărării.

Situația este diferită însă pentru soldații și gradații trecuți în rezervă, pentru care nu există, în prezent, prevederi legale care să permită efectuarea unor controale medicale. În consecință, acești rezerviști sunt menținuți pe poziții de așteptare în planurile de mobilizare, până la stabilirea unui cadru legal clar care să reglementeze evaluarea stării lor de sănătate.