Armata Română și România, păgubite de cel mai prost contract, semnat la o cafenea

În primăvara anului 1914, în saloanele discrete ale hotelurilor de lux de pe Calea Victoriei, se juca soarta viitorului conflict mondial și, implicit, a armatei române.

În timp ce tinerii ofițeri visau la gloria reîntregirii neamului, un personaj sinistru, supranumit „Omul de Fier” sau „Vânzătorul de Moarte”, își deschidea valizele cu bani în fața politicienilor de la București. Numele său era Basil Zaharoff, un grec născut în Imperiul Otoman, care a devenit cel mai bogat și mai influent traficant de arme din istorie.

În 2026, accesul la arhivele diplomatice franceze și britanice scoate la iveală dimensiunea incredibilă a „Codului Zaharoff”: un sistem de mituire atât de bine pus la punct, încât România a intrat în Primul Război Mondial dotată cu tunuri franceze care se defectau după primele salve, totul pentru că oficialii români acceptaseră „comisioanele” grase oferite de firma Vickers, reprezentată de Zaharoff.

Basil Zaharoff nu era un simplu vânzător de tunuri. Era un maestru al manipulării care înțelesese un principiu simplu: pentru a vinde arme, trebuie să creezi conflicte. El a inventat ceea ce astăzi numim „sistemul Zaharoff” – vindea arme unei țări, apoi mergea la vecinii acesteia, îi avertiza că sunt în pericol și le vindea și lor armament, de cele mai multe ori mai scump sau mai bun.

În Bucureștiul anului 1914, Zaharoff era o prezență fantomatică. Deși rar văzut în public, influența sa era peste tot. El nu mituia doar miniștri, ci cumpăra ziare întregi pentru a influența opinia publică spre achiziția de armament de la firmele pe care le reprezenta, în special grupul britanic Vickers și cel francez Schneider-Creusot. Se spune că mita oferită de Zaharoff era „multistratificată”: de la bani gheață în plicuri de mătase, până la bijuterii pentru amantele politicienilor sau acțiuni la bănci străine.

Marea tragedie a armatei române a fost contractul pentru tunurile de 75 mm, vitale pentru infanterie. Sub presiunea și „atențiile” lui Zaharoff, comisia de achiziții a României a optat pentru modelele oferite de companiile reprezentate de el, ignorând avertismentele tehnicienilor care indicau defecte de fabricație la sistemul de recul.

Când România a intrat în război în 1916, realitatea de pe front a fost cruntă. Multe dintre bateriile de artilerie cumpărate pe bani grei s-au dovedit a fi inutile. Oțelul era de proastă calitate, iar sistemele de ochire erau depășite. Soldații români mureau pe frontul din Transilvania încercând să tragă cu tunuri care se blocau după câteva zeci de lovituri.

În acest timp, Basil Zaharoff, din apartamentul său de lux din Paris, își număra profitul, fiind deja decorat cu Legiunea de Onoare și ridicat la rangul de Cavaler al Imperiului Britanic pentru „serviciile aduse cauzei aliate”.

Arhivele studiate în ultimii ani arată că mita lui Zaharoff nu era doar un act izolat de corupție, ci un sistem integrat. El a creat o rețea de influență care includea jurnaliști de top, bancheri și membri ai Parlamentului.

„Codul Zaharoff” presupunea un comision fix de 10% din valoarea fiecărui contract de armament, bani care se distribuiau chirurgical: 3% pentru decidentul politic, 2% pentru presa care lăuda armamentul și restul pentru intermediari.

În România, acest sistem a funcționat perfect. Chiar și atunci când defectele tunurilor au devenit evidente, nicio comisie de anchetă nu a putut merge până la capăt.

Dosarele erau închise, iar martorii erau reduși la tăcere prin presiuni politice. Zaharoff reușise să transforme Bucureștiul într-o piață de desfacere pentru „vechituri” militare poleite cu aur, profitând de dorința sinceră a poporului de eliberare națională, pe care a exploatat-o în scopuri personale.

De ce este relevantă povestea lui Basil Zaharoff astăzi, pe 27 ianuarie 2026? Pentru că ea reprezintă „pacientul zero” al complexului militar-industrial modern. Într-o epocă în care România investește miliarde de euro în înzestrare militară, umbra lui Zaharoff avertizează asupra riscului ca achizițiile strategice să fie poluate de interese private.

Basil Zaharoff s-a stins din viață în 1936, fiind considerat cel mai bogat om din lume la acea dată, dar a murit singur și urât de o întreagă Europă care îl vedea ca pe arhitectul sângeros al masacrelor din tranșee. În București, numele său a fost șters din memoria publică, dar arhivele consulare ne reamintesc că tunurile care au tăcut la Turtucaia sau în trecătorile Carpaților au fost plătite cu viața tinerilor români și cu lăcomia unei elite care a acceptat „Codul Zaharoff”.