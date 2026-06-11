Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat joi un atac la adresa ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, după declarațiile făcute de acesta privind necesitatea creșterii veniturilor militarilor și rolul sporului de operaționalizare în sistemul de apărare.

Reacția fostului ministru al Apărării vine la o zi după ce Miruță a afirmat că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru personal pentru a atrage și păstra cadrele necesare, precizând că sporul de operaționalizare reprezintă, în realitate, o majorare salarială.

Subiectul este important în contextul provocărilor legate de recrutarea și menținerea personalului militar într-o perioadă marcată de tensiuni de securitate la nivel regional.

Într-o postare publicată pe Facebook, Mihai Fifor a susținut că ministrul interimar al Apărării recunoaște acum o realitate semnalată de mult timp de militari și specialiști din domeniu.

„Astăzi, același Miruță descoperă că așa-zisul spor de operaționalizare este, de fapt, o majorare salarială și că este necesar pentru a face Armata Română mai atractivă. Ce revelație! Exact ceea ce militarii spun de ani de zile”, a transmis deputatul PSD.

Fifor a afirmat că problema nu este faptul că Miruță recunoaște această situație, ci că o face după o perioadă în care ar fi susținut măsuri de austeritate și restrângerea cheltuielilor bugetare.

Fostul ministru al Apărării a acuzat actuala conducere a ministerului că a contribuit la tensionarea relației cu personalul militar și că a minimizat importanța discuțiilor despre salarii și drepturi.

Potrivit lui Fifor, Armata României are nevoie de recrutare constantă, de personal calificat și de venituri competitive pentru a rămâne atractivă pentru noile generații.

„Armata României are nevoie de oameni. De profesioniști pe care îi formezi în ani de zile. Are nevoie de recrutare. Are nevoie de venituri competitive, dar mai ales, are nevoie de respect”, a scris deputatul PSD.

Miercuri, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că sistemul militar are nevoie de resurse financiare suplimentare pentru personal, astfel încât să poată atrage mai mulți oameni către cariera militară.

Acesta a făcut referire și la sporul de operaționalizare, despre care a afirmat că reprezintă, în esență, o formă de majorare salarială, necesară pentru creșterea atractivității profesiei militare.

Tema finanțării personalului din sistemul de apărare a revenit în atenția publică pe fondul discuțiilor privind deficitul de personal și necesitatea consolidării capacităților Armatei României.