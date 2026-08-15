Înainte de a porni la drum lung, conducătorii auto trebuie să acorde o atenție sporită atât stării tehnice a autovehiculului, cât și dotărilor din dotarea acestuia. În România, legislația rutieră stabilește clar echipamentele care nu trebuie să lipsească din niciun autoturism, iar nerespectarea acestor norme atrage sancțiuni din partea autorităților. Pentru o călătorie lipsită de griji, o inspecție rapidă înainte de plecare este esențială, mai ales când distanțele mari pot transforma o simplă defecțiune într-o problemă complexă, conform Mediafax.

Potrivit cadrului legal în vigoare, fiecare vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să fie dotat cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate fiind omologate.

Aceste componente nu au un caracter opțional, ci reprezintă cerințe legale stricte. Trusa de prim ajutor este vitală în momentul producerii unui accident rutier sau când o persoană necesită îngrijiri medicale imediate. Este recomandat ca starea componentelor și termenul de valabilitate al acesteia să fie verificate periodic. Cele două triunghiuri reflectorizante sunt indispensabile atunci când mașina rămâne imobilizată pe carosabil, având rolul de a avertiza din timp ceilalți șoferi. De asemenea, stingătorul de incendiu trebuie să fie funcțional și aflat în parametrii optimi de utilizare.

Pe lângă dotările impuse de lege, starea tehnică a mașinii necesită o revizie rapidă. Lista elementelor esențiale include anvelopele, presiunea din pneuri, nivelul uleiului și al lichidului de răcire, sistemul de frânare, funcționarea luminilor și starea ștergătoarelor de parbriz.

Starea pneurilor este critică pe timp de vară și la viteze mari. Presiunea trebuie ajustată strict conform specificațiilor oferite de producător. În acest context, regula de 0,2 bari pe care aproape niciun șofer nu o aplică vara reprezintă o verificare de două minute care îți poate evita probleme pe șosea.

Pentru a gestiona eficient situațiile neprevăzute, este util ca vehiculul să fie echipat cu roată de rezervă sau kit de reparație, cric și cheie pentru prezoane, chiar dacă acestea nu figurează pe lista celor trei dotări obligatorii prin lege. Alte obiecte recomandate pentru portbagaj sunt o lanternă, cabluri pentru transfer de curent, mănuși de protecție și o rezervă de apă.

În cazul unei avarii care blochează mașina pe banda de mers, conducătorul auto are obligația de a porni semnalizarea de avarie și de a poziționa triunghiurile reflectorizante. Regulamentul rutier specifică faptul că acestea se amplasează în fața și în spatele vehiculului, pe aceeași bandă, la o distanță de cel puțin 30 de metri, asigurând o vizibilitate sporită. Alocarea a doar câteva minute pentru verificarea echipamentelor înainte de plecare previne eventualele defecțiuni majore pe traseu și asigură un plus de siguranță.