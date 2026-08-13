Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a dat undă verde Proiectului Tehnic de Execuție destinat lotului 1D Joseni-Ditrău, parte din Autostrada A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț. Ordinul de începere a lucrărilor în teren intră în vigoare de luni, 17 august, având la bază Autorizația de Construire eliberată pe data de 10 iulie 2026.

Proiectul marchează un moment de referință pentru infrastructura rutieră din regiune, fiind primul segment care traversează zona montană a traseului și prima arteră de mare viteză construită pe teritoriul județului Harghita.

„Lotul Joseni-Ditrău este prima autostradă în şantier pe sectorul montan A8, dar şi prima care se construieşte în judeţul Harghita, iar constructorul român are termen de execuţie de 24 de luni. Pe traseul cu o lungime de 14,4 kilometri vor fi construite 18 poduri, pasaje şi viaducte, 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Ditrău şi o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor, 2A Ditrău-Grinţieş, asigurându-se, astfel, funcţionarea independentă”, a transmis CNIR într-un comunicat.

O noutate importantă în derularea investițiilor gestionate de Compania Națională de Investiții Rutiere o reprezintă adoptarea standardelor digitale moderne. Toate proiectele din portofoliul companiei, inclusiv tronsonul Joseni-Ditrău, folosesc tehnologia Building Information Modeling. Această metodă de lucru colaborativă permite structurarea, administrarea și utilizarea datelor digitale într-un format complet standardizat.

Integrarea sistemului oferă o imagine clară și actualizată în timp real asupra etapelor de parcurs, a resurselor financiare și a stadiului fizic al lucrărilor, toate fiind centralizate într-un model tridimensional. Prin intermediul acestei proceduri pot fi evitate erorile de planificare și pot fi detectate din timp eventualele depășiri de buget.

Dezvoltarea proiectului este încredințată Asocierii Danlin XXL (Lider) - Groma Hold LTD - Intertranscom Impex S.R.L. Constructorul aplică sistemul digital pe parcursul întregului ciclu al investiției, începând de la structurarea soluțiilor tehnice și până la punerea în aplicare pe șantier.

Reprezentanții companiei de stat subliniază că adoptarea acestor instrumente moderne aduce beneficii semnificative în derularea contractului: structurarea, gestionarea şi utilizarea datelor digitale în mod standardizat, interoperabilitate şi flux de lucru colaborativ, corectarea şi identificarea coliziunilor între componentele proiectului (structuri, utilităţi, terasamente) asigurând calitatea ridicată a lucrărilor şi prevenirea şi reducerea refacerilor şi a modificărilor (economie de timp şi bani).

Totodată, utilizarea modelării digitale asigură o determinare exactă a volumului de materiale necesare, facilitează înțelegerea detaliilor tehnice de către toți actorii implicați și diminuează riscurile de întârziere sau neînțelegeri prin identificarea timpurie a posibilelor blocaje.