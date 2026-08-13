Conducerea Romsilva și Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva au reacționat joi la afirmațiile ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, potrivit cărora noul Contract Colectiv de Muncă ar permite folosirea mașinilor instituției pentru protestele sindicale. Regia susține că prevederea invocată are o interpretare mai largă, iar sindicaliștii îi cer ministrei să înceteze atacurile la adresa silvicultorilor.

Diana Buzoianu a anunțat că Romsilva a negociat recent cu Federația Silva Contractul Colectiv de Muncă și a criticat una dintre prevederile documentului.

„Credeţi că negocierile au privit cum ar putea să fie mai în siguranţă pădurarii care merg noaptea prin păduri, la control? Nu”, anunţă Buzoianu, precizând că Romsilva s-a obligat, prin Contractul Colectiv de Muncă, să asigure maşini ale instituţiei pentru protestele organizate de Federaţia sindicală Silva.

Regia Națională a Pădurilor a transmis că noul Contract Colectiv de Muncă este în vigoare de la 1 iulie și conține 199 de articole și anexe prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile angajatorului și angajaților.

Articolul 22 litera b), invocat de ministru, prevede „punerea de la dispoziţie a unui spaţiu adecvat, în limita posibilităţilor de care dispune unitatea sau subunitatea, garantându-se independenţa acestuia; asigurarea, în limita posibilităţilor, a unor mijloace de transport pentru organizarea de acţiuni sindicale”.

Romsilva susține că această formulare nu poate fi redusă la participarea la proteste.

„Menţionăm că acţiunile sindicale nu se rezumă doar la organizarea de proteste, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură «Silva» organizând numeroase manifestări profesionale, sociale, educative, sportive sau culturale, iar articolul 22 (b) prevede susţinerea acestor acţiuni, în limita posibilităţilor. Precizăm că pentru organizarea de evenimente majore, care implică participarea a numeroşi membri de sindicat, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva închiriază mijloace de transport de la firme autorizate pentru transportul participanţilor. În aceste condiţii, interpretarea forţată, potrivit căreia prevederea respectivă ar presupune punerea la dispoziţie de către Romsilva a mijloacelor de transport pentru organizarea protestelor nu este susţinută nici de formularea articolului invocat, nici de modul în care acesta este aplicat în practică”, arată reprezentanţii Romsilva.

Regia a răspuns și acuzațiilor referitoare la un presupus blocaj în procesul de reorganizare.

Reprezentanții Romsilva au anunțat că instituția și-a îndeplinit obligațiile legale și a transmis în termen cele două metodologii necesare reorganizării.

Potrivit Regiei, documentele nu au fost aprobate prin ordin al ministrului în termenele prevăzute de lege, ceea ce ar fi dus la blocarea operaționalizării noilor structuri și la imposibilitatea declanșării concursurilor pentru funcțiile de conducere.

Federația Silva a avut o reacție și mai dură și i-a cerut public Dianei Buzoianu să înceteze atacurile la adresa angajaților din silvicultură și intervențiile în dialogul social.

"Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva îi solicită public ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor să înceteze atacul murdar asupra silvicultorilor, ingerinţele în dialogul social şi să respecte legea. Expertă în expunerea pe reţelele de socializare şi obişnuită să meargă la televiziuni unde nimeni nu-i dă replica, doamna ministru Diana Buzoianu încearcă din nou să mute atenţia de la propriile eşecuri atacând silvicultorii. După penibilul episod al creşterii nivelului Dunării prin explozii, doamna ministru îşi îndreaptă din nou tirul spre Romsilva şi silvicultori. Oameni pe care îi tratează de sus, deşi a demonstrat permanent că nu înţelege nici meseria silvicultorului, nici pădurea", au transmis, joi, sindicaliştii.

Aceștia afirmă că susținerea potrivit căreia Romsilva ar pune mașini la dispoziția sindicatelor pentru proteste „este falsă şi prezintă în mod denaturat atât realitatea, cât şi cadrul legal în care se desfăşoară activitatea sindicală”. Federația invocă Legea nr. 367/2022 privind dialogul social și susține că organizațiile sindicale au dreptul să negocieze facilitățile necesare desfășurării activităților proprii.

„Legea nr. 367/2022 privind dialogul social prevede explicit dreptul organizaţiilor sindicale de a negocia facilităţile necesare desfăşurării activităţii sindicale. Mai mult, legislaţia prevede că administraţia poate asigura, în limita posibilităţilor, inclusiv mijloace de transport pentru organizarea acţiunilor sindicale. Prin urmare, ceea ce doamna ministru încearcă să prezinte drept un privilegiu acordat sindicatelor este, în realitate, o chestiune reglementată de lege şi de contractele colective negociate de părţi, au mai transmis sindicaliştii.

„Transformarea unei prevederi legale şi contractuale într-un presupus «beneficiu» oferit discreţionar sindicatelor este nu doar incorectă, ci şi profund înşelătoare. Doamna ministru ar trebui să citească legea înainte de a-i acuza pe cei care o respectă. Într-un stat de drept, un ministru nu stabileşte după bunul plac drepturile sindicatelor şi nu poate interveni în relaţia dintre angajator şi organizaţiile sindicale", se mai arată în comunicatul de presă.

Federația Silva a mai transmis că, potrivit legislației, părțile sunt egale și libere la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă și că „orice intervenţie a autorităţilor publice în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă este interzisă”.

Diana Buzoianu a prezentat joi, într-o postare pe Facebook, propria interpretare asupra prevederii din Contractul Colectiv de Muncă.

„O poveste tare de tot: tocmai am descoperit cum Romsilva s-a obligat să asigure maşini din cadrul instituţiei pentru protestele organizate de Federaţia sindicală Silva", anunţă, joi, într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Ministrul a susținut că negocierile dintre Romsilva și Federația Silva au inclus posibilitatea folosirii mașinilor instituției la acțiuni sindicale.

„Credeţi că negocierile au privit cum ar putea să fie mai în siguranţă pădurarii care merg noaptea prin păduri, la control? Credeţi că negocierile au privit cum să se facă mai bine evaluările, să fie răsplătiţi cei care au cu adevărat rezultate? Nu. Romsilva a negociat şi a trecut în noul Contract Colectiv de Muncă că va asigura maşini pentru sindicat la acţiuni sindicale, adică inclusiv la proteste", a mai scris Buzoianu.

Ministrul a mai afirmat că, atunci când Federația Silva protestează împotriva reformei Romsilva, ar putea folosi mașinile plătite de instituție.

"Fiecare zi în minister îmi demonstrează că trebuie reformată Romsilva", a adăugat ministrul interimar.