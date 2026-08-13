Ucraina a făcut un pas diplomatic neașteptat în privința conflictului din bazinul pontic, propunând Federației Ruse oprirea reciprocă a loviturilor asupra obiectivelor civile. Inițiativa a fost transmisă la Moscova prin intermediul unui terț, conform informațiilor furnizate de o sursă din mediul diplomatic pentru agenția Reuters. Până în acest moment, partea ucraineană nu a primit niciun feedback din partea Kremlinului cu privire la această ofertă.

Tensiunile din Marea Neagră au escaladat semnificativ în ultima perioadă, iar ambele națiuni au atras atenția asupra riscurilor majore. Atacurile repetate asupra navelor purtătoare de cereale și asupra infrastructurii portuare de pe această rută comercială esențială pot declanșa dezechilibre grave și o creștere accentuată a prețurilor mondiale la alimente în cursul acestui an.

Situația din Marea Neagră rămâne în atenția directă a Ankarei. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a subliniat că autoritățile turce monitorizează atent evoluția siguranței navigației și au avansat deja o propunere către părțile implicate pentru stabilirea unui moratoriu privind acțiunile militare din zonă. Informația a fost preluată și de agenția oficială rusă TASS.

De cealaltă parte, diplomația rusă susține că nu are cunoștință pe cale oficială despre vreun plan de încetare a focului pe mare. Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Aleksandr Grușko, a precizat că Moscova nu a recepționat până în prezent nicio propunere formală referitoare la un eventual moratoriu asupra operațiunilor militare din Marea Neagră.

Altfel, Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să pună la dispoziția Ucrainei o parte mai mare din stocurile americane de rachete interceptoare Patriot, în condițiile în care atacurile rusești continuă să depășească posibilitățile actuale ale apărării antiaeriene ucrainene. Președintele ucrainean spune că Kievul primește în prezent doar 1% din necesarul său și că 5% din stocurile SUA ar putea fi suficiente pentru traversarea iernii.