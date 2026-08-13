International

Ucraina propune Rusiei un armistițiu în Marea Neagră. Oferta transmisă la Moscova prin intermediari

Comentează știrea
Ucraina propune Rusiei un armistițiu în Marea Neagră. Oferta transmisă la Moscova prin intermediariRazboi Ucraina / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ucraina a făcut un pas diplomatic neașteptat în privința conflictului din bazinul pontic, propunând Federației Ruse oprirea reciprocă a loviturilor asupra obiectivelor civile. Inițiativa a fost transmisă la Moscova prin intermediul unui terț, conform informațiilor furnizate de o sursă din mediul diplomatic pentru agenția Reuters. Până în acest moment, partea ucraineană nu a primit niciun feedback din partea Kremlinului cu privire la această ofertă.

Ucraina propune Rusiei un armistițiu în Marea Neagră. Oferta transmisă la Moscova prin intermediari

Tensiunile din Marea Neagră au escaladat semnificativ în ultima perioadă, iar ambele națiuni au atras atenția asupra riscurilor majore. Atacurile repetate asupra navelor purtătoare de cereale și asupra infrastructurii portuare de pe această rută comercială esențială pot declanșa dezechilibre grave și o creștere accentuată a prețurilor mondiale la alimente în cursul acestui an.

Armata Ucraina

Armata Ucraina. Sursă foto: Facebook

Turcia încearcă să medieze siguranța navigației

Situația din Marea Neagră rămâne în atenția directă a Ankarei. Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a subliniat că autoritățile turce monitorizează atent evoluția siguranței navigației și au avansat deja o propunere către părțile implicate pentru stabilirea unui moratoriu privind acțiunile militare din zonă. Informația a fost preluată și de agenția oficială rusă TASS.

Reacția oficială a Moscovei

De cealaltă parte, diplomația rusă susține că nu are cunoștință pe cale oficială despre vreun plan de încetare a focului pe mare. Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Aleksandr Grușko, a precizat că Moscova nu a recepționat până în prezent nicio propunere formală referitoare la un eventual moratoriu asupra operațiunilor militare din Marea Neagră.

Altfel, Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să pună la dispoziția Ucrainei o parte mai mare din stocurile americane de rachete interceptoare Patriot, în condițiile în care atacurile rusești continuă să depășească posibilitățile actuale ale apărării antiaeriene ucrainene. Președintele ucrainean spune că Kievul primește în prezent doar 1% din necesarul său și că 5% din stocurile SUA ar putea fi suficiente pentru traversarea iernii.

Stiri calde

07:03 - Izolația termică nu garantează o casă fără probleme. Umiditatea poate deveni un risc ascuns

06:54 - Google lansează un nou model Gemini. Cât costă și ce aduce nou

06:45 - Metodele prin care Putin este protejat de atacuri. Ce s-a schimbat în ultimul an

06:34 - Prognoza meteo, 14 august. Vreme călduroasă și temperaturi în creștere. Unde apar ploi de scurtă durată și cât va ară...

06:25 - Pentru România, în 1916, Marele Război a început în ajunul Adormirii Maicii Domnului

06:16 - Calendar ortodox, 14 august. Sfântul Proroc Miheia, profetul Betleemului

HAI România!

Hollywood vs. România - câți bani se fac din filme?

Hollywood vs. România - câți bani se fac din filme?

Cine face ordine în jungla trotinetelor urbane?

Cine face ordine în jungla trotinetelor urbane?

Călin Georgescu apărat de un jurnalist-fantomă

Călin Georgescu apărat de un jurnalist-fantomă

Proiecte speciale