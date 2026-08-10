Politica

Schimb de replici între București și Moscova. MAE acuză „propaganda stalinistă”

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Schimb de replici între București și Moscova. MAE acuză „propaganda stalinistă”MAE. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat luni la declarațiile făcute de un oficial rus pentru agenția TASS, după afirmațiile privind sprijinul acordat de România Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Bogdan Țărnea, a acuzat Rusia că vorbește despre identitatea națională în timp ce poartă „un război brutal de cucerire”.

Reprezentant MAE: Debitează acest gen de propagandă stalinistă

„Orice oficial rus vorbind despre identitatea naţională a unei ţări se află într-o evidentă contradicţie. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea şi identitatea naţională a unui vecin. Cum să iei în serios orice afirmaţie despre astfel de subiecte venind de la Moscova?", a transmis, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Bogdan Ţărnea, ca reacţie la ultimele declaraţii ale lui Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al MAE rus pentru agenţia TASS.

MAE invocă politica de rusificare din trecut

Andrei Bogdan Țărnea a făcut trimitere și la politica urmată de Rusia țaristă și ulterior de Uniunea Sovietică. Potrivit acestuia, în Rusia ţaristă şi apoi în Uniunea Sovietică comunistă, "politica oficială a fost una a rusificării forţate a popoarelor ocupate".

Purtătorul de cuvânt al MAE a susținut că identitățile și aspirațiile naționale nu mai pot fi dictate de Moscova.

„Identităţile naţionale şi aspiraţiile naţionale nu răspund cerinţelor Moscovei nici când e vorba de limbă, nici când este vorba de decizii economice şi de investiţii. Au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste naţiuni cu forţa sau le impunea ce să facă. Războiul şi propaganda rusă sunt două feţe ale aceleiaşi dorinţe de control a Moscovei", a mai transmis purtătorul de cuvânt al MAE.

Andrei Țărnea

Andrei Țărnea. Sursă foto: Captură video

De la ce au pornit declarațiile

Reacția MAE vine după afirmațiile lui Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al Ministerului rus de Externe, într-un interviu acordat agenției TASS.

Oficialul rus a declarat că autoritățile române oferă Ucrainei sprijin militar direct.

El a susținut și că portul Giurgiulești, al cărui operator a fost achiziționat de România, a fost transformat "într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv a celor destinate nevoilor Forţelor Armate ale Ucrainei".

Fragmente din interviu au fost reproduse în limba română de Ambasada Federației Ruse la București.

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