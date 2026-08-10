Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 august 2026. Din Cehia

11 august

Pe 11 august s-au născut Alex Haley, Hulk Hogan, Phillippe Agostini, Peter Cushing, Teodor Mazilu, Modest Morariu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 11 august sunt Sfinţii: Nifon, Patr. Constantinopolului, Arh. Evplu. Nimic în ”Kalendar”.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, mereu, când ajungem, în timpul anului, la 11 august, vă spun o poveste, completată cu ce mai aflu între timp. Nu știu cât este de adevărată, dar este frumoasă și pilduitoare. Este despre muzică.

“Evenimentul Zilei” din 11 august a fost cel din 1942, indubitabil. Aşa spune “Book of Days”, pagina 399. Evenimentul din 11 august 1942 a fost interpretarea celei de a şaptea simfonii, în si major, a lui Dmitri Dimietreevici Şostakovici, "Leningradskaia", cântată în piaţa centrală din Leningrad, pentru prima dată în aer liber în oraşul erou, de o mulţime pestriţă de muzicanţi de excepţie, din toate orchestrele marelui oraş, ba din tot URSS. Era război, blocada Leningradului.

Șostakovici s-a născut în Sankt Petersburg, devenit, după revoluția bolșevică, Leningrad. Compozitorul rus își iubea mult orașul natal, se spune că este splendid, eu am ratat prilejul să-l vizitez. Când nemții au ajuns aproape de oraș, Dmitri s-a prezentat la comisariat ca să primească o armă și să plece pe front. Dar a fost recunoscut. ”Tovarășe Șostakovici, arma dumneavoastră este muzica. Nu putem să vă încorporăm, nu aveți vederea bună” (Șostakovici purta niște lupe de +10)

Totuși, Șostakovici a devenit pompier voluntar. Există o fotografie cu el în pufoaică și purtând cu greu în brațe un proiectil neexplodat german.

Dar nu a uitat ce i-a spus comisarul. A început să compună o muzică epică, optimistă, mobilizantă, simfonia a șaptea. Primele trei părți le-a compus la Leningrad, iar restul în refugiu, la Samara. Premiera mondială a superbei Simfonii a Șaptea în Si Major a fost la Samara, pe atunci orașul Kuibâșev, în interpretarea celebrei orchestre a Bolșoi Teatr. Apoi a fost interpretată de cea mai bună filarmonică din lume, cea din Londra și apoi la New York.

În luna mai 1942 faimosul dirijor Karl Eliasberg a vrut să interpreteze Simfonia a șaptea la Leningrad, dar, vai, din toată Orchestra Radio din Leningrad au mai răspuns la apel doar 14 muzicieni. Dar, zvonul s-a răspândit în tot URSS, susținut de comisari, care au văzut în eveniment un mod de a ridica moralul populației decimate și înfometate. Spre Leningrad au pornit interpreți din toată țara, cu arma în mâini și cu vioara la spate. S-au făcut mari eforturi pentru transportul lor.

Așa se face că pe 11 august 1942 în piața centrală din Leningrad se spune că au fost peste o mie de muzicanţi, unii îmbrăcaţi în uniformă militară şi cu puşca la spate, dar cu vioara sau tuba în mâini, alţii veniţi din cine ştie ce bunkere, sau de la fortificaţii. Nu se mai ştie cine a dirijat, istoria este ingrată uneori, probabil, cu siguranță, tot Karl Eliasberg, că nu creșteau dirijorii de geniu peste tot! Muzicienii, slabi și palizi, aproape morţi de foame, dar cu ochii la dirijor! La semnalul baghetei dirijorului muzica s-a ridicat puternică şi triumfătoare şi a acoperit zgomotul ucigaş al frontului, aflat nu departe.

Se spune că pe linia frontului s-a făcut tăcere. Ruşii şi germanii au lăsat tancul şi mitraliera, puşca şi aruncătorul de flăcări. Toţi ascultau muzica inspirată din viaţa lor, din realitatea lor, războiul, blocada Leningradului.

Peste tăcerea acoperită doar de muzica inspirată, au rămas în legendă cuvintele unui general german de tancuri, aflat şi el pe linia frontului, cuvinte adresate ordonanţei sale: "Vezi, Hans, Orfeu avea dreptate, muzica îmblânzeşte cele mai periculoase animale!" a spus generalul arătând către tancurile "Tiger" rămase tăcute şi nemişcate. Imensele maşini de război cu nume de fiară de pradă, ascultau muzica... de fapt echipajele lor!

Muzica... ce metafizică emoţională și extrem de importantă! S-au scris sute de cărţi despre puterea muzicii. Muzica înalţă, muzica vindecă, muzica de dans, de balet, de jale, muzica înnebuneşte sau ucide! Să ne amintim de legenda urbană a lui “Gloomy Sunday” sau “Hungarian Suicide Song”. Compusă de Rezsö Seress în 1933, melodia este atât de depresivă, încât, se spune, că mai multe persoane s-au sinucis, după ce au ascultat-o!

Mie nu îmi place Şostakovici, dar admir “Leningradskaia” mai ales pentru povestea ei. Dintre ruși, îmi place Borodin! Simfonia a doua, în special, Bokatârskaia, care m-a însoțit pe întinderile Asiei. Dar, recent, de vreo zece ani, am descoperit muzica epică - cea care îmbină simfonismul cu modernismul, fără a pierde melodia.

O muzică simfonică eroică, dinamică, melodioasă, care după cum spune formația mea preferată ”Two Steps From Hell”: ”Music Makes You Braver”, ceea ce nu este departe de crezul Prietenilor Muzicii. Iar partea vocală, corală, a pieselor este în limba latină. Una dintre limbile de foarte mare putere. Demonii ascultă numai de poruncile date în limba latină – spune ”Malleus Maleficarum”.

Din Praga cea de Aur, Daniela Lazarová raportează:

Organizațiile profesionale, instituțiile, asociațiile și sindicatele din sectorul cultural au solicitat guvernului ceh să își retragă noua politică culturală de stat pentru perioada 2026–2030. Într-o scrisoare deschisă, zeci de grupuri au criticat modul în care a fost pregătit documentul, afirmând că procesul a fost netransparent și a exclus publicul.

Aceștia solicită în schimb implementarea Politicii Culturale de Stat 2026–2030+, care a fost aprobată de guvernul anterior după îndelungi pregătiri și consultări. Grupurile spun că ministerul asigurase comunitatea culturală că va introduce documentul respectiv, dar nu a reușit să facă acest lucru până la sfârșitul lunii iunie, așa cum era planificat.

Noua politică a fost publicată de Camera de Comerț Cehă și este deschisă comentariilor. Prim-ministrul Andrej Babiš a declarat că va răspunde la scrisoarea deschisă, în timp ce ministrul Culturii, Oto Klempíř, a apărat noua politică săptămâna trecută.

Scriitorul ceh Vladimír Páral a murit luni la un spital din Cheb, la împlinirea vârstei de 94 de ani, a relatat agenția cehă de știri. Proeminentul romancier și satiric ceh era cunoscut pentru ficțiunea sa perspicace care explorează viața și relațiile umane. A publicat peste 20 de cărți, inclusiv romanele „Furtună privată”, „Catapultă”, „Femeie profesionistă” și „Bucurie până dimineața”.

Unele dintre lucrările sale fac parte din așa-numita Pentalogie Neagră, scrisă în principal în anii 1960, și din Pentalogie Albă, publicată ulterior în perioada de ”normalizare comunistă”.

Multe dintre romanele lui Páral au devenit bestselleruri și au fost traduse în limbi străine. Șapte au fost adaptate pentru cinema. În perioada comunistă, oamenii stăteau la coadă pentru a cumpăra cărțile sale, dintre care mai multe au fost ulterior adaptate în filme.

În 2010, Páral a primit Premiul Ladislav Fuks pentru contribuția sa la literatura cehă.

Un Boeing 737 MAX al companiei Smartwings, care zbura de la Praga la Tel Aviv, a trebuit să se întoarcă pe aeroportul Václav Havel din Praga peste noapte, după ce a fost detectată o problemă la unul dintre motoarele sale. Aeronava a aterizat în siguranță, a declarat pentru Novinky purtătorul de cuvânt al Smartwings, Vladimíra Dufková.

La bord se aflau 189 de pasageri și șase membri ai echipajului. Aeroportul din Praga a declarat stare de urgență maximă înainte de aterizare, trimițând pompieri și echipe de urgență ale aeroportului, împreună cu pompierii din Praga. Operațiunile aeroportuare au fost suspendate temporar, iar unele zboruri au fost deviate, inclusiv către Brno. O aeronavă de înlocuire a fost ulterior alocată serviciului Tel Aviv.

Ministerul Sănătății se confruntă cu o serie de obiecții la o propunere care ar extinde accesul la reproducere asistată la femeile fără un partener masculin. Conform legislației actuale, inseminarea artificială este disponibilă doar cuplurilor heterosexuale, o regulă pe care ministerul dorește să o modifice.

Deși unele ministere nu se opun propunerii, ministerele Muncii și Afacerilor Sociale și Justiției se numără printre cele care au ridicat obiecții. Ministerul Muncii a depus șapte comentarii importante, argumentând, printre altele, că statul nu ar trebui să creeze artificial familii monoparentale.

Cererea de reproducere asistată aproape s-a triplat în ultimii 15 ani. Peste 5.000 de copii s-au născut prin reproducere asistată anul trecut, cel mai mare număr înregistrat vreodată.

Un nou studiu realizat de climatologii cehi oferă cea mai detaliată estimare de până acum despre cât de periculos de ridicate ar putea fi temperaturile în Europa Centrală. Acesta sugerează că următoarele decenii ar putea aduce o creștere semnificativă a numărului de zile în care căldura extremă din timpul zilei coincide cu nopțile tropicale, când temperaturile nu scad sub 20 de grade Celsius.

Astfel de condiții reprezintă un risc major pentru sănătate. Unele regiuni ar putea înregistra mai mult de șapte astfel de zile pe an. În prezent, combinația de zile fierbinți și nopți tropicale este relativ rară, în medie mai puțin de două zile pe an între 1995 și 2014.

Rata medie a dobânzii ipotecare a crescut cu 0,1 puncte procentuale față de luna precedentă, ajungând la 5,42% la începutul lunii august. Aceasta a crescut pentru a cincea lună consecutiv, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, a raportat Swiss Life Hypoindex.

Indicele reflectă rata medie oferită pentru creditele ipotecare care acoperă 80% din valoarea unei proprietăți.

Ratele dobânzilor ipotecare sunt influențate în principal de ratele dobânzilor de pe piață pe termen lung și de condițiile de pe piețele financiare, care determină costurile de finanțare ale băncilor.

Șomajul în Cehia a crescut la cinci procente în iulie, de la 4,8 procente în iunie. Oficiile pentru ocuparea forței de muncă au înregistrat 367.346 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, o creștere de 11.212 față de luna precedentă, conform cifrelor publicate de Oficiul Ceh pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Ministrul Muncii și Afacerilor Sociale, Aleš Juchelka, de la ANO, a descris creșterea ca fiind o creștere moderată, obișnuită, în timpul vacanței de vară. Numărul locurilor de muncă vacante a crescut, de asemenea, cu 1.078 față de iunie, ajungând la 100.932.

Mai cercetăm, mai studiem, mai vedem ce au scris unul și altul, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 11 august 2026

Astăzi sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare a programului de zi de marți, ziua lui Marte. E o perioadă mai complexă, când trecerea rapidă a timpului este mai greu de suportat. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea majoră este să menţii “status quo” - poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Sfatul meu este să păstrezi... vrabia!

TAUR

Nu ai de ce să te îngrijorezi. Anxietatea nu e o soluţie, nici o strategie şi nu e constructivă. Evită persoanele declarat ostile. Nu critica, nu reproşa, sau şi mai bine, vorbeşte mai puţin! Nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil! În situţia în care vrei să iei atitudine, (cu toate că sfatul nostru este să nu te implici pentru că, ştii tu, “câinii latră, caravana trece”), consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Gemenilor şi ale Leului, vei gasi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

Fie că eşti şef sau subaltern, astăzi evită discuţiile în contradictoriu la serviciu, sau despre serviciu, dacă ești cu munca la domiciliu. Poţi crea, fără să vrei, situaţii tensionate cu urmări neplăcute. Zâmbeşte şi fii foarte politicos! O zi monotonă. Cu prudenţă şi calm, trece! Nu da sau lua cu împrumut bani; în general orice afacere cu bani, astăzi, nu este favorabilă. Ai nevoie de mai mult noroc. Norocul se dă cu pile la Jupiter care este destul de departe de zodia ta, tocmai în Capricorn. Aşa că fă-ţi tu singur norocul bun!

RAC

Dacă astăzi cineva te critică, îi poţi răspunde cu ironii şi cinisme împrumutate de la vecinii tăi, Gemenii! Trebuie să-ţi schimbi comportamentul social, previzibil înseamnă uşor de controlat! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Uneori noul este duşmanul binelui. Nu tot ce este nou este şi bun. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este mediocru influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Stai liniştit, nu te zbate degeaba!

O zi de marți densă, dar trebuie să-i faci faţă! Totul se întâmplă în acelaşi timp, o aglomeraţie aproape comică de evenimente, oameni şi emoţii. Dar ţie îţi place... ai ce şi pe cine vâna! Pe seară trebuie să ţii seama că eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societatea care contează. Se pare că este un eveniment, ceva în familie, poate. Nu vorbi mult, decât dacă spui cu adevarat lucruri interesante. Nu te împopoţona cu obiecte prea scumpe. Acestea sunt proteze, care suplinesc lipsa de originalitate şi de profunzime!

FECIOARĂ

Nu par foarte armonioase relaţiile tale sociale. Ai ceva de obiectat, nepăsarea celor din jur te scandalizează! Dar cel mai bine e să încerci să-i faci pe nesimţiţi să se certe într ei! Prima parte a zilei este sub semnul lui Marte – efort şi dinamică. Nu fi preocupat sau îngrijorat de nerealizări, Cosmosul are alte priorităţi şi o altă scară a valorilor decât noi. Totul este bine, şi vorba câtecului, „aşa stă scris în stele”. Şi nu uita vorba anglo-saxonă: „No news – good news !” In a doua parte a zilei lucurile par să se aranjeze într-o ordine cât de cât fireasca...

Persevereză pe calea anunţată, respectă promisiunile. Eşti aprobat şi la serviciu şi acasă, după caz. Ai o formă bună fizică, dar nu exagera. Nu pleca la drum lung în a doua parte a zilei! Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor. O discuţie din a doua parte a zilei îţi poate clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. O propunere sau chiar o ofertă, fii atent, verifică cu multă grijă.

SCORPION

Dacă îţi place acţiunea, evenimentele, loviturile de teatru – astăzi nu vei fi dezamăgit! Poţi să râzi cât vrei, râsul ucide prostia, se spune în Orient. Dar nu te băga în troacă... Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Astăzi, conjunctura astrală sugerează că trebuie să fii mai reţinut. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că te-ai grăbit, ca întotdeauna. Nu îţi face procese de conştiinţă inutile. Viaţa merge înainte şi datele se schimbă mereu.

Unele riscuri în viaţa de cuplu, în duo, dacă este cazul. Eşti bănuit pe nedrept, în general. Nu te justifica, cine se scuză, se acuză! Vorbeşte calm, frumos şi fă declaraţii de dragoste... De asemenea, trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit imediat. Astăzi poţi să dai consistenţă necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Puţin sport nu ar strica, înot în marea cea neagră, de exemplu, sigur dacă eşti în vacanţă, eşti pe litoral și nu te-au prins zbirii distopiei sanitare!

CAPRICORN

Păstrează-ţi secretele, este preţul succesului! Dar nu uita că faci parte dintr-o familie, sau eşti în duo, unde totul se împarte. Poate găseşti şi un sfat bun, sprijin, unde-i unul, nu-i putere! Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un prilej să recapeţi iniţiativa. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii tai sunt foarte ocupati. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare, cu aplicaţie directă la bugetul tău, al familiei tale.

Nu este prea devreme să te pregăteşti pentru şcoală, dacă este cazul. Sau orice înseamnă studiu, carte, învăţătură, perfecţionare. În perioadele de criză, dosarul contează mai mult! Profesional treburile par să meargă, astăzi, ceva mai bine, dacă nu ai fi tot timpul fascinat de găsirea formulei care să te umple rapid de bani. Trebuie să faci bani, nu să te gândeşti la ei! Astăzi te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indrăzneţe, mai ales dacă lucrezi in domeniul creaţiei, modei, artei.

PEŞTI

Adoptă un stil liberal în această zi de marți, trei ceasuri rele. Adică spune fiecăruia şi oricui că are dreptate, la serviciu şi acasă. Apoi fă tot cum te taie capul! De aceea, ai o zi cu rezultate discutabile! Ai multe pe cap, dar cu un zâmbet larg de "sunt un om bun" o sa supravieţuieşti. Mai ales că eşti obosit şi nedormit! Fii mai pragmatic, dar nu zgârcit. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile cum ar fi să scapi de lucrurile nefolositoare din casa, și/sau de la muncă.