Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 august 2026

7 august

Pe 7 august s-au născut Mata Hari, Roland Kirk, Abebe Bikila, David Duchovny, Nicolae Brancomir, Aurel Mihale.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Teodora de la Sihla, Dometie Persul, Narcis din Ierusalim, Irina împărăteasa. Nimic în ”Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" ales pentru ziua de 7 august este un "subiect de vară".

În dimineaţa zilei de 7 august 1566 cerul liniştitului oraş elveţian Basel s-a umplut de "sfere" care purtau o bătălie silenţioasă. Nu s-a auzit niciun sunet. Astăzi am denumi sferele Obiecte Zburătoare Neidentificate(cabile).

Există şi o frumoasă pictură pe lemn a evenimentului şi o relatare a unui anumit Samuel Coccius, student în litere, în ziarul local: "La timpul răsăritului soarelui au apărut brusc o mulţime de sfere negre care duceau o bătălie tăcută sus în ceruri. Se roteau, se întorceau, se confruntau. Cei cu ochii mai ageri spuneau că uneori apăreau raze subţiri din sfere. Când o astfel de rază atingea altă sferă, ea devenea roşie şi lua foc, apoi dispărea. Nu pot să confirm, eu nu am văzut nimic, dar nu am privirea ageră, de la scris şi citit! După vreo trei ore sferele au dispărut cum au apărut, dar erau, mult, mult mai puţine". Evident, Star Wars în variantă medievală! Vezi fotografia din titlu.

În continuare, iată un subiect generos, despre serviciile de informații franțuzești, abordat de Laura Hood în ”The Conversation”:

Multă vreme limitate la marginile acțiunii publice, informațiile au devenit, începând cu anii 2000, un instrument pe deplin asumat al statului.

Atacuri, schimbări geopolitice: această transformare a modificat profund rolul serviciilor secrete în democrația franceză.

Pentru a garanta respectarea libertăților individuale, controalele sporite trebuie să însoțească extinderea resurselor serviciilor de informații.

Spre deosebire de țările anglo-saxone, puterea politică franceză a păstrat mult timp distanța față de serviciile de informații. Până în anii 2000, președinții nu aveau încredere în organizațiile considerate extrem de autonome, uneori suspectate de politizare sau de implicare directă sau indirectă în evenimente sensibile ( războiul din Algeria , afacerea Markovic , operațiuni clandestine în Africa etc.).

Înainte de această perioadă, atât serviciile de informații interne, cât și cele externe operau fără un cadru legal și funcționau într-un mod extrem de compartimentat. Inerent statului, dar extern culturii politice, acesta era statutul paradoxal al serviciilor de informații din Franța.

Astăzi, situația s-a schimbat considerabil. Legea din 24 iulie 2015, privind informațiile, le-a consacrat ca o politică publică ce furnizează informații strategice necesare luării deciziilor în desfășurarea politicii externe, de apărare și de securitate a statului. La zece ani după această lege, informațiile au devenit doar o altă politică publică? Bună întrebare!

Pentru a înțelege această evoluție, este necesar să privim în urmă. Trei momente majore marchează istoria contemporană a ”inteligenței” în Franța: sfârșitul anilor 1980, anii 2008-2010 și anii 2015 și 2016. Fiecare dintre aceste perioade ilustrează factorii clasici ai schimbării în știința politică: voluntarismul politic, analiza contextului socio-politic sau consecințele crizelor externe.

La sfârșitul anilor 1980, percepția politică asupra serviciilor de informații a început să se schimbe. Michel Rocard, pe atunci prim-ministru, a vizitat sediul Direcției Generale pentru Securitate Externă ( DGSE ) și a transformat imaginea serviciilor de informații într-un instrument esențial de luare a deciziilor în societatea informațională emergentă.

Odată cu sfârșitul Războiului Rece și al primului Război din Golf (2 august 1990 - 28 februarie 1991), forțele armate au subliniat necesitatea consolidării misiunilor de colectare și anticipare a informațiilor, având în vedere capacitățile de informații militare slabe ale Franței . Acest nou peisaj internațional a determinat Franța să își dezvolte propriul sistem de informații pentru a-și reduce dependența de Statele Unite, așa cum se întâmplase în perioada 1990-1991.

O a doua etapă a început odată cu lupta împotriva terorismului după 2001. Serviciile de informații au trecut printr-o fază inițială de centralizare și recunoaștere în cadrul aparatului de stat, odată cu crearea mai multor organisme în timpul președinției lui Nicolas Sarkozy:

delegația parlamentară pentru informații din 2007;

„comunitatea de informații” din 2008, grupând oficial organizații cu caracteristici similare, supuse unor reguli specifice de confidențialitate, care aveau să devină cele zece servicii de informații actuale ;

coordonatorul național plasat sub conducerea președintelui în 2008;

Academia de Informații în 2011, pentru a promova o cultură și o instruire comune.

Mai mult, funcția de recunoaștere și anticipare devine misiunea principală a forțelor armate în noua strategie de apărare, derivată din Cartea Albă privind Apărarea și Securitatea Națională din 2008. Astfel, informațiile evoluează din ce în ce mai mult ca o funcție legitimă a statului, asumată public de către cele mai înalte autorități politice.

Etapa finală a avut loc în 2015, când informațiile au fost consacrate prin lege ca politică publică formală. Din nou, această evoluție a rezultat din mai mulți factori: un val istoric de atacuri jihadiste care a lovit Franța începând cu 2015, nevoia de reglementare a practicilor comune parlamentarilor și serviciilor de informații și înăsprirea contextului internațional (culminând cu revenirea războiului pe teritoriul european din 2022).

Evoluția percepțiilor publice asupra acestui subiect joacă, de asemenea, un rol semnificativ. De exemplu, serialul de televiziune * Le Bureau des Légendes* (Biroul) a obținut succes de critică și public, care, în mijlocul unui val de atacuri teroriste din Franța, a contribuit la schimbarea percepției publicului asupra vieții de zi cu zi și a misiunilor unui serviciu secret.

Până atunci, nicio producție fictivă franceză nu abordase spionii dintr-un unghi realist, cu o abordare aproape documentară. Succesul acestui serial, atât în ​​rândul serviciilor de informații, cât și al publicului, a marcat un adevărat punct de cotitură, generând numeroase aplicații. În același timp, mai multe scandaluri media ( Snowden, Panama și Pegasus ) au dezvăluit o altă latură, mai întunecată, a serviciilor și imensele lor capacități de supraveghere.

În acest context, legea din 24 iulie 2015 definește un cadru în care serviciile de informații sunt autorizate să utilizeze tehnici specifice (urmărire, interceptare a spațiilor private, interceptare a convorbirilor telefonice, interceptarea datelor informatice etc.). De asemenea, creează un nou organism de supraveghere: Comisia Națională pentru Controlul Tehnicilor de Informații ( CNCTR ).

Această evoluție a rolului serviciilor de informații în politicile publice completează o formă de „banalizare” sau „normalizare” a serviciilor de informații, apropiindu-le de alte politici publice ale statului. Însă această mișcare spre recunoaștere în cadrul aparatului de stat și în drept se confruntă cu un paradox.

Din 2015, serviciile de informații au înregistrat o creștere istorică a resurselor umane și financiare: peste 2.200 de locuri de muncă suplimentare pentru serviciile de informații din cadrul Ministerelor de Interne și Apărare între 2015 și 2020, numărul agenților DGSE crescând de la 4.400 în 2008 la 6.100 în prezent, iar bugetul său a crescut cu aproape 60% din 2018 (1,3 miliarde de euro în 2026), cu o prognoză totală de 5,4 miliarde de euro pentru perioada 2024-2030 .

Pentru a garanta respectarea statului de drept și a libertăților individuale, această extindere a resurselor serviciilor secrete trebuie însă să fie însoțită de o consolidare a mecanismelor de control.

Considerată mult timp o activitate ilegitimă legată de rațiuni de stat, serviciile de informații sunt acum supuse unei reglementări legale tot mai ample. Cu toate acestea, serviciile de informații rămân un domeniu foarte particular, care nu poate fi supus practicilor obișnuite de transparență și control democratic.

Astăzi, trei niveluri de control, ai căror membri sunt obligați să respecte secretul apărării naționale, participă la supravegherea sa externă:

controlul administrativ exercitat de CNCTR

controlul parlamentar efectuat de delegația parlamentară pentru informații,

control judiciar încredințat unui organism specializat din cadrul secției de contencios a Consiliului de Stat.

Legea constituie apoi un vector puternic pentru normalizarea unor practici care, la prima vedere, deviază de la regulile democratice obișnuite (lipsa de publicitate a acțiunilor din cauza secretului de securitate națională, lipsa evaluării publice a politicilor desfășurate, validarea practicilor de supraveghere a populației etc.).

Prin întărirea controlului acestor practici secrete, legea permite, așadar, o mai bună reglementare a informațiilor, dar contribuie și la legitimarea existenței acestora, legalizând în același timp măsuri excepționale, ceea ce se dovedește paradoxal.

În zilele noastre, nu trece o săptămână fără ca spionajul să ajungă în atenția presei. Războaie în Ucraina , Iran sau Gaza , spionaj între state , „eșecuri” ale serviciilor secrete , lupta împotriva terorismului etc. Deși secrete, serviciile secrete sunt peste tot.

Astăzi, mass-media pune sub semnul întrebării rolul serviciilor de informații în majoritatea problemelor de securitate, fie ca instrument de înțelegere a amenințărilor, fie ca instrument de răspuns la acestea. În ultimele luni, mai mulți directori de informații au apărut chiar în mass-media pentru a descrie amenințările cu care se confruntă Franța.

Într-o lume saturată de știri false și dezinformare, vocea serviciilor de informații, odinioară absentă și secretoasă, a devenit un instrument de credibilitate pentru informarea cetățenilor și creșterea gradului de conștientizare cu privire la amenințările la adresa securității. Aceste apariții în mass-media semnalează un pas suplimentar în integrarea serviciilor de informații în cultura politică.

Standardizarea dă loc unei forme de certificare a serviciilor de informații: amenințările sunt credibile din momentul în care sunt enunțate de reprezentanții serviciilor de informații.

Dincolo de a pune sub semnul întrebării succesul acestei puteri soft, această prezență mediatică a serviciilor de informații este, de asemenea, un nou simptom al unei deficiențe de lungă durată în rândul liderilor politici. Dacă șefii serviciilor de informații vorbesc cu mass-media, o fac în mod necesar după ce au obținut autorizația din partea sferei politice. Prin urmare, aceasta din urmă consideră benefic să acorde credibilitate amenințărilor la adresa securității, ca parte a unei strategii de educare a cetățenilor cu privire la eforturile de apărare și securitate pe care trebuie să le depună.

Această dependență de actorii administrativi pentru a da credibilitate acestei strategii persuasive semnalează implicit pierderea influenței actorilor politici. Aceștia nu mai sunt suficienți pentru a convinge cetățenii să adopte viziunile lor asupra lumii pentru a transforma lumea.

Şi am încălecat pe şaua mea secretă, pentru că povestea de astăzi s-a terminat, dar mâine începem alta, pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Astăzi eşti la mijloc între dorinţa de reformă a vieţii tale profesionale şi nevoia de mai mult spaţiu vital, de mai multă libertate personală. Ai ceva probleme! Financiare, pentru că acest gen de probleme este „la modă”. Primeşti o factură sau ai ceva de plată la fisc. Mult, mult prea mult! Ca şi când fiscalitatea nu ar fi altceva decât o taxă de protecţie, pentru că pentru asistenţă medicală, învăţământ etc trebuie să plăteşti din greu. Astăzi, 7 august este o zi bunicică spre bună. Cosmosul te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep, încet-încet, să se materializeze.

TAUR

O perioadă favorabilă, profită şi încercă să-ţi îndrepţi unele obiceiuri proaste şi nesănătoase. Ai ocazia să-ţi schimbi părerea, în bine, despre o persoană. Nimic nu este ceea ce par a fi! O perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele native din Taur se întrebă „cum să fac mai mulţi bani ?!” Problemele şi necazurile generate, de fapt de ei înşişi, astăzi, sunt de natura şi din cauza dorinţei de parvenire a nativilor din zodia vertebratului în chestiune, din elementul pământ. Dar oricât te străduieşti şi te concentrezi, lucrurile nu par să iasă după cum le-ai proiectat şi le-ai visat. Mai încercă! Sau renunţă la planuri, dacă eşti comod şi planurile nu sunt importante pentru tine!

Dimineaţa eşti suficient de atent şi obiectiv ca să poţi lua decizii importante. Te preocupă şi banii, nu ai suficienţi, dar mai aşteaptă câteva zile, direcţia viitorului pare favorabilă! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. A tuturor! Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale. O informaţie de la nişte colegi sau prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună. Mercur fiind de ceva vreme favorabil, conversaţia, tot sistemul tău de comunicare devine mai vioi şi chiar mai vesel, dacă nu chiar mai precis şi exact, dar generalităţile pe care le debitezi sunt plate şi fără originalitate.

RAC

Nu trebuie să aştepţi să te ajute anturajul, trebuie să te descurci singur. Posibile mici probleme, atenţie la aerul conditionat şi la curent ! O veste bună urmată de o seară relaxantă. Toată lumea pare că te iubeşte şi la serviciu sau pe plajă, în vacanţă, şi acasă. Ceea ce te linişteşte şi te face să produci bani şi echilibru în anturaj. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te face să te îndoieşti de un prieten. Totuşi, poate ar fi bine să te potoleşti şi să faci pace cu prietenul sau prietena respectivă pentru că oamenii în care poţi să ai ceva încredere devin din ce în ce mai rari.

Dimineaţă densă şi obositoare, cu schimbări de program. Ai şansa să-ţi clarifici dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian şi să te relazexi un pic. Sigur, după orele de program! Activităţile sociale şi artistice sunt benefice astăzi pentru frumoasele native din Leo. Conjunctura mai dificilă face ca starea sănătăţii pentru un procent dintre Lei să nu fie perfectă; nimic important, poate dureri, în general. În a doua parte a zilei, mai ales după ora prânzului ai impresii ca dintr-un caleidoscop. Colorate, frumoase, interesante, dar foarte, foarte diverse şi fără legătură cu scopurile tale.

FECIOARĂ

Faci nişte manevre! Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, eşti un maestru al miniaturilor, dar nu pierde din vedere toate amănuntele. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace! Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din plante mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care se poat adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă cu vitalitatea mai scăzută. Mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de glumele proaste şi energia pe care o risipeşti în acest scop sunt demne de o cauză mai bună.

Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. Poate, o veste de la un prieten. Evită stresul, enervarea, suprasolicitarea, efortul, nu mânca mult şi oferă-ţi prilejuri de odihnă şi relaxare! Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu vă lăsaţi tentaţi de cumpărături extravagante. O amică din zodia Leului, un semn de foc, în orice caz îţi este favorabilă în toate, mai puţin profesia. Nu amesteca plăcerea cu utilul. Poate că ar fi bine, dacă îţi permite punga, să iei o mică vacanţă, dacă nu eşti deja plecat în marea vacanţă! Ziua de azi îţi aduce un dar neaşteptat, sau o veste bună.

SCORPION

Fii mai modest în pretenţii şi o să te simţi mult mai bine, pentru că o să le realizezi! Nu trebuie să te minţi că o să fie bine. Gândirea pozitivă nu înseamnă să te înşeli cu bună ştiinţă! O veste bună care te face să fii mulţumit pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, semn de foc sau de apă, te va ajuta fie la serviciu, fie în vacanţă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici la dragoste. Sănătatea este bună, trebuie să eviţi caldura, radiatiile brutale ale Soarelui şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate.

O zi cu aspecte planetare amestecate, în general favorabile. Dimineaţa e prea cald şi eşti obosit şi o să tragi de tine toată ziua. Te poţi înviora pe seară la o discuţie veselă cu prietenii. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi rigorile verii si transpiratul excesiv. Se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea cu bucurii şi necazuri, este plină de farmec!

CAPRICORN

Eşti mai îndrăzneţ astăzi pentru că încerci să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieţii. Nu întâlneşti o opoziţie importantă, dar principalul tău inamic este încă neîncrederea în propriile forţe. Ziua îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu! Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să reuşeşti să obţii acordul şi aliaţii necesari ca să-ţi serveşti interesele în ceea ce priveşte îmbunătăţirea vieţii tale.

Astăzi simţi o mare plăcere să fii util, să ajuţi pe alţii şi astfel să te strecori neobsevat în treburile lor! Totul este bine când se sfârşeşte cu bine. Nu amesteca plăcutul cu utilul! Nu uita că duşmanul tău se numeşte deshidratarea. Bea suficientă apă, nu limita la doi litri, nu te lua după reclame şi recomandări, ele sunt pur statistice! Nu sta în curent şi nu zăbovi peste măsură în spaţii largi, în aer liber – şi atenţie! Bea suficientă apă!

PEŞTI

E timpul unor decizii importante sau minore. Ceea ce trebuie să faci e să iei hotărârile la momentul potrivit. Astăzi! Nu amâna şi nu lăsa lucrurile să se rezolve de la sine. Nu se rezolvă! Unele mici probleme din cauza neatenţiei tale şi a faptului că în sandale picioarele nu prea sunt protejate. Atenţie, mai ales la picioare, dupa cum am mai spus! Uită-tă bine la ce cumperi şi cât costă, nu ai credit nelimitat. Dorinţa de schimbare şi marea plictiseală cotidiană provocată de căldura toridă te face să cheltuieşti prea mult.