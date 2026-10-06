Tranzacție uriașă la Hollywood. Paramount finalizează preluarea Warner Bros Discovery

Paramount Skydance a finalizat marți preluarea Warner Bros Discovery, într-o tranzacție de 110 miliarde de dolari care schimbă echilibrul de forțe la Hollywood. Noua companie, numită Skydance, va reuni sub aceeași conducere unele dintre cele mai cunoscute francize cinematografice, rețele de televiziune și platforme de streaming din industrie, notează Reuters.

Conducerea noului conglomerat, unul dintre cele mai mari din lume, va fi asigurată de directorul executiv David Ellison. Acesta a spus că numele Skydance a fost ales pentru a păstra identitatea distinctă a studiourilor Paramount și Warner Bros, fără ca acestea să fie absorbite complet într-un brand nou.

Noua structură aduce împreună francize precum „Mission: Impossible”, „Harry Potter” și DC Studios, alături de rețele importante de televiziune și platforme de streaming precum HBO Max, Paramount+, CBS și CNN.

Finalizarea tranzacției a devenit posibilă după încheierea unor acorduri cu un grup de state americane și cu sindicatul scenariștilor de la Hollywood. Prin aceste acorduri au fost eliminate principalele obstacole juridice care blocau fuziunea.

Tranzacția este una dintre cele mai mari din istoria industriei media și vine într-o perioadă în care Hollywoodul se confruntă cu scăderea numărului de abonați la televiziunea prin cablu și cu costuri tot mai ridicate pentru atragerea publicului către serviciile de streaming. Skydance a ajuns, în doar 16 ani, în centrul industriei globale și s-a impus în fața unor competitori precum Netflix și Comcast în cursa pentru preluarea Warner Bros Discovery.

La nivelul conducerii, fostul CEO al Mattel, Ynon Kreiz, a fost numit co-CEO al Skydance. El va coordona operațiunile de zi cu zi și procesul de integrare, în timp ce David Ellison va rămâne responsabil de strategia generală și de direcția creativă a companiei.

Potrivit documentelor oficiale depuse, salariul de bază anual al lui Ellison va fi de 5 milioane de dolari.

Acesta va putea primi și un bonus de alte 5 milioane de dolari.

În diviziile de știri, Mark Thompson va rămâne la conducerea CNN, iar Bari Weiss își va păstra funcția de redactor-șef la CBS News.

Noua companie are în plan comasarea HBO Max și Paramount+ într-o singură platformă de streaming.

Skydance s-a angajat, de asemenea, să lanseze cel puțin 30 de filme pe an în primii doi ani.

În următorii trei ani, numărul producțiilor ar urma să crească la 32 de filme anual.