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Cât câștigă marile vedete de la Hollywood pentru un episod de serial. Jennifer Aniston și Sylvester Stallone primesc câte 2 milioane de dolari

Cât câștigă marile vedete de la Hollywood pentru un episod de serial. Jennifer Aniston și Sylvester Stallone primesc câte 2 milioane de dolariHollywood/ Sursa foto AI
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Din cuprinsul articolului

Platformele de streaming au schimbat regulile industriei de televiziune, iar marile vedete de la Hollywood încasează acum onorarii de milioane de dolari pentru fiecare episod al unui serial, potrivit Variety.

2 milioane de dolari pentru in singur episod dintr-un serial

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone și Chris Pratt se află printre actorii care au negociat contracte de aproximativ 2 milioane de dolari pe episod, potrivit analizei Variety.

Jennifer Aniston și Reese Witherspoon primesc fiecare câte 2 milioane de dolari pentru aparițiile în serialul „The Morning Show”, produs de Apple TV. Același nivel de remunerație este atribuit lui Sylvester Stallone pentru rolul din „Tulsa King”, de la Paramount+, dar și lui Chris Pratt pentru „The Terminal List”.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone / sursa foto: captură video

Lista celor care iau peste 1 milion pe episod de serial e mult mai lungă

Lista actorilor cu cele mai mari salarii continuă cu Kenneth Branagh, care ar încasa 1,4 milioane de dolari pe episod pentru „Laird”, și Harrison Ford, remunerat cu aproximativ 1,3 milioane de dolari pentru „Shrinking”.

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Kelly Reilly primește, potrivit estimărilor, 1,2 milioane de dolari pentru „Dutton Ranch”. Selena Gomez, vedeta serialului „Only Murders in the Building”, ar câștiga un milion de dolari pe episod, la fel ca Jake Gyllenhaal pentru „Presumed Innocent”, Alan Ritchson pentru „Reacher”, Nicolas Cage pentru „Spider-Noir”, Robert De Niro pentru „Zero Day”,

Zendaya

Zendaya / sursa foto: Instagram

pentru „Euphoria” și Andrew Garfield pentru „Wild Things”.

 

De ce plătesc platformele atât de mult pentru vedete

Producătorii sunt tot mai interesați să atragă actori cunoscuți, capabili să aducă rapid public și să susțină succesul unui serial. În plus, producțiile pentru streaming au, de regulă, sezoane mai scurte, de șase, opt sau zece episoade, comparativ cu cele aproximativ 22 de episoade ale televiziunii tradiționale.

„Nevoia de vedete care să poată susține aceste seriale de televiziune este mai mare ca niciodată”, a declarat un agent de talente citat de Variety. Acesta a amintit că, în trecut, un onorariu de două milioane de dolari pentru un episod era greu de imaginat.

Apple, HBO și Amazon sunt considerate printre cele mai competitive platforme în privința remunerațiilor. Paramount+ a atras, la rândul său, actori importanți prin contracte de peste un milion de dolari pe episod.

Un alt factor care a influențat piața a fost eliminarea, în California, a sistemului de negociere bazat pe salariile anterioare ale actorilor. Schimbarea a contribuit la reducerea diferențelor salariale, oferind inclusiv femeilor și minorităților mai multă putere de negociere.

Televiziunile tradiționale încearcă și ele să atragă vedete, oferind actorilor principali între 250.000 și 350.000 de dolari pe episod, cu posibilitatea unor creșteri în cazul producțiilor de succes.

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