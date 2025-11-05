Monden

Jennifer Anniston și-a oficializat relația. Cine e bărbatul care a cucerit-o

Jennifer Aniston / Sursa foto: Instagram
Jennifer Aniston pare că a redescoperit bucuria iubirii. După ani în care și-a ținut viața personală departe de lumina reflectoarelor, celebra actriță din „Friends” a confirmat oficial relația cu Jim Curtis, un bărbat de 50 de ani care, potrivit apropiaților, i-a adus echilibrul și liniștea de care avea nevoie.

Jennifer Aniston și-a oficializat relația

Actrița, în vârstă de 56 de ani, a surprins pe toată lumea când a publicat pe Instagram o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează tandru pe Jim Curtis. Imaginea a fost însoțită de mesajul emoționant „La mulți ani, iubirea mea!”, urmat de o inimă roșie. Gestul, simplu, dar plin de semnificație, a fost modul în care Jennifer a ales să își facă publică relația.

Jennifer Aniston și Jim.

Jennifer Aniston și Jim. Sursa foto Instagram

Jim Curtis a răspuns cu un emoji în formă de sărut, confirmând astfel legătura dintre cei doi. Fanii au fost încântați să o vadă pe actriță zâmbind larg, cu o expresie de fericire autentică, semn că viața ei sentimentală intră într-o nouă etapă.

Zvonurile despre o posibilă relație au apărut încă din vară, când Jennifer și Jim au fost surprinși în vacanță, în Mallorca, Spania. Cei doi au evitat atunci să comenteze, însă gesturile tandre și aparițiile tot mai dese împreună au alimentat curiozitatea publicului.

„E calm, cald, grijulliu”

Relația a fost confirmată oficial abia recent, când Jim Curtis a însoțit-o pe Jennifer la premiera celui de-al treilea sezon al serialului „The Morning Show”, producția de succes difuzată de Apple TV+.

Jennifer Aniston și Jim.

Jennifer Aniston și Jim. Sursa foto Instagram

Surse apropiate actriței au declarat pentru revista People că „totul s-a așezat în viața ei și e foarte fericită. Jim este cel mai bun. Prietenii ei îl adoră. E calm, cald, grijuliu și a adus o energie stabilă și pozitivă în viața ei.

Este fascinat de Jennifer Aniston

Curtis nu este o figură publică, dar, potrivit acelorași surse, este pasionat de artă și dezvoltare personală, valori pe care le împărtășește cu actrița. El o susține în proiectele sale și îi respectă spațiul profesional, lucru care, spun prietenii, a fost esențial pentru echilibrul dintre ei.

„Jim e fascinat de cariera ei – atât ca actriță, cât și ca femeie de afaceri”, a adăugat aceeași sursă.

La scurt timp după postarea actriței, Jim Curtis a publicat și el imagini de la aniversarea sa de 50 de ani. În prima fotografie, Jennifer îl îmbrățișează din spate, amândoi radiind de fericire. Alte cadre îi arată vorbind pe scenă, unul lângă altul, cu microfoanele în mână.

