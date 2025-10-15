Monden

Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D

Comentează știrea
Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a început în culisele Kanal D, acolo unde lucrau împreună, iar chimia dintre ei a fost imediat vizibilă.

Cum a început relația dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Relația lor a luat startul în 2013, pe platourile emisiunii „Te vreau lângă mine”. Gabriela era gazda show-ului, iar Tavi făcea parte din trupa de acompaniament, aducând energie și bună dispoziție în cadrul emisiunii. În scurt timp, cei doi au început să petreacă momente împreună în pauzele de publicitate, departe de privirile colegilor și ale camerelor de filmat.

Gabriela Cristea a povestit recent despre începuturile relației lor și despre micile „aventuri” din baia studioului Kanal D.

„Ne-am giugiulit un pic, acolo, ca îndrăgostiții… Și fii atent: înainte să ajungem noi la locul cu pricina, descoperisem că nu erau camere de luat vederi. Că știi că în instituții peste tot sunt camere de luat vederi. Sau cel puțin la vremea aia erau, doar la toaletă nu erau”, a declarat vedeta.

NATO vrea scut de apărare aeriană bazat pe AI
NATO vrea scut de apărare aeriană bazat pe AI
Senatorul AUR Ninel Peia, afirmații jignitoare în Senat. Se cer sancțiuni dure
Senatorul AUR Ninel Peia, afirmații jignitoare în Senat. Se cer sancțiuni dure

A căzut în baie

Ea a continuat să povestească momentele haioase și provocările întâmpinate. „Și femeia de serviciu tocmai ce spălase pe jos. Și repede, că era pauza de publicitate, hap, trebuia să urcăm înapoi sus în spate. Eram leșinată. Și când dau să plec, îmi alunecă… Eu în rochia de emisie, că eram în mijlocul emisiei, că nu puteam să o mai schimb…

Gabriela Cristea și Tavi Clonda la Kanal D.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda la Kanal D. Sursa foto Captură video

Norocul meu, ce crezi, era ultima pauza de publicitate, se termina emisia. Și dau să plec… Și când dau să plec, îmi alunecă piciorul. Aveam o pereche de sandale din alea cu talpă de piele. Și alunec pe alea, fac cranc și mi se duce.”

Ce au făcut în baia de la Kanal D

Tavi Clonda a intervenit pentru a clarifica ce s-a întâmplat în baia de la Kanal D. El a spus că n-au întreținut relații intime și că a fost vorba doar de un pupic.

„Să se înțeleagă, am făcut doar un pupic, adică ne-am dat un pupic, înțelege lumea, toată România…”, a spus Tavi Clonda în podcastul lui Măruță.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:45 - NATO vrea scut de apărare aeriană bazat pe AI
15:39 - Electrocutări fatale în Republica Moldova. Două persoane și-au pierdut viața după lucrări neautorizate lângă liniile ...
15:34 - Bogdan Ivan, despre prețul energiei: Cifrele vorbesc de la sine
15:28 - Trecerea frontierei la Sculeni va fi mai rapidă și mai sigură prin verificări comune cu România
15:15 - Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D
15:08 - Accident la examenul auto în Ploiești. O femeie a lovit un instructor auto, cu polițistul lângă ea

HAI România!

Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Ordin de mobilizare. Hai LIVE cu Turcescu
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Procuror handicapat, care nu ştie nici el exact ce handicap are
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei

Proiecte speciale