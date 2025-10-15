Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Povestea lor de dragoste a început în culisele Kanal D, acolo unde lucrau împreună, iar chimia dintre ei a fost imediat vizibilă.

Relația lor a luat startul în 2013, pe platourile emisiunii „Te vreau lângă mine”. Gabriela era gazda show-ului, iar Tavi făcea parte din trupa de acompaniament, aducând energie și bună dispoziție în cadrul emisiunii. În scurt timp, cei doi au început să petreacă momente împreună în pauzele de publicitate, departe de privirile colegilor și ale camerelor de filmat.

Gabriela Cristea a povestit recent despre începuturile relației lor și despre micile „aventuri” din baia studioului Kanal D.

Ea a continuat să povestească momentele haioase și provocările întâmpinate. „Și femeia de serviciu tocmai ce spălase pe jos. Și repede, că era pauza de publicitate, hap, trebuia să urcăm înapoi sus în spate. Eram leșinată. Și când dau să plec, îmi alunecă… Eu în rochia de emisie, că eram în mijlocul emisiei, că nu puteam să o mai schimb…

Norocul meu, ce crezi, era ultima pauza de publicitate, se termina emisia. Și dau să plec… Și când dau să plec, îmi alunecă piciorul. Aveam o pereche de sandale din alea cu talpă de piele. Și alunec pe alea, fac cranc și mi se duce.”

Tavi Clonda a intervenit pentru a clarifica ce s-a întâmplat în baia de la Kanal D. El a spus că n-au întreținut relații intime și că a fost vorba doar de un pupic.

„Să se înțeleagă, am făcut doar un pupic, adică ne-am dat un pupic, înțelege lumea, toată România…”, a spus Tavi Clonda în podcastul lui Măruță.