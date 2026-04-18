O biografie controversată dezvăluie detalii intime despre mariajul lui Robert F. Kennedy Jr.

O nouă biografie dedicată lui Robert F. Kennedy Jr. aduce în prim-plan detalii personale despre relația sa cu cea de-a doua soție, Mary Richardson Kennedy, inclusiv fragmente din jurnale private care descriu dificultăți conjugale și conflicte interioare, potrivit New York Post.

Volumul, semnat de jurnalista de investigație Isabel Vincent și intitulat „RFK Jr.: Căderea și ascensiunea”, reunește mărturii, interviuri și însemnări personale care conturează evoluția unei relații marcate de tensiuni și probleme personale.

Potrivit biografiei, o parte semnificativă a informațiilor provine din jurnale redactate în jurul anului 2001, care au fost ulterior păstrate de Mary Richardson Kennedy în contextul procedurilor de divorț.

Aceste documente reflectă percepții personale ale lui Kennedy asupra propriei vieți și relații.

Într-unul dintre fragmente, acesta notează:

„Mi s-a dat tot ce și-ar putea dori orice om: o soție frumoasă, copii, o familie iubitoare, bogăție, educație, sănătate și un loc de muncă pe care îl iubesc. Și totuși sunt mereu în căutarea a ceva ce nu pot avea, pentru a distruge totul.”

Într-o altă însemnare, Kennedy subliniază: „Indiferent cât de mult am, vreau mai mult!”, exprimând o stare de nemulțumire persistentă, menționată și în alte surse ca fiind un element central al conflictelor personale descrise în carte.

Biografia detaliază și dificultățile din viața de cuplu, inclusiv lipsa de comunicare și tensiunile legate de viața intimă. În jurnale apare o observație directă despre relația conjugală:

„Patul nostru este un loc neprietenos.”

Autorul volumului menționează că aceste însemnări sunt completate de interviuri cu persoane apropiate familiei, care descriu o relație afectată de conflicte repetate și de comportamente considerate problematice.

Potrivit acelorași surse, Mary Richardson Kennedy ar fi fost profund afectată de situația maritală, inclusiv de presupuse episoade de infidelitate și de dinamica tensionată dintre cei doi.

Mary Richardson Kennedy, arhitect și activist în domeniul mediului, s-a confruntat în ultimii ani ai vieții cu depresie și dependență de alcool, potrivit informațiilor incluse în biografie și confirmate de relatări media internaționale.

Persoane apropiate citate în carte afirmă că aceasta era „complet dedicată rolului de soție” și stilului de viață asociat familiei Kennedy.

În același timp, alte mărturii sugerează că presiunea divorțului și conflictele legate de custodia copiilor au accentuat starea sa emoțională.

Separarea oficială a avut loc în 2010, iar procesul de divorț a fost descris ca fiind tensionat. În această perioadă, Mary Richardson Kennedy ar fi consultat jurnalele soțului său, încercând să înțeleagă natura relației și comportamentul acestuia.

Conform biografiei, în lunile care au urmat, situația personală s-a deteriorat, iar în 2012 aceasta a murit prin suicid, înainte ca divorțul să fie finalizat.

Evenimentul a avut loc pe fondul unor dispute legate de custodia copiilor și aspecte financiare, aspecte menționate în mai multe relatări internaționale.

Cartea semnată de Isabel Vincent propune o analiză detaliată a relației dintre cei doi, bazată atât pe documente personale, cât și pe relatări ale apropiaților. Aceasta conturează o imagine complexă a unei relații în care factori precum presiunea publică, problemele personale și conflictele conjugale au avut un rol semnificativ.

De asemenea, volumul evidențiază modul în care experiențele personale ale lui Robert F. Kennedy Jr., inclusiv luptele cu dependența și conflictele interne, sunt reflectate în propriile sale însemnări.

După moartea lui Mary Richardson Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. s-a recăsătorit în 2014 cu actrița Cheryl Hines.

Biografia urmează să fie publicată oficial în aprilie 2026 și este prezentată drept o analiză extinsă a vieții personale și publice a lui Kennedy, inclusiv a relațiilor sale și a impactului acestora asupra parcursului său.