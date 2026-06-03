Solstițiul de vară (21 iunie) reprezintă un moment de cotitură în fiecare an, marcând începutul astronomic al sezonului cald în emisfera nordică. Acest fenomen astronomic deosebit, în care Soarele atinge cea mai înaltă poziție pe cer, nu aduce doar cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an, ci declanșează și o serie de tradiții adânc înrădăcinate în cultura populară românească.

De la ritualuri de fertilitate până la superstiții legate de spiritele nopții, evenimentul captează atenția publicului din România în fiecare lună iunie.

Din punct de vedere științific, solstițiul de vară este momentul în care înclinația axei Pământului în raport cu Soarele este maximă. Acest lucru înseamnă că razele solare cad perpendicular pe Tropicul Racului, generând o luminozitate maximă.

Pentru astronomi și pasionați, este o ocazie ideală de a observa cerul, însă pentru omul de rând, evenimentul vine la pachet cu o explozie de energie și cu o modificare a ritmului biologic. Specialiștii avertizează că trecerea la zilele extrem de lungi poate perturba somnul și poate crește nivelul de stres dacă nu ne adaptăm programul zilnic.

În România, solstițiul de vară este strâns legat de sărbătoarea de Sânziene sau Drăgaica, celebrată pe data de 24 iunie. În tradiția populară, se crede că în această noapte magică cerurile se deschid, iar fetele nemăritate își pot afla ursitul. Florile de sânziene sunt împletite în cununi și aruncate peste casă sau puse sub pernă pentru a aduce vise premonitorii.

Bătrânii de la țară respectă cu sfințenie aceste momente, considerând că plantele medicinale culese acum au proprietăți vindecătoare unice, mult mai puternice decât în restul anului.

Pe lângă obiceiurile aducătoare de noroc, există și o listă lungă de interdicții severe pe care românii le respectă pentru a nu atrage ghinionul sau mânia forțelor supranaturale. Superstițiile spun că în ziua solstițiului nu este bine să speli haine, să coși și nici să te cerți cu rudele. Cei care încalcă aceste reguli riscă să atragă grindina asupra culturilor sau să aibă parte de probleme de sănătate în familie.

De asemenea, bătrânii recomandă să evităm scăldatul în ape curgătoare în această perioadă, deoarece spiritele apelor sunt extrem de agitate și pot provoca tragedii.