Pe 2 august 1969, străzile Bucureștiului au fost scena unui eveniment care a lăsat o amprentă de neșters asupra istoriei Războiului Rece: prima vizită a unui președinte american în exercițiu într-o țară comunistă.

Vizita lui Richard Nixon în România nu a fost doar o lovitură diplomatică de proporții, ci și un șoc emoțional pentru liderul de la Casa Albă, care avea să descrie primirea drept „cea mai emoționantă experiență” a sa.

Având la bază documente declasificate din arhivele americane și românești, memoriile protagoniștilor, precum și dosarele analizate de publicații de specialitate precum „Historia” și „Evenimentul Istoric”, putem reconstitui culisele a 48 de ore care au fisurat Cortina de Fier.

Anul 1969 era unul de cotitură. Statele Unite abia reușiseră aselenizarea cu misiunea Apollo 11, iar Richard Nixon pornea într-un turneu mondial. Includerea Bucureștiului pe agendă a fost o surpriză uriașă pentru Moscova.

Motivul principal pentru care SUA au ales România a fost momentul de disidență al lui Nicolae Ceaușescu din august 1968, când liderul român a condamnat public și vehement invazia trupelor Pactului de la Varșovia în Cehoslovacia.

Conform documentelor Departamentului de Stat al SUA, Administrația Nixon a văzut în România o oportunitate perfectă de a încuraja independența statelor satelit față de Uniunea Sovietică. În plus, Nixon căuta canale neoficiale de comunicare cu China comunistă și cu Vietnamul de Nord, iar Ceaușescu se oferea drept mediatorul ideal.

În dimineața zilei de 2 august, aeronava Air Force One a aterizat pe noul Aeroport Otopeni. Deși Securitatea și aparatul de propagandă comunist organizaseră aducerea oamenilor pe străzi pentru a asigura o primire „călduroasă”, reacția publicului a depășit orice planificare a regimului.

Peste o jumătate de milion de români, unele surse indicând chiar spre un milion, au flancat traseul oficial de la aeroport până în centrul Capitalei. Oamenii fluturau steaguri americane și românești, aplaudau frenetic și scandau numele președintelui american.

Nixon, sfidând regulile stricte de securitate ale Secret Service-ului, a coborât din mașina decapotabilă și a dat mâna cu oamenii.

În memoriile sale, The Memoirs of Richard Nixon”, fostul președinte a detaliat acest moment: „Am fost în multe țări și am avut parte de multe primiri entuziaste, dar ceea ce am trăit la București a fost de departe cea mai emoționantă experiență. Nu era o mulțime adusă cu forța; era un entuziasm real, o foame de libertate și de legătură cu Vestul pe care o puteai citi pe fețele oamenilor.”

Conform relatărilor din Evenimentul Istoric, aparatul de partid a fost luat prin surprindere de simpatia prooccidentală evidentă a populației, iar Securitatea a intrat în alertă maximă din cauza imposibilității de a controla masele entuziasmate.

În spatele ușilor închise, discuțiile dintre Nixon și Ceaușescu au fost extrem de pragmatice. Istoricii notează, pe baza stenogramelor de la Arhivele Naționale, că dialogul a depășit simpla politețe diplomatică.

Deschiderea către China a fost una dintre temele de discuție. Nixon i-a transmis lui Ceaușescu un mesaj clar către Beijing: SUA erau pregătite să normalizeze relațiile. România a jucat un rol vital în facilitarea diplomației secrete care a dus, în 1972, la vizita istorică a lui Nixon în China.

Statele Unite ale Americii căutau o ieșire onorabilă din războiul din Vietnam, iar Ceaușescu a promis că va folosi influența României pe lângă regimul de la Hanoi pentru a facilita negocierile de pace de la Paris.

În schimbul serviciilor sale diplomatice, Ceaușescu a cerut tehnologie vestică, investiții și, cel mai important, Clauza Națiunii Celei Mai Favorizate, pe care România avea să o primească formal în 1975, sub administrația Ford.

Vizita din 2 august 1969 a fost un succes uriaș de PR pentru ambii lideri. Pentru Nixon, a demonstrat că SUA pot pătrunde în sfera de influență sovietică, susținând disidența națională.

Pentru Ceaușescu, a reprezentat apogeul imaginii sale de lider independent și modern în ochii Occidentului, o imagine pe care, din păcate, avea să o distrugă în anii '80 prin dictatură brutală și cultul personalității.

Astăzi, privind prin prisma documentelor istorice, vizita lui Richard Nixon la București rămâne o capodoperă a diplomației Războiului Rece.