Uniunea Europeană va organiza marți o reuniune de urgență a miniștrilor de Interne, după ce peste 50.000 de migranți au ajuns în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii. Întâlnirea are loc pe fondul neînțelegerilor dintre statele membre privind gestionarea crizei în care cel puțin 67 de persoane și-au pierdut viața în timpul traversării, potrivit The Guardian.

Convocarea miniștrilor de Interne a fost stabilită în urma unei reuniuni desfășurate sâmbătă, la care au participat reprezentanți ai statelor membre și experți ai Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Frontex.

Discuțiile au avut loc în contextul în care criza de la frontiera dintre Ceuta și Maroc a provocat noi diviziuni între guvernele europene cu privire la protejarea granițelor externe ale Uniunii Europene și la măsurile care ar trebui aplicate după sosirea migranților.

Spania a confirmat că cel puțin 67 de persoane au murit în timp ce încercau să ajungă în Ceuta. Unele dintre victime s-au înecat, iar altele au fost strivite în timpul încercării de a traversa un dig.

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat că a discutat cu șeful guvernului de la Madrid și că Regatul Unit este pregătit să sprijine autoritățile spaniole. Andy Burnham ocupă funcția de prim-ministru al Marii Britanii din 20 iulie 2026.

„Am ținut legătura cu prim-ministrul spaniol și îi oferim ajutorul pe care îl putem da”, a declarat sâmbătă Andy Burnham.

În interiorul Uniunii Europene, reacțiile nu au fost însă unitare. Italia și Danemarca, susținute într-o anumită măsură de Polonia și Suedia, au criticat Spania în timpul reuniunii de sâmbătă pentru modul în care a fost gestionată situația.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a răspuns criticilor printr-o scrisoare transmisă sâmbătă, în care a denunțat răspândirea unor informații false despre criza din Ceuta.

Sánchez a criticat „știrile false” și „dezinformarea”, subliniind că „aproape toți” migranții au fost returnați în Maroc după intervenția armatei de vineri, „împiedicând orice deplasare neautorizată către Europa continentală”.

Autoritățile spaniole au anunțat că peste 48.000 dintre persoanele care au intrat în Ceuta s-au întors în Maroc în mai puțin de 48 de ore. Spania a întărit ulterior măsurile de securitate la frontieră pentru a împiedica noi traversări.

La reuniunea organizată sâmbătă au fost analizate și presupusele tentative ale Rusiei de a răspândi informații false despre evenimentele din Ceuta.

Oficialii europeni suspectează că aceste acțiuni ar avea scopul de a amplifica tensiunile și de a provoca noi neînțelegeri între statele membre ale Uniunii Europene.

Criza a relansat disputele privind gestionarea frontierelor externe ale blocului comunitar, solidaritatea dintre țările membre și răspunsul comun în cazul unor sosiri masive de migranți. Miniștrii de Interne urmează să discute marți măsurile care ar putea fi luate la nivel european.