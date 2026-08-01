Social Adevărul din spatele crizei energetice. Un fost ministru PNL îl contrazice pe Ilie Bolojan: Nu seceta este cauza







Decizia autorităților de a decreta stare de alertă energetică pe tot teritoriul țării a stârnit reacții ferme pe scena politică. În timp ce discursul oficial indică problemele climatice ca fiind principalul factor de presiune pe sistem, voci din interiorul aceluiași partid aduc o perspectivă diferită asupra situației critice în care se află România.

Decizia privind starea de alertă a fost anunțată vineri de premierul demis Ilie Bolojan. Șeful Executivului a argumentat măsura prin reducerea capacităților de generare a energiei electrice, fenomen cauzat de condițiile hidro-meteorologice extreme care au afectat rețeaua națională.

Conform explicațiilor oferite de premierul demis, declanșarea stării de alertă a venit „ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”.

Sâmbătă seara, Sebastian Burduja, fost ministru PNL al Energiei, a intervenit public cu o postare pe Facebook pentru a nuanța motivele din spatele acestei măsuri de urgență. Acesta susține că problemele sistemului energetic sunt mult mai profunde și nu pot fi puse exclusiv pe seama vremii nefavorabile.

Fostul oficial a subliniat că „nu seceta e adevărata cauză”, contrazicând astfel explicațiile oferite de Ilie Bolojan și lăsând să se înțeleagă că sistemul se confruntă cu deficiențe acumulate în timp.

Într-un mesaj adresat cetățenilor, fostul ministru a promis o analiză detaliată a factorilor care au condus la actuala criză, anunțând o prezentare de date și cifre concrete.

„România este în stare de alertă energetică, în plină caniculă. Vă înțeleg îngrijorarea și furia. Le simt și eu. Criza asta nu a început săptămâna trecută. Și nu seceta e adevărata cauză. Mâine la 10:30 vă pun pe masă tot: de ce am ajuns aici și ce am făcut eu în mandatul meu la Energie, cifră cu cifră, fapt cu fapt. Păreri au mulți. Faptele rămân.”, a transmis Sebastian Burduja.

În finalul intervenției sale, fostul demnitar a transmis un mesaj de solidaritate către specialiștii din domeniu care gestionează rețeaua în această perioadă complicată.

„Ne vedem mâine. Până atunci, o seară liniștită tuturor și un gând bun celor care lucrează în aceste ore în sistemul energetic pentru a ține lumina aprinsă în casele românilor. Respect!”, a concluzionat acesta pe rețelele de socializare.