Adevărul din spatele crizei energetice. Un fost ministru PNL îl contrazice pe Ilie Bolojan: Nu seceta este cauza
- Nicolae Comănescu
- 1 august 2026, 22:10
Decizia autorităților de a decreta stare de alertă energetică pe tot teritoriul țării a stârnit reacții ferme pe scena politică. În timp ce discursul oficial indică problemele climatice ca fiind principalul factor de presiune pe sistem, voci din interiorul aceluiași partid aduc o perspectivă diferită asupra situației critice în care se află România.
Adevărul din spatele crizei energetice. Un fost ministru PNL îl contrazice pe Ilie Bolojan: Nu seceta este cauza
Decizia privind starea de alertă a fost anunțată vineri de premierul demis Ilie Bolojan. Șeful Executivului a argumentat măsura prin reducerea capacităților de generare a energiei electrice, fenomen cauzat de condițiile hidro-meteorologice extreme care au afectat rețeaua națională.
Conform explicațiilor oferite de premierul demis, declanșarea stării de alertă a venit „ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”.
Sebastian Burduja contrazice versiunea oficială
Sâmbătă seara, Sebastian Burduja, fost ministru PNL al Energiei, a intervenit public cu o postare pe Facebook pentru a nuanța motivele din spatele acestei măsuri de urgență. Acesta susține că problemele sistemului energetic sunt mult mai profunde și nu pot fi puse exclusiv pe seama vremii nefavorabile.
Fostul oficial a subliniat că „nu seceta e adevărata cauză”, contrazicând astfel explicațiile oferite de Ilie Bolojan și lăsând să se înțeleagă că sistemul se confruntă cu deficiențe acumulate în timp.
Anunțul unor dezvăluiri despre starea sistemului național
Într-un mesaj adresat cetățenilor, fostul ministru a promis o analiză detaliată a factorilor care au condus la actuala criză, anunțând o prezentare de date și cifre concrete.
„România este în stare de alertă energetică, în plină caniculă. Vă înțeleg îngrijorarea și furia. Le simt și eu. Criza asta nu a început săptămâna trecută. Și nu seceta e adevărata cauză. Mâine la 10:30 vă pun pe masă tot: de ce am ajuns aici și ce am făcut eu în mandatul meu la Energie, cifră cu cifră, fapt cu fapt. Păreri au mulți. Faptele rămân.”, a transmis Sebastian Burduja.
Mesaj de susținere pentru lucrătorii din sectorul energetic
În finalul intervenției sale, fostul demnitar a transmis un mesaj de solidaritate către specialiștii din domeniu care gestionează rețeaua în această perioadă complicată.
„Ne vedem mâine. Până atunci, o seară liniștită tuturor și un gând bun celor care lucrează în aceste ore în sistemul energetic pentru a ține lumina aprinsă în casele românilor. Respect!”, a concluzionat acesta pe rețelele de socializare.