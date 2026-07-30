PSD a acuzat PNL, USR și AUR că au acționat împreună în Senat pentru a împiedica adoptarea noii Legi a ANI, susținând că miza votului ar fi protejarea primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Proiectul a fost respins în forul decizional, iar România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR.

Partidul Social Democrat a reacționat după votul din Senat asupra modificărilor aduse Legii Agenției Naționale de Integritate și a publicat o imagine cu rezultatul înregistrat în plen. Formațiunea susține că pozițiile adoptate de PNL, USR și AUR arată existența unei colaborări politice în jurul acestui proiect.

„Iată imaginea coaliției PNL-USR-AUR: e gata să sacrifice cu cinism 770 milioane de euro din PNRR ca să-l salveze pe Dominic Fritz!”, a scris Partidul Social Democrat.

În postarea publicată după ședința Senatului, PSD a comparat implicarea lui Ilie Bolojan în cazul Legii ANI cu absența acestuia de la votul asupra unui jalon din PNRR referitor la decarbonizare.

Social-democrații susțin că liderul PNL a făcut demersuri pentru ca proiectul să nu fie adoptat în forma modificată prin amendamentul PSD.

„Când a fost vorba de a vota pentru un jalon PNRR pe decarbonizare care însemna aproape un miliard de euro din PNRR, Bolojan nu s-a obosit să vină la vot în Senat. Azi, când a fost vorba de salvarea politică a lui Fritz, Bolojan a făcut toate eforturile posibile pentru a bloca adoptarea noii Legi a ANI, din care PSD scosese toate portițele pe care le strecuraseră în favoarea șefului USR. A venit, s-a zbătut, a luat cuvântul, și-a scos parlamentarii din sală”, a transmis PSD.

Partidul a mai afirmat că modul în care Ilie Bolojan a acționat în Senat ar demonstra că interesele politice au avut prioritate în fața adoptării unui proiect legat de fondurile europene.

„Aceasta este adevărata față a lui Bolojan, nu contează cu adevărat integritatea, miliardele europene și economia, ci doar supraviețuirea sa politică și a aliatului din fruntea USR!”, a scris Partidul Social Democrat alături de imaginea care arată numărul voturilor din Parlament pentru legea ANI.

Legea ANI a fost respinsă în Senat, for decizional, după introducerea unui amendament PSD în Comisia juridică. Proiectul este legat de îndeplinirea unui jalon din PNRR, iar neadoptarea lui poate pune în pericol plata a 770 de milioane de euro.

Amendamentul stabilea că persoanele găsite definitiv în incompatibilitate sau în conflict de interese își pierd funcția. Prevederea urma să se aplice și celor care primiseră anterior o hotărâre definitivă, aceștia fiind obligați să renunțe la mandat în maximum 30 de zile de la intrarea legii în vigoare.

Modificarea l-ar fi putut afecta și pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Președintele USR a acuzat PSD că amendamentul a fost introdus special împotriva sa și că adoptarea acestuia ar pune în pericol fondurile europene.

În plen, senatorii PNL și USR au solicitat retrimiterea proiectului la comisii, argumentând că amendamentul PSD ar avea caracter retroactiv și ar putea fi neconstituțional. Cererea nu a dus la scoaterea legii de pe ordinea de zi.

„Lăsați alte instituții să stabilească dacă e sau nu constituțional un articol din lege”, a declarat Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD.

Ilie Bolojan a criticat, la rândul său, modificarea propusă de social-democrați.

„Trebuie să ai mult tupeu, ca să ne înțelegem foarte bine, să încerci să modifici niște legi, într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor și să vii să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc”, a declarat Ilie Bolojan.

După respingerea în Senat, proiectul trebuie depus din nou în Parlament și ar urma să fie supus votului săptămâna viitoare, într-o nouă sesiune extraordinară.