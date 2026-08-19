Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că proiectul legii salarizării transmis Comisiei Europene nu a fost respins, însă oficialii europeni au formulat observații și au solicitat clarificări. Șeful Guvernului a precizat că anvelopa bugetară prevăzută în proiect a crescut de la aproximativ 8 miliarde de lei la peste 12 miliarde de lei, în urma discuțiilor cu sindicatele și cu diferite categorii de angajați din sectorul public.

Bolojan a explicat că proiectul transmis la Bruxelles a fost un document de lucru, elaborat pornind de la forma pregătită anterior și modificat ulterior în urma negocierilor cu sindicatele.

„Aşa cum ştiţi, domnul Pîslaru a preluat un proiect pe care l-a lăsat domnul Manole. Pe baza acestui proiect a avut discuţii cu sindicatele şi am constatat că în propunerea care a fost făcută, nu s-a ajuns la o înţelegere cu sindicatele”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, în urma discuțiilor cu reprezentanții diferitelor categorii de bugetari, valoarea totală a anvelopei de salarizare a fost majorată treptat.

„A ajuns la o anumită valoare, să spunem, peste 12 miliarde ca anvelopă, deşi iniţial se pornise de la 8 miliarde”, a afirmat Bolojan.

Premierul a precizat că proiectul a fost transmis experților Comisiei Europene pentru a se verifica dacă formula propusă poate fi considerată atât acceptabilă la nivel intern, cât și conformă cu jalonul asumat în relația cu Uniunea Europeană.

Bolojan a spus că răspunsul primit miercuri de la Bruxelles nu reprezintă o respingere a proiectului, ci conține observații și solicitări de clarificare.

„Comisia Europeană nu a respins propunerea, dar au făcut anumite observaţii şi au pus nişte semne de întrebare şi clarificări care sunt de bun-simţ”, a declarat premierul.

În baza punctului de vedere transmis de Comisia Europeană, experții Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Muncii au început să ajusteze proiectul.

Bolojan a subliniat că România are propriile constrângeri bugetare și că forma finală a legii trebuie să țină cont de acestea.

În contextul negocierilor privind noua lege a salarizării, liderii partidelor au fost convocați joi, la ora 14.00, la Palatul Cotroceni, pentru discuții pe această temă.

Proiectul legii salarizării a generat controverse în special în rândul sindicatelor, care au criticat unele dintre măsurile propuse și impactul acestora asupra veniturilor angajaților din sectorul public.

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a criticat proiectul legii salarizării și modul în care acesta a fost transmis Comisiei Europene. Rogobete susține că noua formă a proiectului a fost elaborată fără o validare reală în România și fără ca angajații din sistemul sanitar să fie ascultați.

„Oferta «de nerefuzat» a ministrului interimar al Muncii a fost refuzată la Bruxelles.

Frumoasă «reformă» ați pregătit, reformiștilor închipuiți. Ați lucrat pe ascuns la o nouă formă a proiectului, ați plecat cu ea la Bruxelles fără o validare reală în România și fără să-i ascultați pe oamenii care vor suporta efectele.

Și acum? Surpriză. Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată.

Dar problema nu este eșecul vostru politic și de negociere. Problema este că în spatele tabelelor sunt oameni.

Sunt medici care fac 10-12 gărzi pe lună. Sunt asistente, infirmieri, ambulanțieri, personal TESA și mii de profesioniști fără de care spitalele României nu pot funcționa.

V-au spus că nu acceptă reducerea veniturilor. V-au explicat că spitalele au nevoie de personal, că liniile de gardă sunt tot mai greu de susținut și că blocarea angajărilor adâncește criza.

În schimb, văd că obsesia reducerii deficitului cu orice preț continuă. Tăiați venituri. Tăiați sporuri. Blocați angajări. Și peste toate lipiți eticheta de «reformă».

Reforma adevărată înseamnă performanță, eliminarea risipei, gărzi plătite corect, suficient personal și investiții care ajung la pacient.

Medicilor, asistentelor, infirmierilor, ambulanțierilor și tuturor celor care țin sistemul în picioare le spun clar: vă susțin și voi continua să apăr respectul, demnitatea și plata corectă pentru munca voastră.

Iar reformiștilor închipuiți care încă n-au înțeles le transmit atât:

STOP! DE LA SĂNĂTATE NU SE TAIE!

Pentru că atunci când tăiați de la oamenii care salvează vieți, nu tăiați niște cifre dintr-un tabel. Tăiați din siguranța pacientului”, a transmis Alexandru Rogobete.