Vechimea în muncă va continua să influențeze salariile bugetarilor, potrivit proiectului aflat în lucru. Angajații vor fi încadrați în șase gradații, iar trecerea la fiecare nivel superior va aduce o majorare automată a salariului de bază. Noua lege stabilește că evoluția salarială în funcție de vechime nu va depinde de promovarea unui examen, de evaluarea performanței sau de o decizie a conducerii instituției. Majorările vor fi acordate odată cu îndeplinirea condițiilor de vechime pentru următoarea gradație. Potrivit anunțului făcut de ministrul Muncii, două treimi dintre bugetari vor avea salarii mai mari.

Proiectul prevede că salariul de bază pentru fiecare funcție va fi calculat prin înmulțirea coeficientului postului cu valoarea de referință stabilită prin lege.

În cazul funcțiilor de execuție, coeficienții din grilele de salarizare sunt stabiliți, de regulă, pentru gradația 0. Ulterior, salariul va crește prin aplicarea succesivă a procentelor aferente fiecărei trepte de vechime.

Astfel, doi angajați care ocupă aceeași funcție și au același grad profesional pot avea salarii diferite dacă vechimea în muncă nu este aceeași.

Proiectul împarte vechimea în muncă în șase gradații:

Gradația 0 – până la 3 ani de vechime, fără majorare față de salariul din grilă;

Gradația 1 – între 3 și 5 ani, majorare de 7,5%;

Gradația 2 – între 5 și 10 ani, majorare de 5%;

Gradația 3 – între 10 și 15 ani, majorare de 5%;

Gradația 4 – între 15 și 20 de ani, majorare de 2,5%;

Gradația 5 – peste 20 de ani de vechime, majorare de încă 2,5%.

Procentele nu se adună simplu, ci se aplică succesiv asupra salariului deja majorat. În aceste condiții, un angajat cu peste 20 de ani de vechime ar urma să aibă un salariu de bază cu aproximativ 24,5% mai mare decât cel al unui debutant.

De exemplu, pentru un salariu brut de 8.200 de lei la gradația 0, nivelul estimat ar ajunge la aproximativ 10.211 lei după depășirea pragului de 20 de ani de vechime.

Pentru funcțiile de conducere, salariul de bază va include deja gradația maximă de vechime, astfel că nu vor mai exista majorări succesive acordate în funcție de anii lucrați.

Proiectul stabilește reguli distincte și pentru militari, polițiști și polițiștii de penitenciare. Aceștia vor fi încadrați în șapte gradații de vechime, fiecare corespunzând unei perioade de trei ani de activitate, iar fiecare trecere la un nivel superior va aduce o majorare de 3%.

De asemenea, pentru domenii precum sănătatea și educația sunt prevăzute mecanisme specifice, deoarece vechimea în specialitate este deja reflectată în grilele de salarizare.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, afirmă că discuțiile cu sindicatele din sănătate avansează și că există șanse ca în această săptămână să fie înregistrate progrese importante.

„Faptul că nu se aude scandal înseamnă că lucrurile avansează. Vă confirm că şi ieri a avut loc o întâlnire de negociere cu sindicatele şi că avansăm pe zona de sănătate. Atenţie, până nu găsim o soluţie, nu neapărat satisfăcătoare, dar cât de cât mulţumitoare, cu sectorul de sănătate, nu vom putea trece după aceea să rezolvăm celălalt sector, care este crucial, sectorul educaţiei. Fără sectoarele de sănătate şi educaţie nu putem închide legea. Cred că în această săptămână, având în vedere că mai avem nişte întâlniri cruciale, vom avea o şansă bună să progresăm”, a afirmat Pîslaru.

Potrivit ministrului interimar al Muncii, proiectul reprezintă cea mai bună oportunitate pentru creșterea salariilor în sectorul public.

„Să se înţeleagă, în al doisprezecelea ceas, că legea salarizării este cea mai bună şansă pentru mai bine de două treimi din administraţia publică să aibă o salarizare mai bună”, a spus acesta.

Executivul își păstrează estimarea potrivit căreia aplicarea noii legi va avea un impact de aproximativ 12 miliarde de euro asupra bugetului de stat.

„Asta este asumpţia pe care mergem şi încercăm să rămânem în această asumpţie”, a răspuns ministrul, întrebat dacă impactul bugetar al legii rămâne estimat la 12 miliarde de euro.

Referitor la eventualele reduceri salariale, Pîslaru susține că acestea ar reprezenta doar situații izolate.

„Două treimi vor avea creşteri salariale. Am ajuns acum la un nivel în care am simulat salariile în toate familiile ocupaţionale. Cazurile pe care le veţi mai auzi în spaţiul public sunt, mai degrabă, cazuri excepţionale. Sunt fie cazuri de sectoare unde au fost creşteri recente şi atunci, evident, trebuie să aştepte până sunt prinşi din urmă, fie cazuri în care simulările sunt făcute pe scenarii extreme, deci cu sporuri minime şi lucruri care nu se pot întâmpla sau nu există în practică”, a adăugat ministrul.