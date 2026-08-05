Autoritățile din Germania au identificat o intensificare a campaniilor de dezinformare atribuite Rusiei înaintea alegerilor regionale programate luna viitoare în mai multe landuri, potrivit unor surse din domeniul securității citate de Reuters.

Oficialii susțin că operațiunile urmăresc amplificarea tensiunilor politice și afectarea încrederii în partidele aflate la guvernare.

Alegeri regionale vor avea loc în Berlin, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Occidentală, într-un context în care sondajele de opinie indică o creștere semnificativă a sprijinului pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Formațiunea ar putea obține un rezultat istoric, inclusiv posibilitatea de a forma guvernul în landul estic Saxonia-Anhalt.

Potrivit celor patru surse din domeniul securității citate de Reuters, autoritățile germane sunt convinse că aceste campanii sunt coordonate centralizat din Rusia și sunt desfășurate prin intermediul mai multor companii.

Sursele, care au solicitat anonimatul deoarece nu sunt autorizate să vorbească public despre acest subiect, afirmă că scopul principal este polarizarea climatului politic din Germania și discreditarea principalelor partide democratice. Printre formațiunile vizate se numără Uniunea Creștin-Democrată (CDU), Partidul Social-Democrat (SPD), Verzii și Partidul Liber-Democrat (FDP).

Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta aceste informații. Moscova a respins în mod repetat acuzațiile privind implicarea în campanii de dezinformare împotriva statelor occidentale.

Conform informațiilor, campaniile folosesc în principal rețelele sociale pentru distribuirea unor videoclipuri realizate în limba engleză, care afișează în mod fals siglele unor instituții media cunoscute, inclusiv BBC și postul public german ARD.

Materialele conțin acuzații fabricate la adresa unor politicieni germani, de la presupuse deturnări de fonduri până la acuzații de hărțuire sexuală sau abuz.

Scopul acestor materiale este inducerea în eroare a alegătorilor și afectarea credibilității unor lideri politici înaintea scrutinului.

Scrutinul regional este urmărit cu atenție atât în Germania, cât și la nivel european. Lidera AfD a declarat în repetate rânduri că dorește schimbarea direcției politice a țării și reluarea relațiilor cu Rusia, deteriorate după invazia rusă în Ucraina din 2022.

Creșterea formațiunii în sondaje alimentează dezbaterea privind influențele externe asupra proceselor democratice și impactul campaniilor de manipulare online asupra electoratului.

Nu este pentru prima dată când Germania semnalează astfel de riscuri. Guvernul federal a avertizat și înaintea alegerilor parlamentare din 2025 asupra existenței unei campanii similare de dezinformare atribuite Rusiei.

În ultimele luni, Moscova a fost acuzată și că a încercat să influențeze procese electorale din Republica Moldova și Armenia, acuzații pe care autoritățile ruse le-au respins în mod constant.

Pe fondul apropierii alegerilor regionale, autoritățile germane afirmă că monitorizează în continuare spațiul online și colaborează cu instituțiile competente pentru identificarea și limitarea răspândirii conținutului manipulator.