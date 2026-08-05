Polițiștii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța au intervenit de urgență miercuri, 5 august, pe o plajă din stațiunea Mamaia, după ce a fost semnalată prezența unei drone în apă. Incidentul s-a produs în zona clubului Loft, unde autoritățile au restricționat accesul pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje, care au verificat obiectul observat în apropierea țărmului. Ulterior, Garda de Coastă a confirmat că este vorba despre o dronă care nu conține material explozibil. În paralel, au fost demarate cercetări pentru stabilirea provenienței acesteia și a împrejurărilor în care a ajuns în apele din dreptul litoralului românesc.

Intervenția a avut loc după primirea unei sesizări privind existența unui obiect suspect în apă, în apropierea plajei din zona clubului Loft din Mamaia. Pentru eliminarea oricărui risc, polițiștii și reprezentanții ISU Constanța au instituit măsuri de siguranță și au restricționat temporar accesul în perimetrul în care a fost descoperită drona.

Mobilizarea rapidă a echipajelor a avut ca scop verificarea naturii obiectului și protejarea persoanelor aflate în zonă, având în vedere că, în astfel de situații, procedurile prevăd izolarea perimetrului până la finalizarea primelor verificări.

Potrivit informațiilor comunicate de Garda de Coastă, verificările efectuate au confirmat că obiectul recuperat este o dronă fără material explozibil.

Această precizare a permis excluderea existenței unui pericol imediat pentru populație. Cu toate acestea, ancheta continuă, iar specialiștii încearcă să stabilească proveniența dronei și circumstanțele în care aceasta a ajuns în apropierea plajei din Mamaia.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind tipul dronei, dimensiunile acesteia sau eventualul proprietar.

Investigația este coordonată de instituțiile competente, care urmează să stabilească toate detaliile legate de incident. De asemenea, autoritățile vor analiza dacă este vorba despre un aparat de zbor civil, unul utilizat în scop recreativ sau despre un alt tip de dronă.

În lipsa unor concluzii oficiale, reprezentanții instituțiilor implicate nu au făcut alte precizări privind originea obiectului descoperit în apă.

Autoritățile au anunțat că verificările continuă, iar informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce ancheta avansează.