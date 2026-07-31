Un incendiu puternic a izbucnit la Mănăstirea Bisericani, din județul Neamț, iar mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate de urgență pentru limitarea și stingerea focului, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Neamț.

Intervenția este în desfășurare, fiind coordonată de salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț.

La momentul sosirii forțelor de intervenție ale ISU Neamț, flăcările cuprinseseră o clădire cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Potrivit estimărilor pompierilor sosiți la fața locului, exista riscul ca incendiul să se extindă și la celelalte construcții din incinta complexului monahal de la Bisericani.

Potrivit primelor informații, imobilul afectat adăpostește mai multe spații cu destinații diferite. În interior se află camere de cazare, arhiva mănăstirii, cantina, dar și spații utilizate pentru depozitare. Din acest motiv, intervenția pompierilor este una complexă, prioritatea fiind atât stingerea focarelor, cât și protejarea clădirilor învecinate.

Echipajele acționează simultan pentru localizarea incendiului și pentru împiedicarea propagării acestuia către restul ansamblului monahal. Misiunea este îngreunată de dimensiunea clădirii afectate și de necesitatea limitării pagubelor produse de flăcări.

Până la această oră, autoritățile nu au anunțat existența unor victime și nici dacă au fost persoane evacuate din clădire înainte de sosirea pompierilor. De asemenea, cauza producerii incendiului nu este cunoscută în acest moment și va fi stabilită după încheierea intervenției, când specialiștii vor putea efectua cercetările necesare.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț continuă operațiunile la fața locului, urmând să ofere informații suplimentare pe măsură ce situația va fi evaluată. Prioritatea salvatorilor rămâne lichidarea incendiului și protejarea celorlalte construcții din cadrul Mănăstirii Bisericani, astfel încât focul să nu producă pagube și mai mari.