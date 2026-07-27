Incendiile de vegetație izbucnite în Franța au generat, pentru prima dată documentat în această țară, un nor de tip pyrocumulonimbus, cunoscut drept pyroCb. Fenomenul s-a format deasupra focarului din apropierea localității Saumos și poate favoriza apariția unor noi incendii, prin fulgere și curenți puternici de aer, relatează Associated Press.

Incendiile de vegetație care afectează Franța au dus la formarea unui nor de tip pyrocumulonimbus, un fenomen meteorologic rar, asociat focarelor de proporții foarte mari. Norul, denumit pe scurt pyroCb, se poate dezvolta deasupra unui incendiu și poate ajunge să influențeze direct evoluția acestuia. Fulgerele și curenții de aer produși în interiorul său pot aprinde noi focare și pot schimba rapid direcția flăcărilor.

Un pyrocumulonimbus este un nor de furtună care se formează deasupra unui incendiu de vegetație de mare intensitate. Căldura puternică degajată de flăcări ridică în atmosferă cantități mari de aer fierbinte, fum, cenușă și vapori de apă.

Pe măsură ce aceste coloane urcă și întâlnesc straturi de aer mai rece, vaporii se condensează și formează un nor asemănător celor care însoțesc furtunile obișnuite. La altitudini ridicate apar cristale de gheață. Interacțiunea dintre acestea produce acumulări de sarcini electrice, care pot duce la formarea fulgerelor.

După formare, norul pyroCb nu mai este doar o consecință a incendiului, ci poate deveni un factor care contribuie la intensificarea acestuia. Fulgerele produse în interiorul norului pot lovi vegetația aflată în afara zonei deja afectate de foc și pot declanșa noi focare.

Acestea pot apărea la distanțe de câțiva kilometri față de frontul inițial al incendiului. Curenții puternici de aer generați de fenomen pot modifica viteza și direcția de propagare a flăcărilor.

Rafalele pot împinge focul spre zone considerate anterior sigure, pot separa frontul incendiului în mai multe focare sau pot accelera înaintarea acestuia. Meteorologii descriu fenomenul ca pe un „cerc vicios”: incendiul produce norul, iar norul contribuie ulterior la extinderea și intensificarea incendiului.

Potrivit autorităților franceze, incendiul izbucnit la 22 iulie în apropierea localității Saumos, din departamentul Gironde, a generat primul nor pyroCb documentat oficial în Franța. Norul s-a format la două zile după izbucnirea incendiului.

În cursul nopții, acesta s-a disipat temporar, odată cu creșterea nivelului de umiditate, însă a reapărut de mai multe ori. Incendiul a distrus până în prezent peste 420 de kilometri pătrați de pădure și vegetație.

Peste 240 de locuințe au fost afectate, iar aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate.

Norii pyroCb sunt considerați rari în Europa. Astfel de formațiuni au fost observate până acum în special în Australia, Canada și Statele Unite, în timpul unor incendii de vegetație de amploare excepțională.

Valurile de căldură și perioadele prelungite de secetă favorizează apariția incendiilor extreme, care pot genera condițiile necesare pentru formarea norilor pyroCb. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, potrivit datelor climatice internaționale.

Cercetătorii încearcă să stabilească dacă astfel de fenomene vor deveni mai frecvente în următorii ani, în contextul schimbărilor climatice.