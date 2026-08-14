Atac cibernetic de amploare în Franța. Hackerii au furat date fiscale

Autoritatea fiscală din Franța a confirmat că sistemul său informatic a fost compromis, iar datele unui număr de „câteva sute de mii” de utilizatori au fost accesate și sustrase. În același timp, un hacker care revendică incidentul susține că a pătruns și într-o bază de date cadastrală, unde ar fi obținut informații despre titularii unor proprietăți, relatează AFP.

Cele două atacuri au fost revendicate pe dark web de o persoană care folosește pseudonimul „ZeroBytes”. Ancheta privind amploarea incidentelor este în desfășurare.

Primul atac a avut loc la sfârșitul lunii iunie și a vizat portalul impots.gouv.fr, folosit de contribuabilii din Franța. Potrivit versiunii prezentate de hacker, acesta ar fi obținut acces la un VPN utilizat de un angajat al Fiscului, ceea ce i-ar fi permis să intre de la distanță în sistemele interne.

Înainte ca accesul să fie blocat, „ZeroBytes” susține că a copiat aproape 680.000 de linii de date. Site-ul specializat FrenchBreaches estimează că incidentul ar fi afectat aproximativ 393.000 de persoane fizice și 285.000 de profesioniști.

DGFiP a anunțat că, în acest stadiu, sunt vizate „câteva sute de mii” de persoane, însă numărul final ar putea fi mai mare.

Printre informațiile care apar într-un eșantion consultat de AFP se numără date de stare civilă, venitul fiscal de referință, situația familială și nivelul prelevării la sursă.

Al doilea atac ar fi avut loc la sfârșitul lunii iulie și ar fi vizat Serverul Profesional de Date Cadastrale.

Hackerul afirmă că a reușit să treacă de sistemul de autentificare cu mai mulți factori și că a descărcat peste 250.000 de linii de date înainte de a opri procesul. Potrivit acestuia, informațiile ar putea corespunde unui număr de peste două milioane de titulari de bunuri, având în vedere că mai multe persoane pot fi asociate aceleiași parcele.

Datele ar conține identitatea și adresa titularilor unor drepturi asupra terenurilor și imobilelor. Contactat de AFP prin coordonate pe mesageria Telegram, "ZeroBytes" a declarat că accesul său la sistemul cadastral a fost ”suspendat rapid după publicarea” revendicării sale, joi seara.

„ZeroBytes” declară că este ”un grupn de două persoane”, fără o ”motivaţie precisă”, în afară de ”bani, îmi imaginez”. DGFiP nu confirmase vineri după-amiază existența acestui al doilea atac.

În privința primei breșe, autoritățile franceze au recunoscut existența unui „acces ilegitim” produs la sfârșitul lunii iunie, în urma unei „uzurpări de identitate”. Bercy a anunțat că pregătește notificarea Comisiei Naționale de Informatică și Libertăți și informarea persoanelor vizate.

Confirmarea oficială a venit însă după ce hackerul a scos datele la vânzare. Sindicatul Solidaires Finances Publiques a criticat reacția instituției și a vorbit despre o comunicare întârziată.

„A fost nevoie de revendicarea infractorului cibernetic, la 12 august, şi de dezvăluirea în presă, pentru ca DGFiP să informeze în mod oficial cu privire la această scurgere de date”, deplânge el.

Regulile europene privind protecția datelor prevăd notificarea autorității competente în maximum 72 de ore de la identificarea unei încălcări care poate genera riscuri.

Datele obținute în astfel de atacuri pot fi vândute mai departe către alte persoane care încearcă ulterior să fraudeze victimele.

Preţul cerut pe primul fişier este estimat la ”mii” de euro, a declarat AFP "ZeroBytes", fără să confirme dacă l-a vândut efectiv.

Unul dintre principalele riscuri este phishing-ul. Folosind informații fiscale reale și detalii despre situația contribuabililor, escrocii pot construi mesaje mult mai credibile, pretinzând că reprezintă administrația fiscală și încercând să obțină bani sau alte date personale.