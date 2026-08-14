Marius Șumudică revine pe banca CFR Cluj: „Mister, îți urăm mult succes”
- Maria Dima
- 14 august 2026, 20:47
CFR Cluj a anunțat vineri revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică a echipei. Tehnicianul preia formația după despărțirea de portughezul Antonio Folha, care a ocupat funcția timp de aproximativ două luni.
Clubul din Gruia a făcut anunțul prin intermediul canalelor oficiale. „Începând de astăzi Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj.
Șumudică, la al doilea mandat în Gruia
Marius Șumudică revine la CFR Cluj după primul mandat din 2021. În acea perioadă, tehnicianul a condus echipa în 15 partide, în care a obținut nouă victorii și a contribuit la calificarea formației în grupele UEFA Conference League.
„În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League”, a precizat clubul.
De-a lungul carierei, Șumudică a pregătit mai multe formații din România și din străinătate. Printre acestea se numără Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed și Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu.
La Astra Giurgiu, tehnicianul a cucerit titlul de campion al României.
CFR Cluj i-a transmis lui Șumudică un mesaj la revenirea în Gruia: „Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”
Antonio Folha a plecat după aproximativ două luni
Revenirea lui Șumudică vine la patru zile după despărțirea CFR Cluj de Antonio Folha. Portughezul fusese numit în funcție cu aproximativ două luni înainte și a rezistat șase meciuri pe banca formației, înregistrând două victorii, un egal și trei înfrângeri.
Ultimul meci al lui Folha a fost înfrângerea cu 0-5 suferită pe teren propriu în fața lui Tromso, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League. La returul din Norvegia, pierdut de CFR Cluj cu 1-2, echipa a fost condusă de antrenorul interimar Laurențiu Rus.