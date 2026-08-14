CFR Cluj a anunțat vineri revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică a echipei. Tehnicianul preia formația după despărțirea de portughezul Antonio Folha, care a ocupat funcția timp de aproximativ două luni.

Clubul din Gruia a făcut anunțul prin intermediul canalelor oficiale. „Începând de astăzi Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj.

Marius Șumudică revine la CFR Cluj după primul mandat din 2021. În acea perioadă, tehnicianul a condus echipa în 15 partide, în care a obținut nouă victorii și a contribuit la calificarea formației în grupele UEFA Conference League.

„În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League”, a precizat clubul.

De-a lungul carierei, Șumudică a pregătit mai multe formații din România și din străinătate. Printre acestea se numără Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed și Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu.

La Astra Giurgiu, tehnicianul a cucerit titlul de campion al României.

CFR Cluj i-a transmis lui Șumudică un mesaj la revenirea în Gruia: „Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”

Revenirea lui Șumudică vine la patru zile după despărțirea CFR Cluj de Antonio Folha. Portughezul fusese numit în funcție cu aproximativ două luni înainte și a rezistat șase meciuri pe banca formației, înregistrând două victorii, un egal și trei înfrângeri.

Ultimul meci al lui Folha a fost înfrângerea cu 0-5 suferită pe teren propriu în fața lui Tromso, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League. La returul din Norvegia, pierdut de CFR Cluj cu 1-2, echipa a fost condusă de antrenorul interimar Laurențiu Rus.