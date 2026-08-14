Mihai Bobonete și-a surprins urmăritorii după ce a publicat imagini de la momentul în care a devenit acționar la Universitatea Craiova. Actorul apare vizibil mai slab, cu o tunsoare diferită, barbă și cioc, iar schimbarea de look a atras imediat atenția fanilor săi.

Fotografiile au fost făcute în contextul semnării documentelor prin care actorul din „Las Fierbinți” a intrat oficial în acționariatul clubului din Bănie, alături de principalul finanțator Mihai Rotaru.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Mihai Bobonete pare vizibil schimbat față de aparițiile sale din ultima perioadă. Actorul a slăbit, și-a schimbat tunsoarea și a ales să poarte barbă și cioc. Bobonete are 46 de ani, este originar din Craiova și este un susținător al echipei locale încă din copilărie. De joi, acesta a trecut de la statutul de fan la cel de acționar al Universității Craiova.

Anunțul a venit în ziua în care echipa olteană a disputat returul cu KuPS Kuopio, în turul trei preliminar al Europa League. Universitatea Craiova a câștigat partida cu 2-1 și s-a calificat în play-off-ul competiției. Actorul a publicat un mesaj amplu după semnarea documentelor:

„Nici nu s-a simtit asfaltul sub rotile Rextonului nou nout primit de la @kgmromania si in mai putin de 3 ore eram pe “Oblemenco”. Astazi e o zi mare , de meci important si pentru toata suflarea olteneasca iar pentru mine este Ziua Z pentru ca de astazi sunt Actionar la @universitateacraiovaofficial. Pentru ca inima mea bate in ritmul tobelor de la peluza, pentru ca sufletul imi danseaza de fiecare data pe ritmul Olteniei Eterna Terra Nova si pentru ca Jiul imi curge prin vene in alb albastru …pentru toate astea sunt de azi Noul Actionar al “Universitatii Craiova”. Fortza Stiinta ! Pana la moarte si dincolo de ea!”, a scris actorul pe rețelele de socializare.

Actorul a confirmat astfel că a făcut pasul de la suporter la acționar al clubului pe care îl susține de ani de zile.

„Astăzi e o zi mare, de meci important și pentru toată suflarea oltenească, iar pentru mine este Ziua Z, pentru că de astăzi sunt acționar la Universitatea Craiova”, a transmis Bobonete în mesajul publicat pe Instagram.

Intrarea actorului în acționariatul Universității Craiova a atras și reacția lui Gigi Becali.

Patronul FCSB a ironizat decizia clubului oltean și a făcut mai multe comentarii despre noul acționar.

„Bobonete? Deci cel cu circăreala. Acum chiar nu mai am nicio treabă. Păi dacă au luat și Las Fierbinții, pe Bobonete, o să iasă caterincă pe acolo. Știe să facă și caterincă, are și bani. Craiova va fi faimoasă în caterincă (n.r. râde). Să-l iei acționar pe actorul de caterincă. Băi, poți să-mi dai și un miliard, dacă ești actor de comedie nu ai cum să fii acționar. Nu m-ar interesa asocierea cu caterinca, eu fac cu seriozitatea, cu adevărul, dreptatea. Nu mă interesează, să fie sănătoși, să facă caterincă cât vor.

Să mai aducă încă 10 acționari, să fie 26, îi pun pe toți în cap. Dacă le aduni averile tuturor 16 de acum de la Craiova nu au nici jumătatea mea. Îi spulber pe toți. Când îl băteam la Dinamo doar pe unul, parcă nu era cine știe ce. Apoi, când am bătut pe Borcea, Giovanni ăia, ăia, alta era satisfacția. Acum, că îi batem pe toți 16, mai mare mândria.

Eu îi decapitez, chiar dacă nu joc eu. Eu sunt generalul, eu îi decapitez. Îți dai seama ce ambiție au, ce oftică au, ce ambiție. Vor să treacă peste mine, că nenorocitul ăsta e mereu acolo, sus. Mai glumim și noi, că ei le au cu caterinca, nu?“, a reacționat Gigi Becali.