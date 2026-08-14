Rusia a cerut Statelor Unite explicații privind presupusa implicare a Washingtonului în atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective aflate pe teritoriul rus. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Moscova suspectează că sprijinul american include și furnizarea de informații folosite pentru pregătirea unor astfel de lovituri.

Oficialul rus a spus că întrebările au fost transmise Departamentului de Stat și că Moscova așteaptă un răspuns din partea administrației americane.

Ministrul rus de Externe a afirmat, într-o intervenție la televiziunea de stat, că Rusia vrea clarificări privind rolul Statelor Unite în atacurile ucrainene desfășurate în interiorul teritoriului rus.

„Am transmis Departamentului de Stat o serie de întrebări și am cerut explicații, inclusiv în ceea ce privește datele de informații și la faptul că SUA sunt mult mai profund implicate în organizarea și desfășurarea unor atacuri în adâncul teritoriului rus, împotriva unor ținte civile. Așteptăm un răspuns”, a declarat Lavrov pentru televiziunea de stat.

Discuțiile de pace privind Ucraina sunt suspendate din februarie, după ce Statele Unite au intrat în război cu Iran și au întrerupt demersurile de mediere dintre Moscova și Kiev.

Serghei Lavrov a revenit și asupra summitului dintre Vladimir Putin și Donald Trump desfășurat în urmă cu un an. Potrivit ministrului rus, președintele Vladimir Putin i-ar fi transmis atunci liderului american că Moscova este dispusă să accepte propunerile de pace formulate de Statele Unite.

Lavrov a susținut că Putin i-ar fi spus lui Trump: „Donald, ne-ai trimis niște propuneri și m-am gândit la ele. Sunt chestiuni care necesită compromisuri. Dar accept propunerile tale în forma în care ni le-ai trimis”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a respins afirmația potrivit căreia la acel summit ar fi fost convenit un acord. Oficialul american a argumentat că, dacă un astfel de acord ar fi existat, războiul s-ar fi încheiat deja. Ministrul rus de Externe a mai declarat că Vladimir Putin este dispus să îi primească din nou în Rusia pe reprezentanții lui Donald Trump.

„Întrebarea este cu ce vor veni”, a adăugat el.

Lavrov a vorbit și despre ajutorul militar oferit Ucrainei de statele occidentale, afirmând că Rusia intenționează să intensifice atacurile asupra livrărilor destinate armatei ucrainene.

„Vom înăspri semnificativ metodele noastre pentru a distruge tot ceea ce alimentează din Occident mașinăria de război a Kievului. Și facem deja acest lucru”, a spus Lavrov.

Declarațiile ministrului rus vin într-un moment în care contactele diplomatice privind încheierea războiului din Ucraina sunt suspendate, iar relațiile dintre Moscova și Washington rămân tensionate.