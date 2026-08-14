Deputatul PSD Mihai Fifor a cerut Curții Constituționale a României să dea explicații publice după informațiile privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Așa cum a dezvăluit EVZ, întâlnirea ar fi avut loc la Senat, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu trei zile înainte ca judecătorii constituționali să reia dezbaterea asupra Legii integrității.

Mihai Fifor a spus că întâlnirea nu a fost anunțată public și a cerut CCR să precizeze în ce împrejurări a avut loc și care au fost temele discutate.

Deputatul PSD a arătat că Legea integrității a fost contestată la CCR printr-o sesizare formulată de 27 de senatori PNL și USR, precum și separat de președintele Nicușor Dan.

„Potrivit informațiilor apărute astăzi în presă, președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, președintele PNL, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea nu a fost anunțată public și a avut loc cu numai trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterea asupra Legii integrității. Legea a fost atacată printr-o sesizare comună a 27 de senatori PNL și USR și, separat, de președintele Nicușor Dan”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Social-democratul a pus întâlnirea în legătură cu dezbaterea care urmează să aibă loc la Curtea Constituțională și a criticat lipsa unor informații oficiale privind întrevederea.

„În ce stat de drept din Uniunea Europeană se mai poate întâmpla așa ceva?”, a întrebat Fifor.

Deputatul PSD a susținut că România se confruntă cu o problemă privind respectarea principiilor referitoare la separația puterilor în stat și independența instituțiilor.

„România alunecă tot mai grav pe panta diluării oricărei idei de respectare a legii, a separației puterilor în stat și a independenței instituțiilor fundamentale”, a afirmat acesta.

Fifor a cerut Curții Constituționale să explice public circumstanțele întâlnirii și temele discutate.

„Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și, mai ales, care au fost temele discutate. Nu prin «surse». Nu prin explicații strecurate presei. Oficial”, a transmis deputatul PSD.

Mihai Fifor a precizat că, în opinia sa, simpla întâlnire dintre doi demnitari nu reprezintă problema, ci contextul în care aceasta s-ar fi desfășurat.

„Problema nu este că doi demnitari au stat de vorbă. Problema este momentul, locul și poziția instituțională a celor implicați”, a scris acesta pe Facebook

Deputatul PSD a subliniat că întâlnirea ar fi avut loc cu trei zile înaintea unei decizii a CCR și că Ilie Bolojan este liderul PNL, partid ai cărui senatori se numără printre autorii sesizării aflate în analiza Curții. „Vorbim despre președinta Curții Constituționale, cu numai trei zile înaintea unei decizii importante, și despre liderul PNL, partid ai cărui senatori se numără printre autorii sesizării aflate pe masa judecătorilor constituționali. Iar discuția a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, la rândul său unul dintre liderii PNL. Este enorm”, a mai transmis Mihai Fifor.

Social-democratul a precizat că nu cunoaște conținutul discuțiilor dintre cei doi și a afirmat că nu trebuie făcute presupuneri în lipsa unor informații oficiale:

„Nu știm ce s-a discutat acolo și nici nu trebuie să inventăm. Dar tocmai de aceea sunt necesare explicații”, a scris Fifor. Acesta a enumerat mai multe întrebări la care consideră că trebuie să răspundă Curtea Constituțională: „Cine a solicitat întâlnirea? De ce a avut loc tocmai acum și în acest cadru? A fost abordată, direct sau indirect, sesizarea asupra căreia Curtea urmează să se pronunțe luni?”

Deputatul PSD a susținut că opinia publică are dreptul să primească răspunsuri clare în legătură cu întâlnirea. „Sunt întrebări legitime, iar opinia publică are dreptul la răspunsuri clare”, a afirmat el: „„Într-un stat de drept nu este suficient ca independența și imparțialitatea instituțiilor să fie proclamate. Ele trebuie să fie vizibile, credibile și dincolo de orice suspiciune rezonabilă. Cu atât mai mult atunci când vorbim despre Curtea Constituțională, arbitrul constituțional al statului. De aceea, tăcerea nu este o opțiune. CCR trebuie să explice imediat și fără echivoc ce s-a întâmplat. Pentru că România este încă un stat de drept. Sau, cel puțin, ar trebui să fie”.