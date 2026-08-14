Colosseumul din Roma și-a extins programul de vizitare pe timp de noapte, în contextul temperaturilor extreme din această vară. Monumentul poate fi vizitat seara în patru zile pe săptămână, față de două anterior, iar tururile ghidate continuă până la ora 23:00. Programul ar putea fi menținut până în septembrie, conform Euronews.

Măsura le oferă turiștilor posibilitatea de a evita orele cu temperaturi foarte ridicate și de a vizita arena și pasajele subterane după lăsarea întunericului.

Colosseumul rămâne deschis pentru vizite de seară în zilele de marți, joi, vineri și sâmbătă. Până la 275 de persoane pot participa la fiecare tur, iar programul de vară este deja complet rezervat.

Anterior, tururile nocturne erau organizate doar în două seri pe săptămână, însă numărul acestora a fost dublat în perioada verii.

Vizitatorii pot intra în arenă și în pasajele subterane, într-un interval în care temperaturile sunt mai scăzute decât în timpul zilei.

Simone Quilici, directorul Parcului Arheologic Colosseum, a declarat că extinderea programului a fost gândită ca o alternativă pentru turiști în perioadele cu valuri de căldură puternice în Roma.

Programul beneficiază de finanțare din partea Ministerului Culturii din Italia și ar putea fi prelungit până în luna septembrie.

Colosseumul este cel mai mare amfiteatru din lume, are o capacitate de aproximativ 50.000 de persoane și poate primi până la 20.000 de vizitatori într-o singură zi în perioadele de vârf ale sezonului turistic.

Temperaturile ridicate au determinat și alte obiective turistice din Italia să își adapteze programul. Forul Roman a introdus vizite de seară pe traseul Via Sacra, între orele 19:30 și 22:00, astfel încât turiștii să poată vedea ruinele după apus.

La Termele lui Caracalla au revenit deschiderile nocturne din cadrul programului „Notturno Imperiale”, care permite vizitarea complexului arheologic după lăsarea serii.

Și Milano a mutat o parte dintre activitățile culturale spre orele mai răcoroase. Festivalul de cinema în aer liber AriAnteo continuă până la sfârșitul lunii septembrie, cu proiecții la Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore, CityLife și Chiostro dell’Incoronata.