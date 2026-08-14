Mirosul de umezeală rămas în haine chiar și după spălare este o problemă frecventă, mai ales atunci când rufele au stat prea mult timp ude în mașina de spălat, s-au uscat greu sau au fost păstrate într-un spațiu cu umiditate ridicată. Uneori, simpla folosire a unei cantități mai mari de detergent nu rezolvă problema și poate chiar favoriza acumularea de reziduuri în fibre. Un ingredient simplu poate fi însă de ajutor: bicarbonatul de sodiu.

American Cleaning Institute arată că, în cazul mirosurilor persistente de umezeală, bicarbonatul de sodiu poate fi adăugat în timpul spălării. Organizația menționează și oțetul alb sau boraxul printre variantele folosite pentru astfel de mirosuri.

Bicarbonatul de sodiu este una dintre soluțiile simple care pot fi folosite atunci când hainele au prins un miros neplăcut. Whirlpool recomandă aproximativ jumătate de cană de bicarbonat de sodiu adăugată la o încărcătură obișnuită de rufe, împreună cu detergentul. Potrivit producătorului, bicarbonatul poate contribui la neutralizarea mirosurilor din haine, prosoape și lenjerii.

Cantitatea trebuie însă adaptată și instrucțiunilor mașinii de spălat și ale produselor utilizate. Înainte de orice tratament, trebuie verificată și eticheta articolelor vestimentare, deoarece unele materiale necesită condiții speciale de spălare.

În cazul hainelor care au stat ude pentru o perioadă mai lungă, poate fi necesară o nouă spălare, nu doar uscarea lor. Whirlpool recomandă ca rufele care au căpătat miros de umezeală să fie spălate din nou cât mai repede și apoi uscate imediat și complet.

Una dintre cele mai comune situații apare atunci când rufele sunt lăsate în tambur după terminarea programului. În interiorul mașinii există umezeală, iar hainele stau îngrămădite și nu se pot aerisi. Dacă rămân acolo timp îndelungat, pot căpăta acel miros specific de stătut.

De aceea, hainele ar trebui scoase cât mai repede după terminarea ciclului de spălare și întinse sau transferate în uscător. Whirlpool recomandă mutarea rapidă a rufelor după încheierea programului tocmai pentru a preveni apariția mirosurilor de umezeală.

Problema poate apărea și dacă hainele sunt puse în dulap înainte să fie complet uscate. Chiar și o cantitate redusă de umezeală rămasă în țesătură poate favoriza apariția unui miros neplăcut, mai ales într-un șifonier închis și slab aerisit.

Prosoapele, hainele groase, blugii, hanoracele și lenjeriile de pat necesită o atenție mai mare, pentru că anumite zone ale materialului pot rămâne umede chiar dacă la suprafață par uscate.

Atunci când hainele nu miros bine după spălare, prima reacție poate fi folosirea unei cantități mai mari de detergent. Aceasta nu este însă întotdeauna soluția.

Excesul de detergent se poate clăti mai greu și poate lăsa reziduuri atât pe haine, cât și în interiorul mașinii de spălat. Specialiștii atrag atenția că utilizarea unei cantități prea mari de detergent și supraîncărcarea mașinii pot împiedica o clătire eficientă și pot favoriza depunerile pe haine. Din acest motiv, trebuie respectată doza recomandată de producător, în funcție de cantitatea de rufe, gradul de murdărie și duritatea apei.

Nici mașina nu trebuie umplută până la refuz. Hainele au nevoie de suficient spațiu pentru a se mișca în timpul ciclului, astfel încât detergentul să poată acționa și ulterior să fie clătit corespunzător.

Oțetul alb apare frecvent printre soluțiile pentru mirosurile persistente din țesături. American Cleaning Institute îl enumeră, alături de bicarbonat și borax, printre variantele care pot fi folosite la hainele cu miros de umezeală.

Totuși, există o diferență importantă între tratarea hainelor cu oțet și turnarea repetată a acestuia direct în mașina de spălat. Whirlpool recomandă, pentru hainele cu miros de mucegai, înmuierea timp de aproximativ 30 de minute într-o soluție formată dintr-o parte oțet și două părți apă. Hainele trebuie apoi clătite bine înainte de introducerea în mașina de spălat.

Producătorul avertizează că folosirea repetată a oțetului ca produs pentru curățarea mașinii poate deteriora, în timp, anumite componente ale aparatului. De aceea, este indicat să fie consultat manualul modelului înainte de a turna astfel de substanțe direct în compartimente sau tambur.

Dacă mirosul de umezeală revine după fiecare spălare, indiferent de hainele introduse în tambur, sursa problemei poate fi mașina. Detergentul, balsamul, murdăria și umezeala se pot acumula în anumite zone ale aparatului. La mașinile cu încărcare frontală, garnitura de cauciuc din jurul ușii este unul dintre locurile care trebuie verificate. Murdăria și reziduurile de detergent se pot acumula pe această garnitură și pot favoriza apariția mirosurilor și a mucegaiului.

Trebuie verificate și sertarul pentru detergent, tamburul și zonele în care apa poate rămâne după terminarea programului.

Unele mașini au un program special de autocurățare. Specialiștii recomandă utilizarea periodică a ciclului „Clean Washer”, conform instrucțiunilor modelului, pentru a preveni dezvoltarea mirosurilor în interiorul aparatului.

Un obicei simplu poate preveni reapariția problemei: după scoaterea rufelor, ușa mașinii de spălat poate fi lăsată întredeschisă pentru ca interiorul să se usuce. Și sertarul pentru detergent poate rămâne ușor deschis după spălare, dacă producătorul aparatului permite acest lucru. Astfel, umezeala rămasă în interior se evaporă mai repede. În cazul mașinilor cu încărcare frontală, este util să fie verificată periodic și garnitura. Dacă în pliurile acesteia rămâne apă, zona trebuie uscată și curățată conform instrucțiunilor aparatului.

Spălarea corectă nu este suficientă dacă hainele rămân umede după aceea. Uscarea completă este esențială pentru prevenirea reapariției mirosului. Dacă hainele sunt întinse în interiorul locuinței, camera trebuie aerisită. Rufele nu ar trebui așezate foarte apropiate pe uscător, deoarece aerul trebuie să poată circula printre ele.

În zilele cu umiditate ridicată, articolele groase pot avea nevoie de mai mult timp pentru a se usca. Buzunarele, beteliile pantalonilor, manșetele și cusăturile sunt zone în care umezeala se poate păstra mai mult timp.

Whirlpool recomandă uscarea completă a hainelor după spălare pentru a reduce riscul ca mirosurile să persiste.

Dacă hainele continuă să miroasă a umezeală, pot fi urmați câțiva pași simpli. În primul rând, acestea trebuie spălate din nou, fără a supraîncărca tamburul și fără a folosi detergent în exces.

La spălare poate fi adăugată aproximativ jumătate de cană de bicarbonat de sodiu, dacă instrucțiunile aparatului și etichetele hainelor permit acest lucru.

Ulterior, rufele trebuie scoase imediat și uscate complet. Dacă problema continuă să apară la mai multe încărcături, este indicată curățarea mașinii de spălat conform manualului producătorului.

Astfel, bicarbonatul poate fi o soluție simplă pentru neutralizarea mirosului de umezeală, însă este important să fie eliminată și cauza. Hainele lăsate ude în tambur, uscarea incompletă, excesul de detergent sau o mașină care are nevoie de curățare pot face ca mirosul neplăcut să reapară chiar și după o nouă spălare.